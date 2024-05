Recenze: Kaskadér pod vedením Frail Gosling je ideální letní zábavou ve filmu ze zákulisí

Jak název napovídá, film vzdává hold často opomíjené profesi kaskadérů. Kaskadéři na letošních Oscarech byli v rámci propagace filmu pohoštěni sestřihem těch nejikoničtějších kaskadérských kousků, protože filmaři pokračují ve zviditelňování profese a Goslingovi kolegové kaskadéři na červeném koberci Pořídil fotografii. Závěrečné titulky zároveň oživují tradici záběru a vidíme, jak tvůrci dosáhli konkrétních sekvencí. Režisér filmu David Leitch, sám bývalý kaskadér, byl jedním z hlavních oživení, které dominovalo akčním filmům v 80. a 90. letech. Hledá cesty, jak propojit tradice jednoduchého žánru s moderními prostředky.

Natočil Johna Wicka, Studenou válku a první díl MI6 No Regrets, než přešel k Deadpoolovi 2 a Fast & Furious: Hobbs & Shaw “ a dalším zavedeným filmům, neony nasvícený film Bullet Train byl natočen před dvěma lety. Kaskadér je však přeci jen trochu jiný, i když přečtení několikrát do roka se opakující dějové synopse kultovního zvířete by vám mohlo vyskočit, zvláště u nás, kde jsme na Belmondovi téměř odkojeni, vychází z osmdesátých let Americká verze stejnojmenného televizního seriálu. Spojuje principy akčního žánru a romantické komedie. Film má půvabně retro povahu a klade důraz na použití starých hitů, ať už jde o „Kiss“, „AC/DC“ nebo „Phil Collins“. Tato díla byla kombinována se současnou hudební produkcí a titulní píseň „I Was Made For Lovin’ You“, kterou původně napsal Kiss’s Bon, později překryl Yungblud.

To zdůrazňuje celkové sladění, které navazuje na oblíbené žánrové kombinace z minulosti a přidává prvky, které jsou relevantní pro současnost. Má stylizované, estetické a některé explicitní odkazy na standardy hollywoodských akčních filmů a k podpoře děje využívá aspekty digitálního věku, jako jsou sociální sítě a chytré telefony. Samotný příběh se točí kolem kaskadéra Colta, který se zotavuje z vážného zranění, kvůli kterému opustí kariéru a ztratí vztah s ambiciózní fotografkou Jody. Po krátké chvíli expozice byl povolán zpět na natáčení masivní space opery a on přikývl jen proto, že ho řídila Jody a ona si údajně vyžádala Colta. Realita je ale trochu jiná. Musí však nejen bojovat o ztracenou sebedůvěru a přízeň své bývalé přítelkyně, ale také vyšetřit záhadné zmizení dotyčného vůdčího muže, na jehož existenci závisí úspěch filmu.

Na jedné straně vidíme Coltovu osobní cestu, když doufá, že obnoví svůj vztah s Jody, a na druhé, jak sám pátrá v rozsáhlých kruzích hollywoodské elity, se vším hnijícím a hnijícím pod jeho povrchem. Hnacím motorem akce je však Coltova láska k Jodi, pro kterou se vrhá do nebezpečí a kriminálních intrik výpravy, aby zachránil její velký filmový debut. Je to rozlehlá telenovela volně inspirovaná majestátností Duny, přičemž její kostýmy a děj odkazují také na sci-fi román z roku 1983 Metal Storm: The Destruction of Jared West, který byl natočen ve stejném roce jako dobrodružný film „Space Hunter: Forbidden Realm “.

Akční scény jsou napínavé a kreativní při nastavení scén. Boj s gumovými zbraněmi, boj na korbě převráceného náklaďáku nebo boj v kostýmech mimozemšťanů, to vše je funkčně integrováno do stylizovaného světa s vhledy postavenými na energii a zábavě filmařské síly. Narážky v řádcích se promítají do formálních stránek a scénář kreslí vkusné paralely mezi osobním a profesním životem postav. Řešení akčních scén není čistě ze staré školy, kdy produkci dominovaly dlouhé záběry, ale nedostáváme matoucí střihy, které jsou ve většině mainstreamových akcí poněkud neohrabaným a zjednodušujícím referenčním bodem. Střihová inscenace je vyvážená, osvěžující a velmi zábavná.

Koneckonců, to je hlavní funkce filmu. Chytře zábavné, jádro tvoří zákulisí filmové tvorby, která představuje mnohonásobnou rozmanitost vyprávění v atraktivním postmoderním balení. Navíc Goslingova postava není vaší typickou svůdnicí. Je to křehký a křehký muž, který i přes svůj okouzlující vzhled vítězí s citlivostí, nasazením a upřímností, jaká ve světě kinematografie dosud nebyla k vidění. Dynamika mezi ním a ambiciózní Jody je přirozená a uvěřitelná a jejich lásce nebrání ani tak jiné romantické partie, jako spíše intimní nejistota a neschopnost vyjádřit skutečné emoce, za které se oba stydí. Gosling i Blunt mají hmatatelnou vášeň pro vytváření pohodové filmové atmosféry a radosti z každého záběru.

Tento kaskadérský kousek byl skutečně nádherným souborným kouskem, odděleným od problémů skutečného světa. Ostatně, jak říká prodejce filmů – nemám rád akční filmy, protože musí odrážet realitu. Občasnou nelogičnost scénáře nebo neobratnost vypravěče hravě přehlédnete. Ačkoli Colt vypráví prostřednictvím voiceoveru na začátku filmu, tato úroveň sebeuvědomění, na které mluví k publiku, v průběhu filmu mizí, takže působí sobecky. Jodyho dialog však přidává další vrstvu sebeuvědomění, která odráží možná stylistická a narativní řešení nadcházejícího filmu se zákony, které v některých případech odrážejí a podkopávají samotného kaskadéra. Hravý a romantický pohled do zákulisí je dokonalým hollywoodským mainstreamem raného léta, aniž byste se cítili utápění v patosu nebo emocionálně vykořisťovaní.

Hodnocení: 75 %

režie: David Leitch

skript: Drew Pierce

Hrají: Ryan Gosling/Emily Blunt/Aaron Taylor-Johnson/Hannah Waddingham/Winston Duke/Stephanie Xu/Teresa Palmer/David Collins/Zara Michael Srí Lanka

Česká premiéra: 2. května 2024

distribuovat: filmové umění