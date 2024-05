Jedna noc (2024)

Nebudeme si nic nalhávat – vstup režiséra a scenáristy Davida Laňky do filmového průmyslu nebyl šťastný. Jeho první dva filmy – “Sto kilogramů lásky” (scénář) a “Modelky sro” (scénář a režie) – patřily zaslouženě k těm nejhůře hodnoceným, a to i s Evou Tulovou (horory Evy Toulové rovněž představují tvrdou konkurenci. V roce 2022 ale vystřelil do první ligy s dramatem (nebo chcete-li tragikomedií) Spolu. Pochvala za tento zasvěcený pohled na utrpení matky pečující o svého dospělého syna s těžkou duševní poruchou ukazuje Lankovu zásadní proměnu lidského osudu a dává nám naději, že nám v budoucnu bude moci poskytnout další podobné téma. Stalo se to. O necelé dva roky později vychází jeho nový film „Jedna Nok“, který se tentokrát dostává i do podstaty vztahů.

Hudebník Adam má za sebou solidní kariéru. Koncerty jeho kapely byly vyprodané, lidé milovali jeho hudbu a o fanynky neměl nouzi. Ale nedokázal ovládnout své ego. A alkohol. Konečně, ani jeden není řízení pod vlivem alkoholu. Během jediné noci se Adamův život drasticky změnil. Úspěšný hudebník se stává marginalizovaným členem společnosti s nízkými příjmy a rostoucími dluhy. To ho samozřejmě pošle do spirály do pekla a táhne s sebou i jeho ženu Alishku a malého syna. Dokáže přes noc vrátit svůj život do starých kolejí, vstříc lepší budoucnosti, nebo se vydá po slepé uličce, ze které nejede žádný vlak?

Zhruba tak David Laňka pojal ze scénáristického pohledu příběh problémového chlapce a přidal k němu i druhé téma, a to Eliščin pokus vydělat peníze pornografickým live chatem. Sloužil také jako katalyzátor narůstajících problémů, než Adam začal hodně pít a stával se stále sebedestruktivnějším. A funguje to skvěle. Je třeba pochopit záměr Davida Laňky ukázat, že za Adamovy problémy může jedině Adam. Nebyl obětí žádných nešťastných okolností. Při řešení vážných životních událostí, jako je nemoc nebo ztráta zaměstnání, nepadl nevinně do soukolí nelítostného osudu nebo do dluhové pasti. Jeho jediný problém je, že je to debil. Doslova. Doma má ženu a malé děti, ale místo aby se o ně staral nebo se snažil splácet dluhy, poflakuje se po barech a má vztah s místní bytnou. To se mu samozřejmě nelíbilo a raději by celý život něco dělal, ale dělal jedno špatné rozhodnutí za druhým.

Wanda Chalupková (“Prezidentka”, “Abstinence”) a Adam Ernest (“Bratři”, “Patrick Harder”) si v hlavních rolích vedou dobře. Velmi dovedně a věrohodně vdechují život postavám rozervaným svými chybami a neschopností se z nich poučit. I když se nejedná o jejich herecký debut, rozhodně je to pro ně první velká příležitost ukázat, že jsou schopní hlavní role. Prokázali, že na to mají. Ernestův Adam na první pohled působí jako dobrák, ale v zákulisí do něj kopou divocí koně a Adam je nedokáže ovládat. Ernestovo zoufalství z neúspěchu v životě je přímo přítomno v jeho řeči a jeho rostoucí agresivita vůči manželce kvůli způsobu, jakým si přivydělává, je vám občas nepříjemná. Vanda Chaloupková je před kamerou zcela otevřená a nestydět se, přičemž s odzbrojujícím naturalismem zdařile střídá role matky a pornoprofesionálky. Rozhodně dejte tomuto herci palec nahoru.

Bohužel se ukazuje, že David Ranka mohl být lepší scénárista než režisér. Není špatné rozhodnutí vměstnat celé mikrodrama do mezí jediného večera – i na malém prostoru lze inscenovat velkolepé drama o malých lidech a jejich neštěstí. Lidé jako Bohdan Sláma nebo Ken Loach to vědí. Bohužel má problémy s režií a scénářem. Nejlepší na tom je, že se díky tomu nemůžete dostat do rychlíku. Proč se Eliška rozhodla pro řešení finančních problémů zcela zničit soukromí a intimitu města, není třeba pochybovat. Místo toho jen teče a vzdychá, když diváci sledují, jak ničí Adama.

K žádné rozhodující volbě nedošlo, stalo se to už dávno a my vidíme jen její důsledky. Budiž, ale měli bychom vidět víc než jen prázdné výjevy Adama potulujícího se městem. Druhým problémem je, že se příliš zaměřuje na Adama a málo pozornosti na Alisheku. Pokud by to byl příběh jedné noci, musel by být vyprávěn z obou jejich pohledů. Ale o Elišce toho moc nevíme. Celá věc se vytrácí jako elegie do Adamova chaotického života. Eliška a její syn jsou však přímou obětí Adamovy hlouposti a neschopnosti postavit se životu čelem. Tady prostě něco chybí.



Trochu nešikovná je podle mě i kamera Václava Tlapáka (Leto's Gentleman, Sporlu), která jako by nevěděla, na co se v některých záběrech zaměřit. Totéž platí pro střih Lenky Gmitrové (Společně), i když to může být výsledek režisérova uvažování. Bez ohledu na to většinou vede k určitému odpoutání se od nepříjemného tématu dluhových pastí a nevyhnutelnému pádu na dno společenské propasti. Jinak by byla "Jedna noc" nekompromisním pitváním nemocné části společnosti.