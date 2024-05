Trochu neobratný úvod nakonec překonaly výborné herecké výkony

V sobotu 4. května měla premiéru nová hra Tomáše Dianišky „Den zúčtování“ pro Státní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Komentář. Film režíruje Piotr Ratajczak, který se svým tvůrčím týmem nabízí divákům environmentální sci-fi s lidským rozměrem. Protagonista Vít Roleček zvládl téměř dvouhodinový maraton na výbornou a spolu s Anetou Kalužou Klimešovou vytvořili příběh plný protikladů a Roztomilé dramatické duo, které se navzájem vyzývají.

Když jsem před třinácti lety navštívil Kulturní centrum Zahrada v pražském Gizhném Městě, abych viděl své první kritické představení, Googling and Fucking, netušil jsem, jak velká pro mě tato práce bude. Thomas Dyanishka. Po všech těch letech a více jeho tvorby jsou pro mě jeho texty ještě atraktivnější. O to větší radost mi dělá, že do Ostravy opět přijel jako spisovatel a stal se přímo členem správní rady Divadla Jizhi Myron.

Po shlédnutí show jsem si uvědomil, že to převezme režisér Piotr Ratajczak, Režíroval také “Krásná čeština”, “Moje čeština” a tančil jsem spíš jako divák. Velmi oceňuji spojení těchto dvou neortodoxních kreativních jmen a větší očekávání, která Day of Reckoning přináší. Po zhlédnutí prvních dvaceti minut mě napadlo, jestli jsme všichni v hledišti naladěni na jinou frekvenci než tvůrci, nebo jestli je mezi jevištěm a publikem komunikační šum. Všechny atributy divadelní inscenace byly na místě, ale něco zde nefungovalo, místo očekávaného smíchu bylo v hledišti ticho. Naštěstí se produkce opozdila a šla dobře. Zkrátit délku by sice bylo v pořádku, ale i tak se představení nakonec u diváků setká s přijatelnou odezvou.

Počáteční drhnutí však zanechalo mezi textem a režií určité vakuum. Skvělý vhled Poláků do české mentality, jejich literární zpracování našich dějin, jejich průvodcovské uchopení české přírody či událostí, to vše je fascinující, ale to se nedá říci o inscenaci „Day of Reckoning“. Možná je škoda, že se role režiséra neujal sám Tomas Dyanishka, možná by některé scény nevyzněly dutě a bylo by v nich více potenciálu.

divadelní model Thomas Dyanishka Sledujte hlavního „hrdinu“ Kamila Kulhánka (Vitt Roleczek) Na pozadí ekologické katastrofy se dny katastrofy neustále opakují.Camille se snaží prolomit kruh a připojit se k Evě (Aneta Kaluža Klimetsová) Neustále se snaží hledat nové způsoby, jak varovat Ostraváky. Protože všichni vědí, že měřená událost souvisí s hromadou Emmy, musí všechny přítomné dostat pryč do bezpečí. Výrazným posunem v charakteru Camille je dynamická linie v celém představení, kde vše kolem ní tvoří funkční pohyblivá kulisa.

Témata aktuální hry jsou chvílemi na hranici snesitelného vzrušení, ale humor tomu pocitu ubírá. Vtipný pohled může přinést úlevu a vést k nečekaným řešením. Jednotlivé obrazy v rámci dramatického textu mají podobu drobných etud, které Camilleův život přibližují těsnopisně, ale dostatečně zřetelně na to, aby se s ním diváci do jisté míry ztotožnili, nebo ho alespoň pochopili (či ho litovali). Hraje se bez přerušení, takže se na téměř dvě hodiny ocitnete v několika dimenzích Camillina dne.

Piotr Ratachak Na ostravskou inscenaci pozval své polské kolegy.Jsou zodpovědní za scénu, kostýmy a hudbu Marcin Chlanda, Paula Grocholska a Maciej Zakrzewski. Oba pak s herci nacvičili akční choreografii Anetta Jankoska A Šimon Dobšík.

