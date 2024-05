Recenze knihy: “Dobývání marnosti”

Tomu chování se říká Fitzcarraldo Hrdina ve filmu táhne s pomocí indiánů loď přes hory a řeky.Zaznamenaný deník je pojmenován Zvítězit nad marnivostí odkaz v konverzaci Film, v níž de facto sponzor titulního hrdiny, gumový magnát Don Araujo, zcela zpochybňuje Fitzcallardovo snažení, které považuje za málo dobrou, ale hloupou nesmyslnost.Jen v předmluvě této publikace Režisér upozornil, že o samotném natáčení nebude ve filmu téměř žádná zmínka, což poněkud sníží nadšení diváků. Po přečtení prvních stránek jsme však zjistili, že to může být až do poslední stránky nesmírně napínavá kniha, do které jsme registrovali celkem 280 informací plus devítistránkový rejstřík osob a míst. Navíc mu nechybí ohnivé výstřelky démona Klause Kinskiho…

Možnost pozorovat tak exotické prostředí, přičemž v něm stále operují konkrétní indiánské kmeny a mají malý kontakt s okolním světem, rozhodně stojí za to. To platí zejména tehdy, máme-li s sebou stvořitele s neobvyklým viděním světa, jakým je Werner Herzog.Naším výchozím bodem však nebylo ani Iquitos, ani Camisea, kde jsme trávili většinu času, ale asi 4000 kilometrů dále na sever, v San Franciscu Francise Forda Coppoly v Kalifornii, dva měsíce od úplné distribuce jeho slavného klenotu nyní apokalypsasnímek sám se stal jednou z nepopiratelných inspirací Aguirre, Boží hněv. Brzy padlo jméno Les Blank, který se o něj staral. tento jedinečný dokument Ve filmu před nechápavými indiány vystupuje naštvaný Klaus Kinski.

Dozvíme se o dalších dílech otce herečky Nataši. Přesto se navzdory své výbušnosti nazývá přirozeným. Nebyl však režisérovou první volbou. Jak můžeme vidět zde, hlavní roli původně hrál Jason Robards (Bylo nebylo na západě, balada nebo kabelový hogeover), ve kterém si zahrál s Mickem Jaggerem, který na Nový rok 1981 zamířil do Amazonie se svou tehdejší přítelkyní Jerry Hall. Než začnete, přečtěte si 100 stránek.Důvod, proč ani jeden z těchto dvou umělců ani Mario Adolf (aka Mario Adolf) nakonec neuspěl, je Sant), a proč z původního obsazení zůstala jen Claudia Cardinale (nepravdivé informace o jejím vážném zranění tehdy vzbudily v médiích rozruch), se svou situací netajil poctivý filmař He.





Zároveň zásadně přidává tipy, triky a postřehy pro ty, kteří by do pralesa také cestovali, a samozřejmě z některých pohledů i dvacet let poté, co se tam Werner Herzog vrátil, je možné, že i po 40 letech. skoro nic se nezměnilo. Indové už nenosí trička Johna Travolty, ale trička Dwayne Johnsona nebo Brada Pitta.Dodatečně se podíváme na původ některých scén, kupř. Film To bychom viděli (indiánské ruce na zábradlí, černý indický nátěr značící neviditelnost, deštník plující po řece, rukojeť nahoru,…).V tomto ohledu jako v každém jiném prostřednictvím této knihynutno říct, že pokud jediná fotka není ta na obálce, je to rozhodně znát na velmi jasné představě!

O dramatické momenty rozhodně není nouze – ať už jde o dítě uštknuté hadem. Dřevorubce kousl chuchup (smrtelný, jedovatý mlčenlivý brouk) a pak mu pilou usekl nohy, aby se jed nerozšířil po těle, bylo nutné zemřít v devátém měsíci Dítě odebrané matce tělo situace kolem opice přezdívané „Sly Dick Nixon“ sledování hladiny a objemu řek, žába v botě nebo opice v kleci, která se po vypuštění do klece dobrovolně vrací; Vrcholem všeho bylo zřejmě zjištění, že smrt je dědičná.

Natáčeno ve specifických podmínkách zcela odlišných od těch evropských, kupodivu doprovázené veselými situacemi. Zároveň se autor zamýšlí i nad událostmi dějícími se ve světě, které ovlivňují lesní dělníky. Dočteme se tedy o přání vidět pod nohama neznámou rybu, dozvídáme se o kapitánovi, který se koupal, aby se nedostal do chladu.Švýcarští horolezci spolu hrají šachy při lezení; počítač v Miami odešle dlužníkům 2 500 upomínek, které mají indiánská spláchnout záchod (např Ušní); Frekvence rádia je stejná jako u řidiče náklaďáku a jeho ženy z Kansasu a strašidelné krajty se na sebe podívají a přemýšlejí o důležitosti druhů Papoušek žere poštu a chce sežrat šest voltů; Baterie místní dávají Coca-Colu do plastových lahví, aby zachránili lahve Staré lesní chatě se přezdívá „Sepahua Hilton“ V těchto místech se snadno stane, že když začnete brousit nůž, najednou zjistíte, že uplynulo 100 let (; obdoba díla Františka Koudelky) Nejtek klepe na dveře)…





Werner Herzog k tomu přidal několik pozoruhodných úvah, z nichž nejvýznamnější je tato: „Uprostřed organizačního shonu zaujaly mou pozornost dvě myšlenky, které sem nepatřily: Jak vysvětlit použití latiny v Létající kulky, které by nás nevyhnutelně zasáhly vzadu nezůstala žádná stopa Německa na jižním břehu řeky Lyme?” Pro někoho to může být raná známka tropického šílenství, pro jiného. , což může být nesporný důkaz vzdělání.

