Recenze: “Džungle” je zvláštní kriminální thriller s jednoduchým dějem, nevýrazným herectvím a mnoha chybami

Film, který filmem ani být nechce.

Tak se cítí diváci při sledování televizního seriálu Lesní vrah. Vypráví o posledním roce života nejslavnějšího českého sériového vraha Viktora Kalivody. V roce 2005 zastřelil v lese tři kolemjdoucí a po svém zatčení byl nazván „lesním vrahem“. Kalivoda je bývalý policista, který vyhrál soutěž „Chceš být milionářem“ a má nadprůměrné IQ. Jeho případ vzbudil širokou pozornost nejen proto, že měl v úmyslu vystřelit v pražském metru, ale hlavně proto, že své motivy nikdy neprozradil.

Proto se film pokouší dostat do mysli tohoto tajemného vraha. Klíčovým slovem je zde skutečně snaha, protože inscenace režiséra Radima Shpáčka a scénáristy Zdeňka Hawliho je mírně řečeno zvláštní. Vyprávění je velmi statické a postrádá jakoukoli energii, což činí 80minutovou show velmi vláčnou.

I když se tvůrci vyloženě snažili o minimalismus, nepovedlo se jim to a celá scéna vyzněla dost nevýrazně.I když se tvůrci vyloženě snažili o minimalismus, nepovedlo se jim to a celá scéna vyzněla dost nevýrazně. Také to ukazuje, že tato inscenace byla skutečně nízkorozpočtová, hlavně proto, že je tam tolik nesrovnalostí a chyb, které jsou tak bolestně zřejmé.

To platí zejména pro mnohá období, která jsou nepřesná. Příběh se odehrává v roce 2005, ale řada detailů se do doby prostě nehodí: Kalivoda jezdí moderním pražským metrem (v roce 2005 bylo jízdné na lince dost vysoké) a v jedné scéně jezdí dokonce hybridním vozem Škoda . To jsou drobné chybičky, na které by si tvůrci měli dát pozor, protože tak natáčení Lesního vraha vypadá lajdácky a nahodile.

A nepomáhá ani herecké obsazení. Tedy kromě solidního výkonu hlavního představitele Tomáše Balcara, který realisticky ztvárňuje chladnokrevného excentrického zabijáka bez emocí, ale také téměř bez replik, neboť jde o poněkud němou postavu. Jinak by ostatní představení byla prostě mizerná. Vedlejší herci, se kterými Kalivoda přichází do styku (např. hotelová recepční, moderátor pořadu „Chceš být milionářem“, policie, jeho matka atd.), všichni čtou své repliky velmi mechanicky a bez emocí. Ve skutečnosti jejich vystoupení ve skutečnosti nebylo představením. Jejich vystoupení bylo robotické a vypadalo, jako by před sebou jen recitovali text, aniž by se snažili investovat jakékoli emoce do toho, aby alespoň podali něco, co se podobá představení. Nejsilnější scénou je v tomto ohledu scéna, kde Kalivoda soutěží v soutěži „Chceš být milionářem“ (zde pravděpodobně z právních důvodů přejmenována na „Otázku milionáře“) – celá část působí velmi strnule, diváci téměř při sledování se cítí trapně a nepohodlně.

Tento pocit není umocněn množstvím zvláštních momentů na fotografii. Tvůrci libovolně přeskakují ze scény na scénu, bez jakýchkoli přerušení, pokračování nebo vysvětlování. Kalivoda třeba jede někde v metru se skrytou zbraní (což by mohl být náznak, že má v plánu vystřelit do metra, ale není tomu tak), ale pak se ozve výstřel a najednou nevíme Kde pochází z? Nejbizarnější je však bizarní skok na scénu během hokejového zápasu, která není nikdy vysvětlena. Díky tomu je vyprávění nekoherentní a matoucí.

Celá scéna tak trochu postrádala smysl. Samotné téma má potenciál, jelikož Kalivoda je dostatečně tajemná postava na to, aby byla zajímavá, ale je otázka, zda to stačí. Zřejmě ne, a pokud tomu tak je, tvůrci to prostě nezvládli dobře. Je zde také etická otázka, zda je správné a nutné natočit film o vrahovi – o kterém se v médiích před útokem na Britskou akademii loni o Vánocích intenzivně diskutovalo, jak na vraha upozornit. Ačkoli “Džungle” nijak neoslavuje Culliho Warda ani jeho činy, celková existence filmu je poněkud problematická a stojí za zvážení, když rodiny obětí vědí o filmu o muži, který je zabil byla provedena?

Celkově vzato je Kniha džunglí vysoce rozporuplná podívaná. Relativně krátký příběh se strašně vleče, je statický a tichý. Ticho hlavního hrdiny je přerušeno pouze nezvykle hlasitým zvukem střelby. Problémové chyby a nesrovnalosti ve Špačkovi a spol. Zavázali se, protože se nemohli starat o to, aby film zůstal věrný roku, kdy se odehrává. Díky tomu vše působí velmi amatérsky, včetně podivně strnulého herectví, stísněných scén a zvláštního střihu, který zmateně přeskakuje z jedné scény do druhé. Pokud se chcete o Kalivodovi dozvědět více, tento film není vůbec vhodný.

Na začátku filmu zažijeme sérii trýznivých sebevražedných pokusů.

(Foto: Verne)

Scéna moderního metra a reklama na Alzu jsou jen některé z mnoha chyb.

(Foto: Verne)

Přestože se Culliwardův plán zdá být promyšlený, jeho motivy zůstávají skryté.

(Foto: Verne)