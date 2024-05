Vaše myšlenky (2024)

Anne Hathaway loni v listopadu oslavila 41. narozeniny, takže v očích Hollywoodu fakticky umírá a získat velké role je pro ni jen čím dál těžší. Ostatně to naznačuje i nová romance “Imagine You”, ve které Hathaway hraje svobodnou stárnoucí matku s dospívající dcerou, která v boomerském stylu potká (ne)Toalet, lol) zajíčka o desetiletí mladšího než ona, hlavní zpěvák slavné kapely na Coachelle a ti dva pak začnou věci řešit, jestli má takový vztah smysl.

Tento film režírovaný Michaelem Showalterem (super romance Pretty Bad) a založený na románu Robinne Lee je třeba říci hned od začátku, pokud jste viděli nějaké jiné filmy o párech, kde je nejzábavnější obrovský věkový rozdíl mezi které můžete libovolně přeskakovat.

Scénář je podle vzorce kompletní, s typickými zvraty, zlým ex a řečí mezi matkou a dcerou Co se příběhu týče, zkrátka ve “Tvojích myšlenkách” není nic, co by vás překvapilo . Naštěstí pro něj hraje hlavní roli Hathaway, která nejenže nevypadá na svůj věk, ale stále dokáže zapouzdřit mnoho roztomilých drobností stárnoucích romantiků, ale také posouvá herecké obsazení svým charismatem velmi příjemná úroveň, kde si jednoduše a bez námahy přehlížíte určité problémy. Anne pak doplňuje snaživý Nicholas Galitzin (můžete ho znát z “Free Girl”), jehož vystoupení…no, je přímo u toho a skvěle se směje. Ale nemůžu říct, že bych v něm viděl budoucí hvězdu.

Na jejich chemii není nic zbytečného, ​​ale na nějaké přesvědčivé zamilování, setkání, rozchod a opětovné setkání to stačí. Větším problémem jsou zde bohužel dvě hodiny stopáže, která i vzhledem k tomu, že jedním z protagonistů je známý zpěvák, nedrží tak originální zápletku, a tak šel do vyprodaného sálu Koncerty a zpěv se konaly dříve. Tato berlička bohužel nevede k solidnímu soundtracku písní, ani žádnému neobvyklému pozadí.

Tomuto filmu zkrátka mohlo velmi prospět to, že jeden z nich měl neomezené finance a slávu, protože ani jednomu se tu moc neřeší (pokud neberete v úvahu ty nejpovrchnější věci). Na druhou stranu, většina stopáže je zaměřena čistě na tu éru a ta je pojednána především Hathawayovou postavou a také dost klišé. Kupodivu to samotné Hathawayové nevadilo.

Neříkám, že On Your Mind není zábavná show – je to zábavná show a určitě existují horší způsoby, jak strávit deštivý týden u televizního rána. Film se proto ve službě Prime Video nikdy neztratí. Na druhou stranu je vidět, že sázeli opravdu na tu největší jistotu a jakékoliv ambice využít film k vyjádření nějakých nových, originálních či možná kontroverzních témat, bylo od začátku opuštěno. To je trochu škoda, alespoň pro mě. Zbytek je naprostý průměr, Hathaway jen lehce vyčnívá, ale zároveň své nesmírné vlohy stále dokáže uplatnit jinde. Bohužel se tím vracím k mému původnímu strachu, že ji Hollywood naservíruje jen těmito štěky. Možná, že se mýlím.