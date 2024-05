Komentář: Stovky bobrů

První vydání sto bobrů Koná se zde v březnu v rámci festivalu Diehard Spectators Festival. Tam se můžete setkat s nejpodivnějším chováním, které se kvůli jejich povaze nikdy nedostalo do mainstreamových vydání.V uvedené show utekla před stejným tvůrcem nedávno Jezero Michigan MonsterTentokrát se však pořadatelé přesvědčili, že by byl téměř hřích tyto služby neposkytnout. tato záležitost Širší úvod. Faktem je, že v současnosti se podobným stylem prezentuje pouze Wes Anderson, který však měl rozpočet mnohonásobně větší a měl přístup k nejznámějším hercům a herečkám. Takže místo sázení na Jasona Schwarzmana Mike Cheslik sází na Rylanda Bricksona Colea Tewse, nesázíme na Toma Hankse a Tildu Swintonovou, sázíme na Douga Mancheskiho a O Na Olivii Graves.

Je 19. století a zdejší severoamerická krajina je kvůli tuhým zimám pustá. Bobrovi nevadí ubližovat lidem. Muž, který spálil Applejacka, má špatnou pověst. Nezkušený se ocitl v divočině a měl jen dvě možnosti: zahynout nebo se přizpůsobit. I když je země pokrytá sněhem, neznamená to, že není co (nebo někdo) lovit. Na první pohled se mohou bobři při toulkách zdát jako snadný cíl, ale kdo si o nich myslí, že jsou hloupí, je bohužel na omylu. Udělejte jednu chybu a lovec-trapper bude za jeho drzost kopnut do kulaté kostky nepřítelem s tesáky. Je důležité se nevzdávat, protože na konci může být sladká odměna – nejen jídlo, ale i kupcova krásná dcera, která by možná uměla i pole dance.





Při sledování hlavního hrdiny (tedy za předpokladu, že nepovažujeme Bobra za hrdinu – většinou přátele režiséra v úžasných kostýmech!), jak postupně zdokonaluje své lovecké schopnosti, je cítit úžasný pocit děsivé reality, což vedlo k několika slavným vtipům. a myšlenky naznačující, že ani Daniel Boone pravděpodobně nebyl přirozený génius. Nejde přitom jen o ulovení bobra nebo ryb, ale o ulovení bobra. Člověk musí být připraven i na rotující větry, které mohou náhle uhasit požár, což je u těchto komponent mimořádně důležitý faktor.

Pamatuji si, jak mi Jirka Strach říkal, že to chce od diváků anděl páně 2 Plno nejrůznějších vtipů a gagů. Samozřejmě se nedají všechny zachytit na první shlédnutí.V tomto duchu začal Mike Cheslik To je jeho nízkorozpočtový, ale vysoce profesionální výkon. Za prvé, pokud jde o dovednosti, jsou téměř bez výjimky – nebojím se napsat – na špičkové úrovni! Režisérovi se také daří přibíjet humor téměř k dokonalosti, i když se nejednou opakuje.O to otravnější je stránka komedie Tato akční dobrodružná komedie Je to velmi nevyvážené.





Jsou zde dvou až tříminutové pasáže, které přinášejí spíše jen ticho než smích, zvláště po úvodní bouři, kde smích mrazí, protože, jak už to bývá zvykem, úvody často udávají tón celému filmu. tady Takže to tak není, ale není to proto, že by vtip stále nebyl vtipný – vtip prostě vtipný není. Není to samozřejmě nic neobvyklého. Ostatně ani funkce Charlieho Chaplina, natož funkce Buster Keaton, není nekonečný nesmysl od začátku do konce. Nedostatek zábavy však vynahrazují skutečnými emocemi nebo v druhém případě přesvědčivou akcí, která je často více vzrušující než vtipná (opravdu!).

stovky bobrů Tohle je film, který měl spoustu humbuku. Ale i když to není dokonalé (je to přece jen vzácný film), i tak je fér říci, že je velmi pravděpodobné, že podobný film bude uveden v kinech letos, nebo nejen letos, nebo nejen v kinech, a my nebude moci najít. Tvůrci si rozhodně zaslouží (b) obrovský respekt za to, že vložili svůj čas, energii, fantazii, peníze a vášeň do tohoto projektu, který je v jistém smyslu více „Wes Anderson“ než film typu Wese Andersona kvalitativně se vyrovná několika dílům Karla Zemana, jeho jedinečnost snad ani není třeba podtrhovat. Nedat stovce bobrů šanci by znamenalo vyhnout se v podstatě originálnímu hororu, který by se nejen vytratil z paměti (ve finále ty nápady zase řádí), ale dokonce i inspiroval.

Foto: Aviation Films