Komentář: Povaha lásky se ptá, zda jde spíše o touhu nebo rozum

Svou obrazností, řadou matných odstínů a dialogy jako by byl vystřižený z vrcholu hollywoodské renesance v sedmdesátých letech.

Při natáčení “Imaginární lásky” se Chokriova setkala s herečkou Magalie Lépine Blondeauovou, která ztvárnila hlavní roli ve filmu “The Nature of Love”. Její Sophia je čtyřicetiletá vysokoškolská učitelka, která vyučuje různé přístupy k lásce na základě myšlenek slavných myslitelů, jako byli Platón a Arthur Schopenhauerovi.

Její milostný život má přitom jen řád představ. Přestože její vztah s Xavierem (Francis-William Réaume) byl v průběhu let srdečný, je zde zřetelný nedostatek vášně. Když se setká s otevřeným řemeslníkem Sylvainem (Pierre-Yves Cardinal), uvědomí si, že mu chybí, a okamžitě zažehne Sophiinu touhu.

Sex je však pouze jedním aspektem partnerství, a pokud má vztah vydržet, musí mít několik nohou. Akademická sféra hrdinky se navíc dříve nebo později dostane do konfliktu s dělnickým prostředím jejího nového rivala. To vše nechává Sofii na rozhodnutí, co je pro ni opravdu důležité.