Recenze: Brutální příběh soukromé pomsty.Kréťané jsou český zločin a trest

Lucas Hafras v předmluvě ke svému ponurému thrilleru Creteni píše: „Pokud nebude spravedlnosti učiněno zadost, někteří lidé, kteří zažili nebo pocítili zoufalství z bezpráví, vezmou zákon do svých rukou , hlavní hrdina jeho příběhu.

O zoufalství se mluvit nedá, protože brutální a neobjasněná vražda jeho otce (bezdomovce) se stala před dvaceti lety, což rozhodně neznamená, že ho stále pronásleduje dávná smrt.

Díky Julii, investigativní reportérce s dobrými policejními kontakty, a knězi se Radke dozvěděl, co se stalo. Tihle čtyři notoričtí parchanti udělali z Jane Kafkové hru, natočili své nechutné dovádění a pak to video prodali za spoustu peněz, aby si ho mohli užít cynici, kteří rádi sledují vražedné scény – Co je to proboha za lidi?

Dnes jsou čtyři zločinci úspěšní, bohatí a užívají si života, ale jejich osobní pomsta jim obrátí život naruby. Radke si to promyslel – zasáhl každého tam, kde to bolí.

žádné sympatie

Kréta není na necelých 120 stranách příliš rozsáhlá kniha, ale je plná adrenalinu a vypráví příběh, který čtenáře zavede do Španělska a na Gibraltar. Je rozdělena do krátkých kapitol s nápaditými názvy (Hafras zde nezapře svou novinářskou kariéru).

Kréťané 75 % Autor: Lucas Haflas Vydavatel: Pointa

Zvláštní je, že žádná z dobře vykreslených postav nevyvolává velké sympatie, snad kromě Sylvie, dcery jednoho z vrahů, za kterou Radek doufá, že získá pěkné výkupné, než se do sebe zamilují. Co se týče těch čtyř parchantů, to je samozřejmé, ale i Radka z toho otřásly. Julia je méně o spravedlnosti než o poutavé eseji.

Haverasův román lze přečíst na jeden zátah, s hladkým vyprávěním, uvěřitelnými psychologickými postavami a svižnými a zajímavými dialogy. Když knihu zavírám, napadá mě palčivá otázka: Když spravedlnost selže, má někdo právo spáchat sám zločin, aby potrestal zločince? Těžká odpověď…