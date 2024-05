Recenze: Fitzcarraldo

“Přenesu hory!”

To jsou slova Briana Sweeneyho Fitzgeralda, jehož jméno bylo pro Jihoameričany příliš těžké na výslovnost, a tak ho „pošpanělovali“ na Fitzcarralda. Tento gentleman se vyznačuje neuvěřitelnou rozhodností a schopností vidět věci skrz naskrz. Miloval operu a možná i svou milou Molly, úspěšnou majitelku rodiny Humpeových. S její pomocí a pomocí gumového magnáta realizuje svůj dávný plán přenést úžasnou operu do džungle! Pokud by nefungovala železnice přes Andy, možná by se dala přepravit loď přes hory, kde dvě paralelní řeky oddělují nejužší část pevniny. Tato mise vypadá lépe než výprava kapitána Willarda do hlubin pusté džungle najít a zlikvidovat plukovníka Waltera E. Kurtze v dalším mistrovském díle,“ nyní apokalypsaspojený s Wernerem Herzogem (viz níže).

Natáčení v tomto prostředí bez hollywoodského rozpočtu je rozhodně extrémní věc a respekt. Režisér má proto vysokou míru odhodlání a vítěznou mentalitu s hlavním hrdinou, který vychází z gumového magnáta Carlose Fitzcarralda, kterého Klaus Kinski zabil po problémech s Jasonem Robardsem získaným, v té době už Robards nebyl mírný lhostejný. Winnet, ale extrémně podrážděný. Ale zároveň je to dobrý herec, který dokáže být maximálně přesvědčivý i tehdy, když postava, kterou hraje, není násilná, bláznivá, násilnická… zkrátka negativní. Kdyby Jason Robards (Mick Jagger hrál jeho asistenta), byl by to úplně jiný film a i přes zapojení dvou skvělých mužů by to asi nebylo lepší. Tři, ale Claudia Cardinale zůstala.

Měli bychom se vrátit na začátek 20. století, kdy Amazonské divadlo ve městě Manaus nějakou dobu stálo a přitahovalo hvězdy velkých jmen, včetně Enrica Carusa a Sarah Bernhardt (z Alphonse’s Famous Painting) Muchy. O této budově kolují různé pověsti, což není překvapivé, protože pověry jsou v těchto končinách běžné. To platilo zejména pro peruánské indiány, kteří žili v kraji, který v té době jistě nebyl podrobně prozkoumán. Nejdramatičtější je tedy scéna s desítkami lodí, které jdou za Fitzcarraldovou lodí (možná později uvidíme ty divoké peřeje, jak se nedobrovolně sjíždějí dolů pro ně na gramofonu, aby je uklidnili); necítí napětí, protože víme, že titulní hrdina to dokáže, i když to musí nést.





Vyprávění režiséra Wernera Herzoga nám nedává důvod nevěřit tento příběh V té době tak hrál. Nestaví na žádných lyrických, uměleckých citoslovcích, které by jen odváděly pozornost od samotného příběhu, případně tématu.V podstatě jediné, co se dá dělat Fitzcarral Dovey Nutno podotknout, že se ve filmu objevují zbytečné dlouhé záběry na plachetnici a její okolí, což může mít něco společného i s tím, že se vlastně po letech stala režisérovým druhým nebo dokonce prvním domovem, jelikož natáčel stejnou džungli Great filmy v Aguirre, Boží hněv. PROTI tento projektkterý se stal jedním z inspiračních zdrojů pro díla Francise Forda Coppoly Mluvte o kultovních brýlíchse vrací o pár století zpět a zaměřuje se na člověka, kterého by někteří nazvali šílencem, ale v podstatě naopak, tedy ze špatných důvodů.

Fitzcarraldo Více než čtyřicet let po premiéře jde stále o pozoruhodný film! Nebylo to jen o přesunu člunu z jedné řeky přes horu do druhé (vzhledem k divokým peřejím, kterým indiáni říkali „rozhněvaní duchové“, nebylo jiné řešení). Jedná se o projekt, který zpochybňuje hranice nemožného. Pravdou je, že i ty nejbláznivější plány se mohou splnit, pokud do toho dáte maximum. S tím souvisí oslava lidské vynalézavosti, která nezná mezí a dokáže překonat i ty nejobtížnější překážky… Zkrátka „Fitzcarraldo“ je velmi neobvyklý, katarzní filmový zážitek, který si to zcela zaslouží. Kromě knihy, kterou napsal, tato kniha zachycuje nejvýznamnější filmy v historii světové kinematografie.

Foto: cinema.de