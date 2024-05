Komentář: Bartošovou jsme opravdu zabili

Ve třetí sezóně diváci sledují momenty, kdy zpěvačka léta nevystupovala. Bylo to také třináct let poté, co odešla od Ladislava Stadela, s nímž měla syna Artura. Střídá partnery, jednu horší než druhou, přičemž se noří stále hlouběji do démonického světa ovládaného alkoholem.