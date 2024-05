Recenze: Vítejte v Paradise Dance Studio – Novinky

Ale taneční sál byl prázdný. Do chvíle, než přijde “jemná žena s romantickými city” (Jitka Morávková) a najde radost ve starých písních. Takže jako zámožná dáma udržovala byznys v chodu.

Ani špetka nutného sarkasmu, ale především v každé větě Sukiho fantazie a opojné slovní hříčky nechybí moralizování, rovnou k věci: „Věřme, že se to zase vrátí / Dívej se na to dnes Už je to minulost/ Prostě sni teď.