Marcin CrandaSpoluprodukoval také “Krásné Česko” a “Moje Česko”. Jeho pojetí scén je plastické, dynamické a přitom jednoduché. Tato čtyřmístná otočná dominanta zobrazuje opakující se přírodní a společenské jevy. Pohyby herců jsou v přípravě a souhře velmi přesné a vytvářejí efektní obrazy. Paula Grokolská Ta postavám přiděluje civilní oblečení, které odpovídá jejich aktuální identitě. Herci, kteří hrají více rolí, jsou jasně identifikovatelní.Důležitou součástí díla je hudba, kterou složil Maciej Zakrzewski.

Velmi výrazným tématem celé hry je sociální status. Potřeba identifikovat se, někam patřit, být uznáván okolím, rodinou a přáteli se zde projevuje ve více rovinách. Spojení s Camillinou rodinou, která ho přišla navštívit, aby oslavila babiččin log, bylo evidentní. Všichni členové rodiny jsou prosyceni neustálými ponižováními, neúspěšnými domněnkami a všudypřítomnou nedůvěrou a navzájem si způsobují různou míru destrukce a upírají jim příležitost vyjádřit důležité city. Marcela Chapková V roli babičky je velmi výstřední, s nikým z členů rodiny se nedělí o ubrousek, nevyžívá se v vulgárnostech (občas bych jí to přál) a je ostrá jako břitva.V humorném dialogu získal druhé místo Miroslava Georgieva Jako matka, která ví všechno nejlépe, Thomas Gilman, Autor je strýc, který po neúspěšném pokusu o sebevraždu našel smysl v tiché pasivní rezistenci.

Hraje zde malou, ale důležitou roli Vladimír BurdaHraje Kryštof, velmi výrazného bratra křičícího Kamila. Jeho krátký monolog a růžovofialový kostým patří mezi odkazy na dnešní mnohovrstevnou genderovou problematiku. Důležitou osobou v Camilleově životě je jeho otec. Otec přišel na narozeninovou oslavu v teplákové soupravě, čímž dal najevo, že se nesmířil se svým selháním. Petr Hauska Zde velmi jemně a nenásilně ztělesňuje směr, kterým by se postava Camille postupně vyvíjela, nebýt hrozící katastrofy.

stálý člen orchestru Kamila Janovičová A Sára Erbachová a radostné zotavení z porodu Andrej ZatlukarovStálý člen opavského Slezského divadla vytvořil několik postav, které se objevily v Camilleově životě a určovaly jeho život přímo (šikanou či sexuálním chováním) či nepřímo (pouliční setkání).

mužská trojka Peter Panzenberg, Martin Deddock A Vojtěch Johnník Zde se proměňují a střídají v mnoha rolích v bláznivých sekvencích. Unikátní scénou je humorné učení s primátorem Ostravy (Petr Panzerberger), který zanechává hořkosladký obraz neutrálního politika, jehož jméno a tvář se prostě změnily, ale program zůstává.

středový pár Vít Roleczek A Aneta Kaluža Klimetsová Má skvělou chemii. Vít Roleczek V roli Kamila Kulhánka se potvrdil jako hlavní herec. Camille během jeho vystoupení tančila ve světle jako motýl vystupující z kukly. Z utlačovaného outsidera, který hraje v životě podřadnou roli, se stává hrdina, který má zachránit svět, když ne celý svět, tak alespoň jeho část.Velmi vkusně a snadno mu přizvukovala Aneta Kaluža Klimetsová Nesourodá dvojice se může navzájem naučit, co každému chybí.

Nyní přichází okamžik, který se stále houpe kolem vertikální jehly na stupnici. Herecké výkony jsou skvělé a bezchybné. Pečlivě zpracovaný rukopis Tomáše Dianišky je plný symboliky, odkazů, nosných příběhů a klíčových bodů. Smysluplné scény, neokoukané kostýmy, precizní akční příprava.

Divadelní představení Den zúčtování mělo velký potenciál, bohužel začalo uspěchaně a hlučně, následovalo dlouhé ticho v hledišti, ale herci to ustáli bravurně a skvělé představení se vzdát nenechali.

*

Den s omezeným rozpočtem. Autor textu: Tomáš Dianiška. Režie: Piotr Ratachak. Dramaturg: Pavel Gejguš. Scéna: Marcin Chanda. Kostýmy: Paula Grokolska. Hudba: Maciej Zakrzewski. Tato recenze je založena na prvním přehrání, které bylo odvysíláno 7. května 2024.