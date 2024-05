Recenze tvorby Toyen ve Švandově divadle a Kolowratu

Když v roce 1980 zemřela v Paříži, nikdo ji neznal. Až o dvacet let později se dočkala první retrospektivní výstavy v Praze. Obrazy Toyen dnes patří k nejcennějším českým obrazům 20. století. Jejímu soukromému životu se v poslední době věnovaly dvě inscenace inscenované v suterénním studiu Švandova divadla v Praze a na půdě Divadla Kolowrat. Snoubí realitu se sny, ale vytvářejí různé estetické výsledky.

Kromě stále rostoucí hodnoty Toyeniných obrazů na aukčním trhu (její olejomalba byla tuto neděli vydražena za téměř 50 milionů korun) roste i mezi znalci umění o tuto tajemnou surrealistickou malířku Zájem roste během dne. Výstava „Snící Rebelka“ 2021 pořádaná Národní galerií v Praze společně s Kunsthalle Hamburg a Muzeem moderního umění v Paříži a také loňská monografie Andrey Sedláčkové s podtitulem „Surrealismus č. jedna dáma“ se staly Lidovou knihou přispěla k tomu anketa Year Noviny.

Rozsáhlý malířův umělecký odkaz kontrastuje s neexistujícími ústními interpretacemi, které lze rekonstruovat z deníků, rozhovorů či dopisů. Toyen nebyla v pořadu dotazována a záměrně mytizovala svůj osobní život, včetně svého původu, když tvrdila, že je dítě bez rodiny. Jak říká Sedračíková na začátku své publikace, i ona se obsadila do rolí chudé umělkyně, tajemné bytosti a ženy bez milostných vztahů a žádné z těchto klišé se nezakládá na skutečnosti .

Otázky vyvolala i proměna dívky Marie Čermínové v androgynní, nezávislou uměleckou postavu Toyen, která tehdejší společnost provokovala hraním si s genderem. Během hovoru se převlékla za muže, přeměnila se z ženského na mužského. U moderních osvobozených umělkyň to však není nic neobvyklého. Ruská symbolistka Zinaida Gippiusová používala mužský pseudonym a na veřejnosti vystupovala pod pozměněnou identitou.

Obě nové divadelní hry zobrazují Toyenin život na principu postupného splynutí reality a snů. Zároveň také vychází z premisy, že Toyen věřila v surrealismus, který zdůrazňoval podvědomý umělecký směr a životní styl. Štyrský/Toyen/Heisler Inscenace Štyrský/Toyen/Heisler podepsaná režisérkou Martinou Kinskou je ve skutečnosti inspirována knihou Andrey Sedláčkové, ale využívá i dopisy výtvarníka Jindřicha Štyrského, spisovatele Jindřicha Heislera a básníka… Milena Štráfeldová podle svých tří A jednoaktovka vznikla pro Kolowratův román “Toyen – všechny barvy osamělosti”, který byl o Toyen napsán před lety, respektive pro jeho hrdinku Milenu Steinmasslovou. Do značné míry z toho vycházela Tereza Karpianus, režisérka tohoto díla, i když konzultovala i Sedláčkovou a další zdroje.

Štýrsko/Tojen/Heisler

Smíchovská Toyen je žena, která pendluje mezi oběma muži a bytem a ateliérem v Radlicích a na Žižkově. V jedné z nich žil nemocný malíř Jindřich Štyrský, o kterého se umělec krátce před smrtí staral, a v druhé židovský básník Jindřich Hayes Jindřich Heisler ukrýval ve svém domě před nacisty. Po válce s ním umělkyně v obavách z blížícího se komunistického puče opustila Československo a později, po jeho náhlé smrti na počátku 50. let, se rozhodla žít v exilu v Paříži zcela sama.

Smíchovskou Toyen hraje Anežka Šťastná. |. Foto: Alena Herbková

Režisérka Kinska napsala svůj scénář do roku 1942 za války a úvodní scéna Toyeny a Heislera, kteří si povídají schoulení ve vaně jejího malého sídla, otevřela sérii příběhů mezi realitou a snem.

Hmotná agónie, prodchnutá strachem z odhalení, ale i vzrušující vzájemnou intimitou hrdinů, se mění v horečnatý sen, ve kterém se vztah Tojen, Stilsky a Heisler nikdy neproplétají Fragmenty realizovaného dialogu a příběhy jmen či mikro- Skupiny Devětsil nebo vrstevníci Osvobozeného divadla ožívají. Každodenní život za nacistické okupace do nich silně pronikl. Až do konce čelí Toyen „strašnému dobrodružství“ známému jako osamělost.

Zdánlivě nahodilá situace v sobě skrývá dramatický gradient, který je tvořen samostatnými vrstvami scény spolu s textem. Na úvodním obrázku je skutečná vana, za kterou je stěna z bílých pláten různých velikostí. Jeho dekonstrukce odhaluje divadelní oponu, na kterou se promítají klíčová surrealistická hesla. Nakonec bude exponovaný interiér sálu, cihlový povrch úzkých podélných stěn jeviště, využit pro burleskní výstup tří účastníků. Postupně se nořící do hlubin jeviště je metaforou pádu do snu nebo přechodu z vědomého stavu do stavu nevědomého či podvědomého.

