Komentář: Kaskadér

Jinak by David Leitch, který se dlouho živil jako kaskadér, možná vůbec nerežíroval. Poté změnil styl a jeho akční komedie byla u diváků velmi oblíbená (rychlovlak, Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, Deadpool 2).s vážným herectvím “Extrémně chladné město”: Nelituji To není taková pověst. Nyní mohl také mluvit čistě o tom, co věděl. Určitě by posílily myšlenku, že by bylo hezké, kdyby kaskadéři měli šanci vyhrát skutečné Oscary (a pak by měli šanci i lidé, kteří mají na starosti casting), ale výběr by mohl být velmi obtížný, jak to vidíme každý rok ve filmech Úžasné kaskadérské kousky stačí ke sledování, i když vizuální efekty, kterými lze maskovat, jsou téměř na nejvyšší úrovni.

kaskadérské kousky kaskadér Jsou pěkné, ale v zásadě se neliší od toho, co jsme viděli v jiných projektech, které původně nebyly zamýšleny jako pocta kaskadérské komunitě. První výjimkou, při které se vám v kině zatají dech, je moment, kdy auto projede „kůlnu“ (střechu) s osmi a půl zatáčkami. Druhá zahrnovala opakované narážení do kamenů při nošení hořícího oblečení. Třetí zástupce spadl přibližně padesát metrů. Počtvrté řídil auto do skoku téměř třicet metrů. Poslední dvě věci se staly v závěrečném zúčtování, kdy si 87North, společnost řízená Leitchem a jeho ženou Kelly McCormick, povolila malý domov.Tehdy se příběh a logika v podstatě vůbec neřešily. To byl jeden z důvodů. Film Letos se nedostal na nejočekávanější seznam. Dá se říci, že Quentin Tarantino více přispívá kaskadérskému průmyslu. takže ne přes kaskadéra mike v autovrahale díky Cliff Booth v V té době v Hollywoodu.







Colt Sievers také pracoval v DreamWorks. Dařilo se mu tak dobře, že zahrnul i Jodyho, který pracoval v oddělení kamery. Jako náhradník velké, ale arogantní hvězdy Toma Rydera se chystá spadnout z velkých výšek, což nakonec povede k vážnému zranění, po kterém se stáhne z očí Geordieho i ze světa obrazovky. Až o 18 měsíců později zavolal Tomův manažer a producent Gail a požádal Colta, aby odletěl do Sydney natočit sci-fi podívanou Metal Storm, která se stane Geordieho filmovým debutem. Hlavní hrdina okamžitě souhlasí, ale brzy nastanou potíže. Tou největší je, že se Tom ztratil a jeho přítelkyně Iggy (Teresa Palmer) je opravdu dobrá v ovládání katany. Bez ohledu na to bylo nutné chybějící hvězdu znovu najít, aby natáčení mohlo bez přerušení pokračovat. Colt by to měl zvládnout, protože jako kaskadéra ho na natáčení nikdo nepřehlédne.

Ta poslední věta je samozřejmě trochu nadsázka, ale tvůrci opět upozornili na to, že se kaskadérům opravdu nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužili. Ostatně už dávno se velké hvězdy chlubily tím, že se zaručují, že předvedou všechny nebezpečné kousky, zatímco skutečným interpretům nezbylo, než sklopit uši a hrát hru, kterou měli sloužit. Ideální image “superstar”.každý takový pohled Radost v zákulisí. Za prvé proto, že filmy o filmové tvorbě mívají velmi vděčné publikum, a za druhé pomáhají lidem uvádět věci do správné perspektivy.

potíže s kaskadér Místo toho jsou v drtivé většině případů – kromě zmíněných čtyř – akční sekvence nahrazeny romantickou zápletkou, kterou chce Ryan Gosling umocnit (zřejmě poté, co se dozvěděl, že jeho partnerkou bude Emily After Blount). Chemie mezi nimi je velmi dobrá a měla by se používat i v budoucnu.Pravděpodobně proto Film na základě televizní drama Už od 80. let se říká, že se na tom pracovalo na přelomu století/tisíciletí a mezitím se to kromě jedné scény „s mimozemšťany“ opírá o pěkně polozapomenutou scénu, která uvízla v konceptu o krásce v nouzi, která se o ni nemá absolutně jak postarat, a proto potřebuje nějaké hrdiny ze staré školy, aby ji zachránili.







Co se týče dalších rolí, Tom si zaslouží zmínku, poněkud nevděčnou roli, která tentokrát připadla Aaronu Taylor-Johnsonovi, i když není pochyb o tom, že takové arogantní, sobecké celebrity existují. Výkon Hannah Waddingham se však trefil přímo do černého, ​​protože v podstatě nastavuje zrcadlo tolika producentům a producentům a jejich „důležitým“ činům.Tato skutečnost spolu s oslavou kaskadérského umění představuje jedinou nadstavbu v areálu tento mixér, jinak by nechtěl popřít, že se hlásí ke zcela nenáročnému popcornovému eskapismu. Zároveň je díky tomuto základnímu předpokladu potenciál nepochybně větší.

kaskadér Nejspíš proto, že se scénáře i přes slibný výkon ujal Drew Pierce Hotel Artemis Od roku 2018 se zasekl na půli cesty. Tato novinka by si zkrátka mohla vystačit s více oldschoolovými kousky.Zároveň se nabízí otázka, kolik diváků vlastně chce vidět Metal Storm na základě této ukázky, která se mimochodem inspirovala Tento málo známý osmdesátiletý propadák. Původní jméno kaskadéra „The Fall Guy“ mělo více významů (kromě toho, že snášel údery a pády, aby vytvořil filmovou magii, odkazovalo také na skutečnost, že se Colt/zamiloval/zamiloval do Jodyho fakt, že je také ochoten udělat cokoli), si své publikum jistě najde, ale nedá se předpokládat, že by se dalo povýšit na opravdovou kultovní podívanou.

