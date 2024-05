O premiéru filmu “Jedna noc” byl divácký zájem a tři kina byla nabitá |.

Zdroj obrázků: BONTONFILM Ashes

Jedna noc, nový film režiséra Davida Laňky, bude mít premiéru v pondělí 6. května s otázkou “Co byste udělali pro lásku?” Pro ohromný zájem byla premiéra přesunuta z původně plánovaných dvou kin do tří kin. Mezi hosty, které do kina přilákal osudový milostný příběh Ališky a Adama, patří například Veronika Žilková, známá z předchozí Rachčiny tragikomedie Spolu, Petr Uhlík nebo Miriam Chytilová, která Rachel namluvila v oblíbeném seriálu. Podpořte Stanislavu Jacinicu. Deset let vyjadřovala postavu Phoebe v “Friends” a také hrála v “One Night.” Kromě nich svůj talent ve filmu ukázali i mladí herci Vanda Chaloupková, Adam Ernest a Jan Nedbal, kteří se zaměřili na Témata pro sex live chat. Premiérou provázela Iveta Lutovská. Film bude uveden 9. května.

Příběh filmu “Jedna noc” sleduje vztah mezi Adamem, bývalým úspěšným hudebníkem, a jeho ženou. I přes spoustu překážek, které spolu zažili, se stále společně starali o desetiměsíčního syna Štěpána. Události jedné osudné noci je však podrobují dosud nejtěžší zkoušce. “Vidíme Adama ve finančních problémech, ztrácí kapelu, kterou kdysi vedl, a teď přišel i o manželku. Pronásledován svou minulostí se ocitá na dně. Publikum dostane předsevzetí, ale velmi Je těžké se z toho dostat.” tuto situaci,“ komentoval režisér David Ranka.

Vanda Chaloupková v hlavní roli chválila spolupráci se svým partnerem Adamem Ernestem: “S Adamem bylo skvělé spolupracovat, byla to originální spolupráce. Rozhovor s ním byl tak vzrušující. Uvízla jsem v situaci, kdy už nepotřebuji je to skutečné a je to trochu děsivé a podobně.

Cílem Adama Ernesta, který hraje Adama, bylo ukázat publiku mužskou zranitelnost a udělat z postavy, která dělá chyby, poutavější, aby o ní diváci přemýšleli. “S Wandou jsme se snažili do filmu vložit dostatek lásky, aby lidé pochopili, jak se Adam choval. Wanda ho inspirovala k návratu ke snům a zájmům, které kdysi měl,” dodal.

Přestože to pro Adama byla obrovská výzva a psychická zkouška, jeho kolega Jan Nedbal si natáčení užil: “Byl jsem velmi nadšený, protože jsem mohl být sám sebou. Ve skutečnosti máme s Adamem kapelu, takže v roce Připadalo mi přirozené hrát jeho přítel a hrát po jeho boku ve filmu.

Zdroj a foto: BONTONFILM as