Knižní recenze Volání temnoty (Andrea Bátovská)

“Volání temnoty” od autora JB Zmeka mě zaujalo na první pohled svou naprosto dokonalou obálkou, kterou si lidé chtějí přímo přečíst.

“Otevři dveře do světa nočních můr, kde tě pohltí strach a ty nejtišší hlasy ze stínů mohou být ty poslední, které uslyšíš. Devět hororových příběhů a jedna báseň tě zavedou do temného světa mé představivosti…” (JBZmek)

Tato kniha je sbírkou hororových příběhů, není dlouhá, jen postupně popisuje strašidelnou a děsivou atmosféru a vábí vás do napínavého příběhu s tématem temnoty a zla skrytého uvnitř.

Těšit se můžete na tyto příběhy: Bojí se tmy, Kdo přivedl prasata na porážku, Smrt je jediná cesta, V kleci, Strom kostí, Dopis, Pláně, Jelení hora a Poslední den na Zemi .

Na celkem 177 stranách vás čeká velmi napínavé a dobrodružné čtení, kdy na vás bude z každé stránky dýchat tma a možná se ani neodvážíte při čtení dýchat, budete zadržovat dech, abyste se nenadechli. A tlačte to k sobě.

Autor sám umí bravurně popsat temnou a plíživou atmosféru číhajícího zla, které chce své „ovečky“ zcela pohltit, aniž by je dokonce zabilo. Koneckonců: “Jen ti nejsilnější mohou odejít a zaslouží si žít. Pro slabé je smrt jediným východiskem.”

I když jsou některé scény dost krvavé a brutální, příběhu to nijak neubírá, naopak mu dodává autentičnost, těžkou nejistotu a strašidelný strach. Autor vás svým vyprávěním rychle vtáhne do děje a nepustí, dokud příběh nedokončíte jedním dechem.

The Dark Call je dobře napsané čtení pro každého, kdo miluje hororový žánr a rád se bojí, protože se budete otřásat každou další stránkou a budete nervózně očekávat, jak se to vyvine. Pro mě je to rozhodně jedno z těch nejlepších čtení, které bych si někdy ráda přečetla znovu.

temné volání

Autor: JB Zmek

Vydavatel: Jan Brozczek

Praha, 2024

1. Vidani

Počet stran: 177

ISBN: 978-80-11-04486-2