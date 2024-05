Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby uživila rodinu

Foto © Bontonfilm

načítání… načítání…

jedna noc je odvážné drama autora tragikomedie S Davidem Rankem,v Alžběta (Wanda Chalupková)A Adame (Adam Ernest) se ocitla ve velké finanční tísni a také čelila mezilidským, sexuálním a psychickým potížím, které se Eliška snažila řešit nabídkou porno služeb online. Podle tvůrce pořad otevřel tabuizovaná témata v online instant chatu. Film bude uveden 9. května 2024.

Adam ErnestKromě hudby se věnuje i herectví a diváci ho mohou znát z televizních seriálů Případ 1 A kukačkaHraje zde bývalého úspěšného hudebníka Adama, ušmudlaného, ​​objemného chlapíka, kterému alkoholem ovlivněná autonehoda a smrt spolujezdce obrátí život naruby, za což se hluboce zadluží. Kvůli tomuto incidentu byl vyhozen z kapely a nyní dělá jen podřadnou práci, vydělává málo peněz a dostává malou odměnu. Ocitá se tedy na úplném dně, pomáhá mu jeho krásná mladá manželka Eliška.proto Wanda Chalupková, To je patrné zejména ve filmech Prezident televizní seriál slunný A strašidelnýV roli Adamovy manželky Elišky se rozhodne poskytovat sexuální služby prostřednictvím live chatu, aby si vydělala peníze na živobytí jednoduché rodiny a splatila dluhy. Lanka ukazuje divákům, že přes všechny potíže Eliška stále miluje svého manžela Adama a podporuje ho i v těchto těžkých chvílích. Ranka ukázala, že Adam nezvládá dobře práci své manželky Elišky, žárlí, své frustrace řeší alkoholem a není schopen se postarat o děti ani rodinu. Ranka ukazuje, že Adam dělal mnoho chyb, jednu za druhou – až nakonec v opilosti ukradl velkou sumu peněz. Tento zločin samozřejmě nezůstane bez povšimnutí, a tak opilého Adama přijíždí chytit policie. Příběh končí takto.

Atmosféra tohoto filmu mi přišla velmi beznadějná, beznadějná a depresivní. Životní podmínky mladé rodiny jsou popisovány jako zcela nevyhovující, všichni své malé děti zanedbávali, Adam nadále hodně pil a Alishka byla nucena dávat své tělo a prodávat se i na mateřské dovolené. Adam bohužel nedokáže udělat ani jednu dobrou věc, a proto se dostává stále hlouběji do problémů. Nazvat tento pořad milostným příběhem mi přijde velmi odvážné, protože si milostný příběh představuji trochu jinak. Toto je příběh arogantního muže, který kvůli své sebestřednosti a sobectví zpackal život sobě, svým blízkým i svému okolí. Dalo by se tedy říci, že je to příběh o smolařovi, který se nedokáže ovládat a přemýšlet o tom, co dělá. Tento příběh mi připadá idealistický, protože každá normální žena by od takového muže raději utekla a žila jako svobodná matka nebo si našla toho pravého chlapa. Je tento obrázek míněn jako nevkusná výpověď živého chatu, protože to účastníci dělají jen pro peníze? Film “Jedna Nok” nabízí pouze jeden pohled na poskytovatele pornografických služeb, protože všichni nejsou tak špatní jako hlavní postava Alisheka. Není jasné, jaký postoj k live chatu zaujímá tvůrce filmu David Laňka?

Konec celého příběhu je poněkud očekávaný, neboť k němu směřuje celé chování a způsob myšlení hlavního hrdiny Laňka Adama. Takže jsme nedostali žádnou katarzi. Žádné ponaučení, žádný únik, žádná naděje. Vzorce chování protagonistů jsou strnulé, a tudíž nepoučitelné.

Místy jsem si všiml, že se kamera třese, hlavně na konci, když hlavní hrdina Adam vyběhl z bytu, což působilo rozporuplným dojmem. Měl jsem to potěšení slyšet ve filmu píseň, kterou hraje Ernest Orchestra. Pro ty, kteří kapelu neznají, hudební skupina JEDNA NOC byla pravděpodobně první a jedinou kapelou, která vznikla pro film a jeden z jejích členů (zakládajícími členy byli herec a hudebník Adam Ernest a hudebník Daniel Šubrt ) se rozhodl jít dál a pokračovat ve hře v reálném životě.

Sledoval jsem tento pořad se smíšenými emocemi a po chvíli jsem se začal nudit, protože ty samé situace byly prezentovány znovu a znovu. Ale obraz slouží jako dobré varování před zhýralostí.

jedna noc

typ: drama

Země: Česká republika

Rok: 2024

Objektiv: 89 minut

režie: david lanka

skript: david lanka

Fotoaparát: Václav Trapáč

hudba: Daniel Subbutt

Hrají: Vanda Chaloupková, Adam Ernest, Pavlína Balner, Jan Nedbal, Štěpán Jacenko, Stanislav Aubrecht, Martin Cikán, Radim Jíra, Kamila Janovičová, Stanislava Jachnická, Tomáš Jirman, Lukáš, Ondřej Malý, Sandra Chernodlinska

Výroba: Katarina Dušková

Střih: Lenka Gmitrová

zvuk: Tomáš Oramus, Anna Jessenská

maska: Janka Vítová

oblečení: Peter Winford