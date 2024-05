Recenze: Film Jedna noc sliboval něco, co téměř nikdy nesplnil

Úspěšný hudebník a zpěvák Adam (Adam Ernest) po nepovedeném koncertu nakládá fanynku do auta v silně podnapilém stavu. Zřejmě, jak bylo jeho zvykem (na otázku „Jste ženatý?“ odpověděl „Záleží?“) s ní cestoval někam do soukromí, ale cestou se mu stala smrtelná autonehoda.

Okamžitě se posouváme do doby, kdy byl Adam propuštěn z vězení a má stále stejnou manželku Elišku (Wanda Chalupková) a půlroční dítě. Jenže kapela s ním přerušila vazby a on nemohl najít jinou práci než odhrnovat sníh. Rodině zoufale chyběly peníze a částka, kterou musel Adam zaplatit pozůstalým, v kombinaci s dluhy, které nebyl schopen ve vězení splácet, narostla do obrovských rozměrů.