Jedna noc |. Speciální nabídka (tištěné materiály)

Foto © Bontonfilm

anotace

Adam a Eliška. Ještě před dvěma lety se zdálo, že tito dva jsou schopni všeho. Je úspěšným rockovým kytaristou. Byla pouhou kadeřnicí, ale především jeho múzou. Ale stačí jedno hloupé rozhodnutí a vše je ztraceno.

Teď je Adam dva roky ve vězení, je v podmínce, je bagrista a pořádná práce by mu nevadila. Chce se vrátit k hudbě, ale musí uživit rodinu a hlavně splatit nejen dluhy, ale i úroky ze špatných půjček, které si během svého úspěchu nedopatřením vzal a které se vyšplhaly do horentních částek. Když to nejde splatit.

Přesto se Eliška rozhodla s ním zůstat. Má ho ráda odmala, takže ho teď neopustí. Když se spolu po jeho návratu z vězení vyspali a ona otěhotněla, rozhodla se, že si dítě nechá. Ještě více jim však chyběly peníze, a tak se Eliška zcela pragmaticky rozhodla přispět do rodinného rozpočtu večerním živým chatováním.

Celou neutěšenou situaci v jejich životech a fakt, že Elišku museli prodat, by Adam jedné noci nesl. Uvědomuje si, že všechno, čím si prošli, je jeho chyba a rozhodne se s tím něco udělat. Dokonce znovu porušovat zákon.

Natáčecí dny: 14

Místa natáčení: Kladno, Ostrava

Datum natáčení: březen – duben 2023