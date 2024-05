Recenze War for the Planet of the Apes (2024)

Před pár lety si jistě mnoho lidí klepalo na čelo, když bylo oznámeno, že se vrátí sága Válka o planetu opic. Původní série, adaptovaná podle románu Pierra Boullea, trpěla před padesáti lety tím, čemu dnes říkáme pokračování. Jméno značky navíc mírně utrpělo po zapojení Tima Burtona, který na plátna přinesl remake klasiky.Dnes však víme, že natočíme film Vzestup planety opic Byl to skvělý krok a úspěšně odstartoval kritikou oceňovanou sérii kvalitních filmů, která má v současnosti filmy jako Saffron.Caesar, opice s tváří Andyho Serkise, uchvátil mnohé a je otázkou, co s jeho odkazem udělá Wes Ball, autor série pro mladé dospělé. bludiště.

V novém světě, kterému vládnou primáti, Caesarův odkaz žije dál. Od smrti slavného opičího vůdce uplynuly generace a trosky lidského světa se hroutí pod neúprosným tlakem návratu přírody. V tomto novém aranžmá se setkáváme s chlupatým hlavním hrdinou Noahem, který je obdařen všemi atributy, které mladý hrdina potřebuje, aby se proměnil do své dospělé podoby. Velké ambice spojené s velkým potenciálem, snaží se zalíbit silnému otci a v neposlední řadě musí uniknout bolestnému traumatu otroctví díky pomoci nového mentora. A vydejte se na dlouhou cestu za záchranou svých blízkých.

Opravdu se mi to líbí království planety opic Sleduje klasickou šablonu mnoha skvělých příběhů. Režisér nepotřeboval příliš stavět na původní trilogii, jen vytěžil esenci, která odpovídala jeho vizi, a prostřednictvím osvědčené narativní struktury představil nový příběh. Díky tomu máme bohatou zprávu o Noemovi a světě kolem něj a mytologii, která mezi lidoopy panovala. Všechny zvyky a tradice zavedené v opičím světě jsou nám příběhově i vizuálně přiblíženy mimořádně poutavým způsobem. V celém filmu zůstává trik nejvyšší úrovně, každý opičí chlup pečlivě obarvený a každá obří rozpadající se struktura vzbuzuje úctu. V tomto ohledu Primate nepodceňuje standardy, které stanovily předchozí díly.

Dvě a půl hodiny bohaté stopáže vedou dlouhou cestu k pochopení hlavního hrdiny, jeho blízkých a nové postapokalyptické situace. Noe zde hraje postavu bez nesmyslů a diváci mají velký prostor proniknout do toho, co ho děsí a pohání. Příběh je zajímavý a nemáme důvod nefandit Noahovi na jeho cestě za záchranou a pomstou. Jak se ale postupně touláte zarostlým světem, najdou se chvíle, kdy narativnost a odvážná expozice působí až příliš. Na svém pátrání se Noah setkává s poměrně zajímavými postavami, které fascinujícím způsobem rozšiřují světovou mytologii a tematický záběr filmu. Nedostávají ale prostor, který by si zasloužili. Bohužel to samé se dá říct téměř o každé postavě, která se objeví po úvodní půlhodině, což je strašná škoda.

Téměř všechny jsou zajímavé a nejednoznačné. Freya Allen zde má co hrát a je zábavné postupně odhalovat hlubší motivace její postavy. Její divoký vývoj se však zdá být příliš uspěchaný a některé její činy působí příliš vykonstruovaně a v rozporu s jejím dosavadním výkonem. Ostatní postavy jsou atraktivně vykreslené a hodné bližšího prozkoumání, ale jejich role ve filmu jsou omezeny na minimum, zvláště s ohledem na to, jak pečlivě režisér pracuje na vytvoření nového světa, který je zamrzlý v čase.

Nejedná se však o nijak děsně rušivý element, spíše o jednorázový nešvar na jinak úspěšném filmu. Pobaví také povedenou akcí a mnoha napínavými sekvencemi, zejména ve druhém aktu. V závěrečné třetině tvůrci předčí diváky skvěle propracovaným a namotivovaným záporákem. Přesto se člověk nemůže zbavit dojmu, že je to příliš uspěchané, když ani zlý lidoop Kevina Duranda ani svět, který buduje, nedostanou dostatek prostoru. To druhé je zajímavé a mohlo by snadno vést k dalšímu výzkumu, ale je prezentováno pouze povrchně a náznaky.



Na konci filmu je spousta nelogičností, možná proto, že tempo je čím dál zběsilejší a vrší se, takže je pro vás těžší mávnout rukou. Dojem vytvořený z vršku pálkaře to trochu kazí, ale i tak jde o kvalitní zábavu. Samotný konec dával zajímavé sliby o věcech budoucích, takže přijít o tuto ságu by byla obrovská škoda. Podpoříte tyto opice. Nebo lidi. Film se opět nejasně mísí s opičími a lidskými vizemi nového světového řádu, takže černobílé uvažování o hrdinech nehrozí. Morálním otázkám zde mohlo být věnováno více prostoru, zejména ohledně jednání určitých postav, ale režisér se rozhodl věnovat více času a energie hlavnímu hrdinovi a jeho vývoji z ustrašeného chlapce v sebevědomého kmenového vůdce. Z tohoto důvodu doufám, že se diváci budou hrnout do kin, abychom mohli čekat na další díl. Disney a Fox mají stále v ruce jeden klenot: stabilní tabulku vysoce kvalitních filmů. Doufám, že se k ní chová dobře.