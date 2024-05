Recenze filmu “The Stuntman” s Ryanem Goslingem v hlavní roli

Je to špinavá práce. Vybuchnete, spálíte, spadnete, ale nikdy se neobjevíte na obrazovce. Režisér filmu „Kaskadér“, který se právě promítá v českých kinech, tuto profesi zažil na vlastní kůži. V novém akčním rom-comu vzdává David Leitch hold dovednostem, díky nimž začal v Hollywoodu.

Kdysi podstudoval Brada Pitta a před deseti lety debutoval v Johnu Wickovi, čímž ukázal, že rozumí i žánru za kamerou. Po úžasných akčních filmech s nápaditostí, jako je “Vlak s kulkou” nebo loňský “Vlak s kulkou”, se David Leitch v nějaké formě vrací s “Kakadérem”.

Není to tak, že by přebíral kontrolu nad autem, které je předurčeno osmkrát se ve vzduchu otočit a explodovat. Za volantem ale měl herce Ryana Goslinga, který ukázal, že hlavní roli může hrát i kaskadér.

Ne tak docela. Nový film je hravou cestou světy před a za kamerou, která vypadá trochu jako romance vytvořená šestnáctiletým rádoby akčních filmů. Nejprve se Goslingovi podařilo vyjádřit svou lásku kameramanovi filmu, který právě natáčí. Románek s Jody, kterou hraje herečka Emily Blunt, však brzy skončil kvůli zranění způsobenému nešťastným kaskadérským kouskem.

Colt Seavers – jak jinak by se měl drsný kaskadér nazvat – by byl výbuchem oddělen od světa, a kdyby mu nezavolali producenti tohoto projektu, možná by tam byl ještě dnes Zaparkovaný někde v taverně, během které vážně poranil záda. Jodi se chystá natočit svůj režijní debut, který si prý výslovně vyžádala.

Ukázalo se, že věci jsou trochu komplikované. Nejenže nespokojený bývalý kostar (Colt o Coltovi neslyšel měsíce) nevěděl o jeho přítomnosti na natáčení. To ještě netušil, že kromě kaskadérských kousků dali producenti Coltu i trochu jiné zadání. Pátrání po pohřešované hvězdě Tomovi, muži, kterého šest let před nehodou zastupoval.

Ryan Gosling hraje Colta Silverse a ukazuje, že i kaskadér může hrát hlavní roli. |. Foto: Eric Lassiter

Scénář Drew Pierce je navíc i nadále dynamickou hrou s více žánry, kde nemusíte vždy hádat, proč a jak se děj vyvíjí.

Kaskadérský kousek byla od začátku až do konce přehnaná a přehnaná podívaná, stačí se podívat na povahu filmu, který Jody natočila na australském pobřeží. Má to být velkolepý milostný příběh zasazený doprostřed pouště, kde svítí západní slunce a rodí se mimozemšťané v legračních gumových kostýmech. Zároveň je jasné, že film je tak trochu metaforou rozkolísaného vztahu Colta a Jody.

Režisér David Leitch hraje s publikem dvojí hru, když Colt pátrá a zjišťuje, že je zapleten do něčeho plného lehkosti.

Největší kouzlo “The Stuntman” spočívá v tom, že jsme vždy na pokraji grotesknosti nebo téměř parodie, a přesto jsou akční scény skutečné a velkolepé. Dokonce i postavy se neustále ponořují do těch nejklišé ve svých dialozích nebo tropí zábavné anekdoty ze slavných filmů od Rockyho po The Furious. Přesto se tvůrcům daří nejen udržet vysoké napětí, ale také zachovat praktickou romantickou linku.

Herečka Emily Blunt nosila v rekvizitárně ještěří dráp, který vypadal jako něco z Troma Studios, ale jak se zamyšleně škrábala drápy na čele, navzdory všem svým předpokladům, ale tato scéna vyzařuje přesvědčivé emoce.

Vztah hříběte Ryana Goslinga a Jodyho Emily Blunt skončil, když se zranil při zpackaném akčním triku. |. Foto: Eric Lacister

Totéž platí pro akce, kde neustále cítíme smysl pro řemeslo a nechuť přijmout digitální triky. Jinými slovy, je extrémně extravagantní. Například, když zdrogovaný Colt zápasí s protivníkem v nočním klubu, jeho pěsti zanechávají neonové stopy a občas projde jednorožec – chová se jako ta nejobyčejnější věc.

Kaskadéři mohou snadno a přirozeně provádět mash-up jiných filmových klipů. Tvůrcům se však podařilo získat sympatie diváků, protože Colt byl přesně takový, zmuchlaný, nedokonalý hrdina, který patřil do podobné skupiny.

Film kouzlí bez zábran triky, cítí se jako malý kluk s předávkovaným cukrem, kterého pustí do obřího hračkářství, kde si může hrát, s čím chce. Ne všechny hračky a techniky jsou skvělé, ale stále fungují.

Kaskadérský kousek je založen na chemii mezi hrdiny a chytré kombinaci romantických prvků a akce. A pak je tu zlobivost filmařů, kteří neustále citovali řádky z “Tlustý a zběsilý”. Po intru nás rychle čeká automobilová honička, která je zjevnou poctou pátému dílu série, v níž hrdinové vláčí obří trezor řetězy města.

Podobných třešňových květů je ve filmu mnoho. V konečném důsledku však hlavní měnou Kaskadéru zůstává příjemná směs různých kódů. Epické exploze, slavná Opera v Sydney v pozadí, všude pozlacené dekorace a další.

Kaskadér sebevědomě překračuje hranici mezi operou a grunge a stírá rozdíly mezi nimi. Zdá se, že Ryan Gosling říká divákům a Americkému filmovému institutu, že kaskadéři si Oscary zaslouží.