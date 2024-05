Video recenze All My Strangers

Seznamte se se svými vlastními rodiči, když byli stejní jako vy teď. Mnoho lidí o tom sní. Hlavní muž v My Stranger, nejnovějším fantasy romantickém dramatu vydaném na Disney+, má šanci to skutečně udělat.

V Adamově životě byla hranice mezi „skutečným“ a „jen snem“ tenká. Starý mládenec asi čtyřicetiletý žije osamělým životem, jako by do tohoto světa vůbec nepatřil. Oceňovaný irský herec Andrew Scott, známý především rolemi ve filmech Sherlock, Monsters nebo Ripley, je ve svém nenápadném výkonu jako duch. Není to zcela zavádějící dojem. Nový film britského režiséra a scenáristy Andrewa Haiga je sám o sobě něčím jako duchářským příběhem. Mrtví se zde setkávají s živými ne proto, aby je zastrašili, ale aby se usmířili.

Film byl inspirován románem zesnulého japonského autora Taichi Yamada z loňského roku a jeho tempo se hodí spíše do kina. Doslovný překlad je Summer with Strangers, i když je známější pod anglickým názvem Strangers. Kniha byla poprvé vydána v roce 1987 a v následujícím roce byla v Číně poprvé adaptována do filmu.

Hagridova ruka se uvolnila. Přesunul děj z Tokia do dnešního Londýna a změnil sexuální orientaci hlavního hrdiny. Jedné noci zaklepala na dveře Adamova bytu neznámá žena, byl to však muž. Jinak zůstává původní předpoklad.

Scott hraje Adama, zadumaného scénáristu, který je kreativně stísněný a zjevně čelí krizi středního věku. Právě se přestěhoval do nové, téměř prázdné výškové budovy v Londýně. Zdálo se, že v něm žije jen Harry, který byl znatelně mladší a hladovější než hrdina. Hraje ho další talentovaný Ir Paul Mescal.

Harry chtěl vědět víc o sousedovi, který stydlivě nakoukl do okna. Tak ho navštívil. Navzdory zjevné přitažlivosti mezi nimi dvěma začíná a končí první flirt na prahu Adamova bydliště.

Adam, kterého hraje Andrew Scott, říká své matce, že být gayem už neznamená žít sám. |. Foto: Chris Harris

Abychom lépe pochopili důvody plachosti a odtažitosti samotáře, musíme se s ním vrátit do dětství – jako při terapii. To se však nevyskytuje pouze v přeneseném významu nebo retrospektivě.

Den po setkání s Harrym se Adam vydává do klidné čtvrti na okraji města, kde vyrůstal. Asi kvůli inspiraci scénářem. Rodiče ho přivítali v jeho dětském domově. Jsou však stejně staří jako v roce 1987, kdy mu bylo 12 let a viděl je naposledy. Krátce poté zemřeli při autonehodě.

Adamovi rodiče, které citlivě hrají Claire Foy a Jamie Bell, nejsou synovým návratem překvapeni. Jako by na něj čekali. O jeho dospělém životě přitom nic nevědí. Věděli jen, že je to dítě. Proto se nemohou dočkat, až jim řekne, jak se má, co dělá, s kým žije. Nepravděpodobné, ale emocionálně skutečné shledání jim dává příležitost říct si navzájem všechny věci, na které nikdy neměli čas.

nesplněný slib

Adam se konečně mohl rodičům svěřit, že je gay. Nepřekvapí je to, ale překvapí je, že v budoucnu už to nebude společenské stigma. V jejich době, za vlády britské konzervativní premiérky Margaret Thatcherové, byla homosexualita především záminkou pro útoky z nenávisti a šíření strašení AIDS. To dodává filmu přirozený smysl pro humor tváří v tvář tomu, jak se za poslední tři desetiletí změnily názory na lásku osob stejného pohlaví.

Navzdory vtipným momentům zůstává “All My Strangers” melancholickým portrétem osamělého muže, sirotka hledajícího domov. Pozdější setkání s Harrym nám také pomáhají pochopit zejména Adama. Jiní jednoduše osvětlují různé aspekty jeho postavy. Jejich vlastní život je druhořadý.

Harryho hraje Paul Mescal, který nedávno získal pozornost svou hlavní rolí ve filmu Afterglow. |. Foto: Chris Harris

Adam sám je vedlejší postavou, když se pokouší uspokojit svou potřebu emocionální, sexuální nebo rodinné intimity. Dobře si uvědomuje, že schopnost přiblížit se k někomu a otevřít se může být dvousečná zbraň. Vyvedlo ho to sice z izolace, ale zároveň otevřelo staré rány.

Adam matce řekl, že být gay už neznamená žít sám. Místo toho přesvědčil sám sebe. Stále se nese ve znamení doby, kdy byla homofobie brána jako samozřejmost a lidé různého zaměření se báli svou identitu jakkoli projevit. Proto hledají lásku a podporu ve svých rodinách. Tady ale Adam selhal.

Vyprávění se pomalu prolíná s nadpřirozenými prvky, když zažívá trauma z diskriminace a smrti svých rodičů. Adam se Harrymu svěřuje, jak ztráta jeho nejbližších předčasně ukončila jeho dětství, zatímco s rodiči probírá svůj milostný život.

Přes všudypřítomný smutek těmto záběrům dominují hřejivé tóny navozující vřelou, domácí atmosféru. Jasněji tedy chápeme, že Adam byl nejprve odcizen sám sobě a v každém prostředí se cítil jako cizinec. Snové vizuály ve spojení s éterickou hudbou francouzské pianistky Emily Levines-Farouche vytváří hlubší pocit tajemna. Ale stále se to nerealizovalo. Barva mystiky místo toho maskuje jednoduchost tématu.

Film “Můj cizinec” je k dispozici v knihovně Disney+ s českými titulky. |. Video: Disney+

jizvy minulosti

Neuspěchaný rozhovor působil díky oduševnělým projevům herců civilizovaně a upřímně, ale témata rychle došla a neustále se rozmělňovala. Vyprávění, které se přiklání k předvídatelné katarzi, ani nepředkládá myšlenky, které by Andrew Haig nemohl vyjádřit lépe ve svých předchozích filmech Víkend a 45 let nebo v sérii Hledání.

Opět jde o postavy, které mají nezahojené jizvy z minulosti a nežijí život v souladu se svou identitou.

Kromě duchovních motivů a generačního dialogu spočívá novinka zejména v autobiografickém rozměru. Adam se psaním scénářů živí a není náhoda, že tyto scény štáb natáčel s jeho rodiči v domě, kde Andrew Haigh vyrůstal.

Svět, ve kterém vykořeněný hrdina cestuje, je téměř neobydlený, jako prázdná stránka čekající na zaplnění slov. Vyprávění mu umožňuje překlenout mezery a vzkřísit to, co bylo ztraceno.

Nejednoznačnost vedlejších postav a minimální propojení fiktivního světa s realitou znamená, že musíme hodně hádat sami. Stejně jako ve snu. Hodně záleží na emocionální investici publika.

Někomu zůstane Haighův křehký film o vytvoření světa, kde je každý vítán, vždy stejně vzdálený a nedostupný. Adam a Harry si podmanili ostatní, když se cizincovy ruce poprvé dotkly.