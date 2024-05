Kniha džunglí (2024)

Žánr skutečného zločinu je populární fenomén založený na skutečnosti, že všechny zločiny, které zahrnuje, jsou skutečné. Skuteční zabijáci, skutečné oběti, skutečná bolest. Jelikož se nejedná o fikci, ale o realitu, jsou diváci vtaženi do fascinujícího světa zločinu založeného na osudech životů lidí kolem nás. Jak pachatel, tak oběť. Jako celovečerní film je to žánr, který nabízí různé úhly pohledu, možnosti léčby a styly vyprávění, takže si spisovatelé mohou vybrat, co je na skutečném příběhu zločinu a trestu přesvědčí. Režisér Latim Shpacek (Zlatý Podraz, “Pouta”) a začínající scénárista Zdek Hawley se nenechali zlákat žádným výtvarným zpracováním a rozhodli se v případě Victora Kalivody připravit půdu pro Knihu džunglí Jdi svou vlastní cestou. Otázkou je, jestli to dělají dobře nebo ne.

V roce 2005 šokovaly Českou republiku vraždy tří náhodných kolemjdoucích v brněnských a kladenských lesích (odtud přezdívka „Lesní zabijáci“), a to především pro zjevnou neopodstatněnost. Na rozdíl od nedávno vyfocených Stodů zde nejsou žádné sobecké motivy. Kalivoda chtěl zabíjet lidi, ale nikdy nevysvětlil proč. Možná proto se Špaček a Hawley rozhodli vyprávět jeho příběh způsobem, který zvýrazní banalitu zla. Jungle Killer může být fascinujícím svědectvím o zlu v každém z nás. Mohl by být hypnotickým projevem mysli vraha. Dokáže odpovědět na palčivou otázku, proč se tak děje. Kde je spouštěcí bod, který promění člověka v divokou bestii? Radim Shpacek však nic podobného pro svůj film neplánoval, takže je nefér mu to vyčítat. Koneckonců, o tom je tvůrčí svoboda. Jeho poselství je úplně jiné.

Dobře se rozhlédněte kolem sebe – vidíte všechny tváře, které vás v životě obklopují? Jeden z nich je pravděpodobně vrah a vy to nevíte. Nebo jsi možná ty vrah. Kdo uhodne, jak moc (nebo jak málo) stačí překročit tenkou červenou čáru, která odděluje normální svět od patologického? Dá se v lidech rozlišit dobro a zlo, nebo je rozdíl tak malý, že záleží na okolnostech případu? Ve filmu se Victor Kalivoda několikrát pokusí o sebevraždu. neúspěšný. Je to zoufalý pokus uniknout vražednému nutkání? Spočívá tedy rozdíl mezi dobrem a zlem také v tom, jak hluboko si při sebevraždě podřežete zápěstí? Kniha džunglí vás nechá klást spoustu otázek. Je to věcné i čistě filmové. Najít odpovědi ale nebylo jeho cílem. Snímek se vám prostě snaží poskytnout vnitřní pohled do vrahova života, nikoli z jeho úhlu pohledu, ale z každodenních osobních situací – od těch nejběžnějších, jako je nákup potravin v obchodě, až po smrtelné vraždy. Motivační střelba.

Aplikovaná filmová gramatika sází na jednu kartu: Objektivismus. Autoři záměrně divákům nic nenaznačují, nenutí ho sympatizovat s postavou vraha či oběti, už vůbec mu nechtějí dodat nějaký umělecky ztvárněný (tedy prefabrikovaný) pocit. Jde jim jen o pocity vyvolané objektivně podanými informacemi. Kalivoda jde lesem. Snaží se spáchat sebevraždu. Soutěží v televizi. Chtěl znovu spáchat sebevraždu. Dělá zásoby zbraní. To zabíjí. Byl zatčen. Závažnost faktů je nepopiratelná a cíl je jediný – ukázat různé scény Kalivodova života tak, jak je mohl vnímat náhodný kolemjdoucí. Děsí vás pomyšlení na to, že někdo vedle vás v metru vytáhne zbraň a začne střílet po ostatních cestujících? Málem se to stalo. téměř. Všiml si ale něčeho z cestujících? nikdo. Proto samotná scéna nemá žádné záměrné podtóny. Neprojevuje žádné emoce. Kalivoda prostě jezdí metrem, a kdyby diváci nevěděli, co bude v budoucnu dělat, nepřikládala by mu žádnou emocionální hodnotu. Stejně jako každý jiný den.

Michal Balcar je pro roli Kalivody jako stvořený. Samozřejmě mu v tom částečně pomáhá scénář a z velké části smutný fakt, jak uzavřený Kalivoda vlastně je. Důležité však je, že se své role zhostil dobře. Kalivoda je ve svém podání mužem uzavřeným za strnulou tváří, bez jakýchkoli emocí. Ať už sedí před kamerami oblíbené televizní hry nebo se chystá zastřelit nevinného člověka, jeho výraz je vážný až minimalistický. Když uvážíte, že Baca vlastně z obrazu nezmizí, jeho ztvárnění tichého zabijáka musí ještě více vyniknout. Druhým „protagonistou“ je Oleg Mutu a jeho kamera. Dokonalé záběry zachycují Kalivodovy poslední měsíce před spácháním jeho ostudných činů a provázejí ho po celý život. Ne složitý, ne strašně okouzlující nebo strašidelný, ale – opět v závislosti na záměrech tvůrce – zcela všední až nudné. Z tohoto důvodu je na sledování Kali Wardové procházet se lesem v podání Olega Muty něco velmi metafyzického.



Přehrát trailer Bohužel pro film samotný hodně záleží na tom, zda má takto pojatý film skutečně co nabídnout. Čistě z filmového hlediska, nikoli sociálního. Špaček a Hawley se snaží (a většinou se jim to daří) dívat na skutečné události optikou banálního zla a ukazují, že hrůzy kolem nás se odehrávají jaksi přirozeně, během dne, například při procházce v lese. Druhou stranou mince je, že ani krátký film (78 minut) nedokáže zakrýt, že o takto koncipovaném příběhu není moc co vyprávět. Celkový tón ztrácí na intenzitě. Přiznám se, že jsem absolutně nenáviděl sledování filmu “College Shooter” o pár let později, který by podobným způsobem opakoval loňskou tragédii. Nemám nic proti skutečnému zločinu nebo sociálnímu dialogu. Musíte přece mluvit o hrozných věcech a není nic horšího než tabuizovat určitá témata. Obávám se ale, že z pohledu filmového umění tato forma nemá valné opodstatnění.