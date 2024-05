Recenze: Kaskadér vzdává hold své profesi, ale mohl být lepší

Chcete sledovat skvělou akci se smyslem pro humor a nadhledem, který je v tomto žánru vzácný?

Colt (Ryan Gosling) byl léta kaskadérem v soudní síni pro hvězdu Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson), který je příliš líný natáčet některou z akčních scén sám a místo toho si chce vzít veškerou slávu. Ale při natáčení svého nejnovějšího filmu se Tom příliš zapařil a nakonec se ztratil. Protože ho Colt dobře zná a chce projekt zachránit, vydá se ho najít, během čehož musí ukázat své srdce, protože se situace natolik zhorší, že je ohrožen na životě. Colt tak dokázal, že opravdu umí předvádět nebezpečné kousky, a to nejen při běžící kameře. Žádný asistent nedrží na zádech hasicí přístroj a realita nemá scénář… O zábavu a bláznivou podívanou není nouze a jádrem je příběh starý jako lidstvo samo, touha hrdiny získat toho, koho vybírá srdce.

Gosling je pro tuto roli perfektní: je silný, ale ne příliš tvrdý, laskavý, ale ne hloupý, chytrý, ale ne příliš.Gosling je pro tuto roli perfektní: je silný, ale ne příliš tvrdý, laskavý, ale ne hloupý, chytrý, ale ne příliš. Po jeho vystoupení jako Kena nám scéna na diskotéce v úchvatném neonovém obleku vůbec neláme srdce. K úspěchu této podívané by stačil jen Gosling, ale jako velký bonus je tu i Emily Blunt (objekt Coltova zájmu). Vzájemně se doplňují, aniž by se navzájem ubírali. Oba jsou dobří, pohlední, hollywoodské hvězdy, ale není mezi nimi žádné erotické zadušení. Slideshow naštěstí ke svému fungování nevyžaduje. Nejvtipnější interakce mezi těmi dvěma mohou být při pohledu na sebe a takových scén je trapně málo. jaká škoda! Hannah Waddingham vyniká ve vedlejších rolích jako Tomova agentka a Winston Duke hraje kaskadérského bosse, který cituje nejslavnější film, a my milujeme malý kvíz.

Důležitou součástí filmu je přirozeně i samotná akce. Honičky v autech a lodích, skoky, požáry, pády, rvačky, střelby… Dočkáme se velmi kreativních akčních scén, ale snad žádná z nich nebude nezapomenutelná. Film je jistě poctou velmi nebezpečné a nedoceněné profesi, ale to z něj bohužel nedělá skvělý film. Navíc nám to dává zbytečný a nereálný příběh o kaskadérovi, který nám o práci vlastně nic neříká. Nevíme, jak ji získal, proč jí to vlastně udělal (jen proto, že na ni byl tak dobrý), co ho vedlo k tomu, že riskoval život, aby natočil něco, kde by jiný herec víceméně slízl smetanu Scény. Strávili jsme tedy dvě hodiny v kině sledováním tzv. ódy na kaskadéry bez sebemenšího pochopení tohoto tajemného odvětví.

Blunt a Gosling předvedli svůj obvyklý standard, ale možná bychom raději viděli nadprůměrný výkon v tak očekávaném filmu. Zvlášť když Ryan a jeho kaskadéři (samozřejmě) předvádějí psí kousky, aby nás bavili. Pokud dáváme přednost akci před příběhem, pak se nám budou hodit schopnosti kaskadéra. Jinak o profesi samotné toho moc nevíme, protože děj má s realitou pramálo společného. Jaký je život kaskadéra, nám tahle fotka tak úplně neodpoví, i když přimhouříme oči. Promarněná příležitost? sto procent. Relaxační zábava? Většinu času ano.

Je to Kinav?

(Foto: Universal Pictures)

Některé zbraně jsou jen falešné, ale v některých případech je to těžké poznat…

(Foto: Universal Pictures)

“Když řeknu akce, rozsvítíš se pro mě!”

(Foto: Universal Pictures)