Kromě osudů tří umělců scénou prostupují specifická témata, například otevřená koupelna související s hygienou – odkaz na továrnu na mýdlo, kde Toyen jako mladý muž pracovala.

Ve Smíchových filmech se objevili Jacob Erftemeijer jako Jindřich Štyrský a Mark Kristián Hochman jako Jindřich Hess Jindřich Heisler a Anežka Šťastná jako Toyen. |. Foto: Alena Herbková

Text se nevyhýbá druhému tušení určitých skutečností ze života hlavního hrdiny, ale jako takový jde o křehký, poetický materiál, se kterým režisér a především herci nakládají s maximální empatií. Díky jemným, intuitivním představením znějí slova poeticky. Pro Toyen, ačkoli je malířkou, je poezie klíčová a vyjadřuje ji malbou, koláží, ilustrací nebo vlastním životem.

Titulní role Švandova divadla jako by byla herečce Anežce Šťastné napsána do těla, ačkoli mezi ní a malířem byl 14letý věkový rozdíl. Stasner má vytesané rysy a hluboké černé oči, podobně jako Tojnin obličej, kombinace něhy a pevnosti. Pro potřeby výroby zvolila tmavší barvu hrudníku, aby zdokonalila mužské prvky své postavy. Mark Kristián Hochman hraje Jindřicha Heislera, jemného, ​​emotivního mladíka, zatímco Jakob Elftmeyer Styria v podání Jacoba Erftemeijera je hlasitější a výraznější muž.

Všichni na pódiu byli tak sehraní, že vypadali jako černobílá dobová fotka v jednoduchých outfitech, které – kromě úvodního Toyenina kousku, modrého – tvořily bílé košile a části tmavých obleků. Setkání éterického a krásného.

divadlo Martina Kinska: Štýrský/Toyen/Heisler

Režie: Martina Zinská

Premiéra se konala 27. března v Divadle Vandowo v Praze, další revivaly pak 9., 27. a 31. května.

všechny osamělé barvy

Osamělost je také ústředním tématem inscenací divadla Kolorat. Toyen výrazně zestárla a stala se cynickou. Vidíme ji na konci pařížského pobytu jako samotářskou ženu, která donekonečna řeže a hlavně vymýšlí svůj příběh.

Spouštěčem se stal dopis od francouzské novinářky toužící dozvědět se podrobnosti o jejím životě. Několik otázek, které jí v dopise položil, spustilo sérii náhodných, zdánlivě nesouvisejících obrázků, které napodobovaly surrealistické metody. Malířčiny touhy, sny a vzpomínky ožívají prostřednictvím jejích popisů nebo zobrazení. Spolu s představitelkou Toyen Milenou Steinmasslovou je přivedla k životu tajemná postava v zeleném elastickém trikotu v podání akrobatky a performerky Kláry Hajdinové. V textu je označena jako monstrum, a když nemluví, je vidět, jak se houpe z visícího šátku nebo se jinak pohybuje po scéně.

V inscenaci Kolowrat hrály Klára Hajdinová a Milena Steinmasslová roli Toyen. |. Foto: Peter Florian

Avantgardisté, včetně Toyen, věřili, že kultura změní svět. Jejich práce často vykazuje výmaz uměleckých forem a oborů, ale to musí být provedeno s odpovídajícími uměleckými dovednostmi. Divadlo Kolowrat se nachází v podkroví, vzdálenost od podlahy ke stropu není příliš velká a simulovat vzdušnou akrobacii Nového cirkusu v takových podmínkách je velmi nešťastné.

Stejně výstřední jsou i momenty, kdy Hajdinová bojuje s verbálním projevem a snaží se o dramatické scény. Těch ale originál obsahuje jen naprosté minimum a režie je ještě více rozmělňuje, poletuje od jedné myšlenky k druhé s často nepochopitelnými, vratkými předsevzetími. Bizarní móda neospravedlňuje argument pro volnou asociaci.

Jevištní akce devastuje text natolik, že nakonec zmizí i samotná postava Toyen. Je to škoda, protože jestli něco podporuje tuto inscenaci, tak je to obsazení Mileny Steinmasslové, která nedávno získala cenu za výkon ve filmu Tajemství ticha Cena Českého lva. Když není nucena fyzicky přemoci své tělo a pokoušet se uprostřed dění pověsit šátek, spoléhá místo toho na léta vytříbeného verbálního podání, aby Toyeně evokovala úplně jinou, uvěřitelnou jevištní tvář.

Pokud je Smích verze vizuálně harmonická, verze Kolowrat ruší oko svou eklektickou disonancí. Bílý šátek je srolovaný, jako by symbolizoval oběšence, a ze stropu visí obří, pomalu se rozpouštějící kostka ledu, vedle záďové krabice potažené nespecifickou chlupatou látkou, která připomíná genitálie nebo téměř současnou plyšovou hračku. vzájemně se doplňují.

Dílo konečně boří hranice mezi jevištěm a hledištěm, když Hajdinová zve diváky do surrealistického dramatu jako kabaretiér nebo moderátorka. V sále se hromadně dražilo, zda rajče připomíná spíše ženu nebo muže a k jakému zvířeti bude Toyin v prvním dojmu přirovnáván.

Je však dobře známo, že surrealisté ve skutečnosti nebyli divadelními umělci. Inscenace chtěla zůstat co nejblíže jejich nedramatickému pojetí hry, ale to se nakonec zdálo špatně.