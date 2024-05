Recenze: Evita Miniseries 3. sezóna

Nejprve krátká recenze předchozího článku. První tři díly nás zavedou do zpěvákových začátků v osmdesátých letech, což je velmi příjemné překvapení, protože svou kvalitou přesahují rámec běžných projektů České televize. Michal Samir a spol sbližují profesní a osobní život. Velmi chytlavé, bez známek toho, že by chtěli nějak výrazně pozměnit realitu pro větší dramatický efekt bulvárních plátků, které by podle nich měly zajistit širokou cílovou skupinu. Tato třída je silně zastoupena ve druhé sezóně, která zobrazuje devadesátá léta.Ivetu Bartošovou si asi většina diváků spojí s posledními roky jejího života, a když ji slyším nebo (náhodou) slyším její písničky, vždy mě jako první napadne upíří svatba (Recenze) V představení hraje tajemnou Olivii a je naprosto okouzlující!

2. sezóna je tedy pro mě osobně nejočekávanější, ale představuje titulní hrdinku poněkud zvláštním způsobem. Namísto odpovídajícího vyprávění se fotograf rozhodl proměnit tři sekce ve svou soukromou výstavu, díky níž byly vizuální a kompoziční aspekty výraznější než obsah. Na jednu stranu by to mohlo být dobře, protože jsme svědky něčeho jako čistě televizní show. V jistém smyslu by se podstata některých scén, i když trvají pět minut, dala snadno zhustit do jedné věty. Tahle upovídanost občas sahá až na hranici tolerance a vlastně tuhle českou popovou princeznu vídáme nejednou v běžných situacích, které za svůj život zažil snad každý, ať už je veřejně činný nebo ne.

Tvůrci přitom jakoby zapomínali, že jsme nedělali detailní průzkum, takže jisté věci nevíme jistě. Jistě, lze je spatřit, ale zbytečně narušují koncentraci při skutečném sledování. A je tu výkon Ondřeje Brzobohatého, nemůžete se zbavit dojmu, že si plete Ladislava Štaidla s Al Caponem, zatímco Ján Jackuliak hraje Šofér trochu převzal roli jeho vykonavatele Franka Nittiho.Otec zpěváka byl proměněn a vykreslen jako vesničan s omezenou inteligencí, což jen dokazuje nešťastné uchopení celého tématu, k němuž bychom mohli přidat pokus Rashomonova doktrína Hledání pravdy v procesu s rozrušeným chlapem, který se do ní vloupal. Evitinu důvěryhodnost a zranitelnost může její okolí snadno zneužít, nebo to může být svému okolí zřejmé.





sdružení Ivita Ve skutečnosti lednový dokument také nebyl tak užitečný charles, ve kterém Michal Samir ukazuje, že nemá problém jednat s bulvárními plátky.závěrečná série tato minisérie Příběh začíná v Itálii, kde rodačka ze Serradeny tráví čas se svým synem Arturem po rozchodu s Martuccim. Psal se po dlouhé době rok 2011 a já se chystal dosáhnout nějakého úspěchu v práci, ale cestou domů z Apenin došlo k autonehodě, která náhle vzbudila zájem bulvárních parazitů za vlády Pavla Novotného. , Jeho vládcem byl Pavel Novotný.

Nabízí se zde otázka, kdo je primárně zodpovědný za zpěvákův odchod. Kdyby ji nepřinutily okolnosti, sama by to neudělala. Nabízí se několik variant v závislosti na tom, co uvidíme v těchto třech epizodách: Mohou za to pateticky žárlivé bulvární hyeny? Co na to Ladislav Stadel? Může dostat tento dárek). Co na to vietnamský prodavač? Nebo by se to nemělo vyčítat poražené kamarádce „Gábi“? Absolutně. Citlivý podivín jako Markkula by se možná neobjevil. Místo toho Josef Rychtář (výborný David Prachař), kterému mnozí před deseti lety věřili, že je viníkem tady Prezentována jako téměř veskrze kladná a často úsměvná postava… tedy kromě občasného výbuchu vzteku, který se s Klausem Kinskim rozhodně nedá srovnat (viz tato kniha).





Skutečně, poslední část (opět pojmenovaná podle jedné z písní) se mohla stejně snadno jmenovat „Kuřata“ spíše než „Tiché písně“ související s jejím posledním manželem, protože – samozřejmě, dokonce i hlídkující reportéři byli velmi sentimentální. o Zájem byl před barákem – hodně se diskutovalo. Jinak oproti minule ubylo zbytečných scén – tentokrát se dá na prstech jedné ruky spočítat kolem 180 minut, jejichž vrcholem je “chvíle klidu v lese” s maminkou, přičemž Swatava ji určitě pochopil dcera, ale rozhodně nebyla jedna z mála. Na druhou stranu se zdálo, že Arturovi v pubertě na jídle záleželo, což byla do značné míry humorná nadsázka.

Rvačka na koncertě Světavého nebyla žádná nadsázka, pro Ivitu to byl velkolepý comeback. Podle informací, které nám tvůrci poskytli, je. O pár měsíců později to ale všechno skončilo – když se zjevně zbavila všech svých závislostí, vypadalo to, že se v jejím životě všechno začíná rozhlížet. Kdyby se nerozbila s pomocí blízkých, fanoušků nebo vlivných přátel, nemusela by se potýkat s lidmi, kteří se jí smějí, i když jí většina z nich nesahala ani po kotníky. Anička Fialová, nominální představitelka hrdinky, opět čelí mimořádně náročné zkoušce hereckých schopností, protože tato role vyžaduje střídání různých emočních poloh. Za zmínku stojí, že zkoušku opět zvládla na výbornou!





Evita mini-série sezóna 3 Představuje majestátní zpracování a vyvrcholení celého televizního projektu a zároveň vzdává hold mimořádně talentované zpěvačce, která nechtěla uvěřit, že lidé mohou být tak neochotní, žárliví, senzační a chamtiví. Každý, kdo strávil posledních pár let svého života posedlostí bulvárními plátky tím, co dělala místo jídla, by se měl po zhlédnutí třetí řady stydět!Ti, kteří ji měli opravdu a opravdu rádi – a během její kariéry jich bylo mnoho a možná stále mají – by mohli sledovat závěrečnou scénu IX. dílu s přáním, aby si tvůrci zvolili alternativní realitu, jako Quentin tarantino v Tento váš násilník Ať tato andělská žena dál šíří radost svým zpěvem…tak teď je ten správný čas to znovu vyzkoušet upíří svatba.

PS: Evita nakonec vlastně splnila slib, o kterém zpívala, že se vrátí.

Foto: Archiv TV NOVA