Recenze: Dospívání je obklopeno sexem a alkoholem a rovné soprány to dokazují

Ondřeje Sokola objevili čeští diváci před pěti lety, když účinkoval v hudební komedii činoherního klubu “Sopranos”. V té době byl uměleckým ředitelem a dívčí lehká komedie měla přitáhnout mladé diváky do klasického prostředí.

I kvůli pandemii koronaviru a následné výluce se zde však činohra příliš nehrála a byla rychle stažena z repertoáru Divadla Ve Smečkém. Sokol ji však letos oživil, vzkřísil jeho soprán na malé scéně Hudebního divadla Carlin.

Přiznejme si to, tato lehká komedie podle románu Alana Warnera (napsaného Lee Hallem) by se sem hodila lépe. A to i přesto, že jde na místní poměry o nebývale dramatickou inscenaci. Přestože výkřiky mladých dívek doprovází živá kapela, diváky čekají opravdu velkolepé pěvecké výkony.

„The Sopranos“ vypráví příběh skupiny dívek studujících v 80. letech na skotské dívčí škole. Jejich cesta na soutěž pěveckých sborů v Edinburghu se stává dobrodružstvím do náruče dospělosti a všeho, co s takovým mezním stavem souvisí. Alkohol, sex, kocovina, vztahy, sprosté výrazy. Toto jsou postavy a témata v centru této drsné cesty.

Publikum se tak přenese do světa naděje, radosti ze svobody a obyčejného klábosení. Tedy komplexní pocit, který zná opravdu skoro každý, kdo vyrostl. V tomto ohledu jsou jak Warnerova témata, tak sokolovská produkce skutečně dojemná.

Mohou za to především nádherné výkony šesti hereček. Ať už je to zpěvák, cover hitu ELO nebo interpret. Kromě svých rolí musí mladé ženy hrát všechny mužské hrdiny, které dívky na své symbolické cestě do dospělosti potkají. Brilantně zde fungují klamavě jednoduché režijní postupy, které dodávají večeru energii.

Černohorská rodina 60 % Hudební divadlo Carlin Premiéra 13. února 2024 Režie: Ondřej Sokol Hrají: Annafialova / Berenika Sukenkova / Eva Bresova / Kristina Dahlova / Berenika Sukenkova / Alena Hradka / Mal Ta Danshinrova/Anna Kotlikova/Sarah Bukovska

Na druhou stranu celková délka večera mírně snižuje požitek z práce. Sopranos má přes dvě hodiny a i přes zmíněný zpěv a herectví se v druhé polovině začíná trochu opakovat. Okamžitý šok z výrazů hrdinek a radosti z jejich pěveckých výkonů už tehdy pominul. Představení přitom postrádá jakékoliv vrstvení, které by pomohlo udržet diváky ve střehu.

Mimořádný je i fakt, že v druhé sekvenci toho samotný subjekt moc nenabízí a opravdu jen klouže po povrchu. Ale kdo si chce zkrátka užít skvělý pěvecký výkon a mít trochu mladické radosti, neměl by váhat a zvolit Staronové směry Ondřeje Sokola.