Zároveň máme také možnost si uvědomit, že režisér, vlastním jménem Stipetić, zažil opravdu mimořádné věci!Nemyslím teď spolupracovat Přehlídka Mnichov-Paříž s Tomem Cruisem, dokonce ani s mužem, s nímž tajně pobýval v düsseldorfských kasárnách s cizími lidmi, které právě opustil. Myslím tím, že kromě možnosti mluvit s Francisem Fordem Coppolou v jeho domě v San Franciscu, měl také příležitost setkat se s Johnem Paulem Gettym III (nebo tak říkají jeho únosci) Uřízli jim uši); nosferanavštívil místo, kde byl zastřelen John Lennon, využil pozvání Stanleyho Kubricka k filmu OsvíceníJack Nicholson měl zájem s ním pracovat…ale ne v The Jungle. Mohli bychom přidat i natáčení v Amazon Theatre v Manaus, protože to se také nestává každý den.

Zvítězit nad marnivostí Jde o bezkonkurenční a jedinečný časopis a jsme rádi, že vychází i v češtině. Nejdelší záznam dne má asi 4 strany a nejkratší je z 21. dubna 1981, jen se dvěma slovy: Krvavé úterý. Protože je těžké se od čtení odtrhnout, chtěli jsme dohnat i další projekty Wernera Herzoga.a Fitzcallard Jeho neuvěřitelné úspěchy ho přes všechna protivenství ve skutečnosti staví na roveň titulní postavě, kterou hraje Klaus Kinski – skvělý herec, ale také nesmírně komplexní člověk, nemůžeme si nevšimnout jeho výstředností níže, protože pomáhají vytvořit úplnější obrázek. A protože jsou nedílnou součástí této skvělé knihy.





Z té hromady bylo vybráno pouze dvacet jedna odrůd

Kinski se kvůli jedné z asi tuctu fotek dostal do nevysvětlitelného šílenství, protože věřil, že spoušť byla stisknuta ve špatnou chvíli.

Ani jeho holič se nesměl dotknout Kinskiho vlasů.

Jediný problém Kinski je, že kohout ráno znovu zakokrhá.

Kinski mi dal svůj scénář. Chtěl, abych režíroval jeho film. Na 600 stranách po každé půlstránce jen šuká a šuká a šuká a šuká, všechno srší halucinačním výletem do jeho ega. Tohle musel natočit sám.

Kinski křičel na všechny strany, předstíral zranění a jen si narazil do lokte. Když ale Mochiho uviděl, hned na všechno zapomněl a přátelsky mu pomohl.

Kinski mě odtáhl stranou a ve vzácném okamžiku mi řekl, že pokud se utopím, půjde se mnou na dno.

Kinski pohrozil, že zajistí, aby film zkrachoval.

Kinski mu řekl, že to, co udělal svým dvěma dcerám, Pole a Nataše, myslel jako další hrozbu, že sám může zůstat v Americe dvacet let, mám si dávat pozor, nenech se ničím zastrašit.

Kinski vypadal před Claudií Cardinale arogantně.

Kinski mi přijel naproti v motorovém člunu po řece Kamise, řval a měl pěnu u úst. Stál na přídi lodi a divoce máchal mačetou po nepříteli, kterého viděl jen on.

Kinski kráčel ke mně, blikal jako umírající svíčka a hleděl pevně a neodvolatelně na chvíli, kdy konečně navždy ztratí svou úlovou mysl.

Kinski byl nervózní.

Kinski nadšeně přitiskl obličej ke kmeni stromu a začal se s ním pářit.

Kinski hystericky zaječel. Po dalším záchvatu vzteku si mě náčelníci Ašaniků z Kampu a Machiganů ze Sivankoreni vzali stranou a v klidu se mě zeptali, jestli by měl být kvůli mně zabit. Všiml si, že něco není v pořádku, a rychle se to změnilo ze vztekliny ve smrtelnou nemoc.

Zdálo se, že Kinski úplně ztratil pozornost, řval o své vlažné kávě jako vyšinutý muž a nebylo možné jej jakkoli polidštit, což pro nás bylo zásadní, protože jsme byli všichni pohlceni Posloucháním krátkovlnných zpráv v dálce, abychom zjistili, zda jsme se chystali provést další záchranné operace pro sestřelený letoun. Po hodině jeho nepřetržitého běsnění jsem před jeho očima snědla poslední čokoládovou tyčinku, kterou jsem měla schovanou v kabině. Hlasitě přede mnou křičel, ale už to nevydržel a okamžitě zmlkl.

Kinski se jako fyzická osoba dosud nikdy neodvážil do lesa více než deset metrů.

Kinski si stěžoval a chtěl se okamžitě vystěhovat z domu, protože poblíž byla mravenčí stezka.

Kinski divoce křičel, Sergio Leone a Corbucci, tito kyklopové, byli banda zmetka a havěti. Trvalo dlouho, než jsem ho unavil.

Pak Kinski stručně řekl, že Fellini je beznadějný beznadějný talent a zahořklé prase.

Kinski dnes plakal, když opékal kuře na zakouřeném ohni.

Kinski ztratil nervy a věci se zlepšily.

Tuto knihu je nejlepší zakoupit v internetovém obchodě Good Books

Fotografie: dobre-knihy.cz, cinema.de