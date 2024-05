Vesmírná stanice Země: Pouze multimediální pořady

ZDENKO HANOUT @HANOUTPHOTO

Měl jsem příležitost vidět neobvyklé hudební představení s názvem „Earth Station“, multimediální show tvůrce Ilana Eshkeriho, v divadle v programu Westfield’s Hodoff Center, zobrazující cestu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Šestiletý projekt byl zahájen v reakci na žádost astronauta Tima Peaka o videohudbu z mise a byl vytvořen s podporou Evropské vesmírné agentury a NASA.

K neobvyklému snímku vesmírné stanice earth zkomponoval britský skladatel Ilan Eshkri Hudba, která tvoří pozadí videa mise Tim Peake.tvůrce obrázků Ilan Eshkri je autorem oceňovaných filmových partitur královna viktorie (Mladá Viktorie, 2009) hvězdný prach (Stardust, 2007)dobrodružství duch tsushima a herní série The Sims. Složená sborová symfonická díla v roce 2016 relikviářzískal první místo ve vážné hudbě žebříčku.

Jelikož miluji návštěvy planetárií a hvězdáren, moc jsem se těšila na skvělá hudební vystoupení pozemská vesmírná stanice, protože vesmír a jeho magické jevy mě naprosto fascinují. Miluji a připadá mi zajímavé ve filmech pozorovat astronauty létající ve stavu beztíže, jak se pohybují, pracují a dokonce bojují s plovoucím jídlem na vesmírné lodi. Je pro mě zajímavé pozorovat, jak se kapka vody chová při vypuštění ve vesmírné stanici. Měl jsem možnost pozorovat krátery na Měsíci, celé galaxie, Mléčnou dráhu nebo z výšky pozorovat noční scény osvětlených měst a jejich komunikace. Rád zachycuji barevnou polární záři, která se třpytí převážně zelenými odstíny.

Po pozorném zhlédnutí videa mě napadlo, jestli to není jen krásný vizuální efekt promítaných obrazů z vesmíru? Je-li tomu tak, film zcela jistě plní svůj účel, neboť na pozadí hypnotizující hudby máme možnost vidět úžasné krajiny z amatérských fotografií pořízených samotnými astronauty ve vesmíru, a to bez jakéhokoli vysvětlujícího komentáře. Pokud je však záměrem tvůrců tohoto dokumentu zčásti být edukativní, což považuji za vhodné, osobně jsem ve filmu našel minimálně nedostatek popisu a vysvětlení toho, co aktuálně pozorujeme – ať už jde o Pacifik nebo Pacifik Atlantik, na jakou část kontinentu se právě díváme, která družice to je, jak se jmenuje ta či ona konkrétní observatoř, v jakém roce byli tito astronauti zachyceni na palubě kosmické lodi, na kterou se nyní díváme, kdo je před námi , a tak dále. Není na škodu, pokud má dokument komentáře a titulky. Osobně bych si velmi rád doplnil své znalosti o nové informace a rozšířil si obzory, protože nejsem profesionál a všechny předměty ve filmu nedokážu rychle a zcela spolehlivě identifikovat. Věřím, že široké publikum se cítí velmi podobně jako já. Titulky a data jsou zde tedy zcela na místě, protože bez nich by se dle mého názoru jednalo jen o zajímavou multimediální show, která však po chvíli omrzí a omrzí. Ještě jedna věc je, že dvě třetiny obrazovky byly po celou dobu filmu prázdné a tudíž nevyužité, což jsem považoval za škoda. Původně se film promítal na třech velkoplošných plátnech, což by v běžném kině asi nebylo realizovatelné, a tak se nepodařilo dosáhnout ideálního efektu jako v planetáriu. Délka filmu je kolem hodiny, což je dost na to, aby se diváci nenudili.

Film se mi líbil, takže splnil svůj účel, i když jsem čekal trochu víc, což se mi dostalo, když jsem navštívil živý koncert orchestru a sledoval ho na třech velkých obrazovkách. Po chvíli začne film nudit a je zřejmé, že filmové plátno není zamýšleným formátem pro tento pořad. Projekt působí dojmem, že si s ním jeho tvůrci nedali moc práce, i když jeho tvorba trvala šest let.