Ryan Gosling a Emily Blunt recenze ‘The Stuntman’

Už je to skoro rok, co Ryan Gosling povýšil přehlíženou postavu Kena ve filmu “Barbie”. Je těžké dostat z hlavy píseň „I’m just Ken“ nebo fakt, že jeho Mojo Dojo Casa House je naplněn vším, co v mužském světě potřebujete – boxerské rukavice, miniledničky, samozřejmě koně. A kožichy.

Další Goslingův projekt je v mnoha ohledech odlišný, ale jedno zůstává: svou energií se odhaluje těm, kteří pracují pouze v zákulisí.

Pastelové barvy tentokrát vyměnil za neonové, koně za nafukovací auto a kožich za první bundu, kterou dostal při natáčení filmu a v níž se stal kaskadérem. Tentokrát měl za úkol havarovat, skákat z velkých výšek a zapalovat se, dokud režisér nebyl se záběrem spokojen. Stejně jako skutečné natáčení.

Kromě toho je příběh nového filmu Davida Leitche docela triviální a lze jej shrnout do dvou vět: Colt Silvers, kdysi úspěšný kaskadér, se po nehodě pokouší vrátit do práce a vrací se ke své milované přítelkyni, fotografovi a režiséra Jodyho, který ho opustil kvůli nehodě. Ale i přes to si musí dávat pozor, aby nebyl chycen nebo zabit.

I když je to jedno. Tento příběh je na Cascade možná tou nejméně důležitou věcí. Hlavním úkolem scénáře není překážet, ale záměrně zajistit otřepané dialogy, vtipy hraničící s trapností, laciné odkazy na filmy jako Poslední Mohykán nebo Notting Hill a především představení Ryana Goslinga Nechte místo Emily Blunt nebo pes Jean-Claude. Funguje to.

Akční scény se například střídají s melodramatickými sestřihy romantických písní Taylor Swift a ty dvě hodiny rychle utečou. Navzdory tomu, že je to často otřepané, trochu kýčovité a pravděpodobně v některých částech to celé dává smysl díky dvojici sehraných hlavních herců spolu s Hughem Grantem a Julií Roberts. Konec hry pro Colta a Jodyho byl jasný od začátku. Ale zase – to je jedno. To divákům nebrání v tom, aby si užívali každý okamžik znovuobnovení důvěry.

Skoro se zapomnělo – pravděpodobně – že šel do divadla na akční trhák, ne na romantickou komedii. Ale dostal obojí. Dojemné scény se střídají se scénami, kdy by i ten nejlepší kaskadér zlámal všechny kosti v těle. Nechybí automobilové honičky, lezení po vícepatrových budovách, výbuchy, souboje, gumové tomahavky nebo skutečné zbraně – zkrátka vše, co má akční střílečka být.

V každém záběru je vidět jasný otisk Davida Leitche, který se v posledních letech zasloužil o to, že vrátil akční filmy zpět do Hollywoodu, ale předtím strávil téměř 20 let ve filmech jako kaskadér. I když byl později povýšen na režiséra, láska k akčním filmům mu zůstala. Diváci to viděli ve 2. části Deadpool, jednom z pokračování Rychle a zběsile, nebo v akční komedii Bullet Train. Leitch ale tentokrát šel ještě o krok dál a poslal pomyslný „milostný dopis“ všem kaskadérům světa.

Foto: Cinemat, Seznam Zpravy Fotografie z natáčení filmu “Kakadér”.

Z každé scény, ve které se Colt Silvers nesnaží získat zpět Jodyinu lásku, je jasné, že film je poctou kariéře, která zůstává na okraji pozornosti. Tentokrát není boj náklaďáků jen prostředkem k převyprávění příběhu, místo toho každý úder nebo kop, který uděluje, slouží divákům jako připomínka toho, čeho jsou kaskadéři schopni a co umí nejlépe. ten okamžik.

Pokud si toho diváci sami nevšimli, připomněl to David Leitch v jedné ze scén, kdy se režisérka Jody radovala, že na place nemá hlavní hvězdu, ale zasloužilého kaskadéra. V jejím sci-fi filmu se prý akční scéna, v níž se hlavní hrdina snaží prorazit mimozemšťany, dá natočit na jeden záběr. Samozřejmě i díky tomu, že se nyní není třeba bát, že by někdo ve scéně poznal kaskadéra. Koneckonců, hercova tvář by mohla snadno splynout s postavou – pěkné rýpnutí na použití umělé inteligence ve filmu a takové, které také připomíná loňské hollywoodské výjezdy.

David Leitch, Ryan Gosling a Emily Blunt to zkrátka dokázali. Nehledě na to, že podstatou zde není superhvězdné duo na scénáři či plakátu, ale explodující lodě, přestřelky, automobilové honičky a hlavně to, že to všechno mohou diváci vidět v kině. Na popcornu v kině už seděli jen ti nejsilnější z těch, kteří stáli v pozadí natáčení a dostali se do druhé minuty závěrečných titulků.

Není možné zmínit všechny “neopěvované” hlavní hrdiny, ale bylo by mi líto, kdybych tentokrát nejmenoval Bena Jenkina, Justina Eatona, Logana Holadaye a kaskadéra Ryana Goslinga Troye Browna.

Ben Jenkin byl statečný muž, který byl pětkrát zapálen a krčil se na kamenech během bitvy s mimozemšťany. Troy Brown je váš chlap, který skočil téměř 50 metrů z létajícího vrtulníku. Logan Holladay opět překonal Guinessovu knihu rekordů, když se na pláži osmapůlkrát převrátil. Justin Eaton nahradil Ryana Goslinga v bojových scénách. Jejich tváře nejsou na plátně vidět, ale právě díky nim se Gosling proměnil z blonďatého Kena v akčního hrdinu. Je hezké si to alespoň jednou za čas připomenout.