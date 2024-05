Duben, 2024 | Kritiky.cz

Ashley Benson ráda natá­čí „živé lech­ti­vé pře­no­sy“ pro své pla­tí­cí zákaz­ní­ky. Jenomže co když je mezi nimi i nebez­peč­ný séri­o­vý vrah, kte­rý se nechce jen kou­kat… Cam-Girl Vicky se po roz­cho­du… Read more »

Celkem pěkný film s Wahlbergem, který se vydává na dobrodružný závod v dřungli, kde potkají pejska a stane se plnohodnotný členem týmu. Trochu mě mrzí, že ten samotný závod… Read more »

Teenage blbina s fresh nápadem, kde dva mrtví duchové jsou detektivové a řeší případy nadpřirozena a jsou tu různí duchové, čarodějky a jiná monstra. Celkem jsem se těšil, jenže… Read more »

Šogun je rozhodně zjevení na seriálovém poli letošního roku a měl by jej vidět každý, avšak do 5. dílu jsem si byl jistý 5 hvězdou, poté mé velké nadšení… Read more »

Ucho je čes­ko­slo­ven­ský čer­no­bí­lý film, kte­rý vzni­kl v roce 1969 a byl dokon­čen v roce 1970. Režisérem toho­to sním­ku je Karel Kachyňa pod­le scé­ná­ře Jana Procházky. Hlavní role ztvár­ni­li teh­dej­ší man­že­lé Radoslav… Read more »

Výběr parfé­mu je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí tvor­by osob­ní­ho sty­lu kaž­dé ženy. Správně vybra­né mohou zdů­raz­nit její cha­rak­ter, při­dat sebe­vě­do­mí a stát se parfé­mo­vým pod­pi­sem, kte­rý zůstá­vá v pamě­ti dlou­ho. V boha­té nabíd­ce Pařížských… Read more »

Harrison Ford byl prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli ve fil­mu Schindlerův seznam (1993), ale odmí­tl s tím, že někte­ří lidé by neby­li schop­ni dohléd­nout přes jeho posta­vu Indiana Jonese na… Read more »

Za svůj výkon ve fil­mu Volver (2006) byla Penélope Cruz jako prv­ní špa­něl­ská hereč­ka v his­to­rii nomi­no­vá­na na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli. Námět pochá­zí z před­cho­zí­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra… Read more »

Film Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška reží­ro­va­ný zku­še­ným fil­ma­řem Zackem Snyderem neskli­dil pří­z­ni­vé ohla­sy. Navzdory úspě­chům Snydera v minu­los­ti, jeho posled­ní sní­mek pro Netflix trpí neu­vě­ři­tel­ně sla­bým scé­ná­řem a nedo­stat­kem… Read more »

Máte rádi romá­ny Mirky Skočílkové? Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh o jed­né osu­do­vé lás­ce? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní toho­to pří­bě­hu s názvem Červená nit osu­du. Read more »

Třídílná mini­sé­rie České tele­vi­ze „Vedlejší pro­dukt“ z roku 2024 pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v oblas­ti čes­kých kri­mi­nál­ních seri­á­lů v posled­ních letech spat­ři­lo svět­lo svě­ta. Režie se ujal Peter Bebjak, zku­še­ný slo­ven­ský… Read more »

Jessica Alba měla během natá­če­ní fil­mu Fantastická čtyř­ka (2005) infek­ci led­vin a málem omdle­la, když byla s Julianem McMahonem ve scé­ně na vesmír­né sta­ni­ci. Během roz­ho­vo­ru na molu mezi Reedem Richardsem… Read more »

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že… Read more »

Myslím, že v tomhle duelu dcer hororových velikánů Shyamalan vs Cronenberg je o vítězi rozhodnuto. Dcera se totiž velmi nepotatila a doručila jakési ukecané Drama, které se na konci… Read more »

Plnohodnotná popcornová, stupidní, násilnická, krvavá akční zábava, plná testosteronu a zpocených lesklých svalů Arnolda Schwarzenegra, kde má každý svou legendární hlášku. Je to hloupé, bezmyšlenkovité stupidní béčkový akční film,… Read more »

První série měla atraktivnější prostředí Hawaie, tedy né že by Sicilíe nebyla krásná, ale ta hawajská exotika měla svůj půvab, ale musím říct, že druhá série má naopak zajímavější… Read more »

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás… Read more »

Saint Maud od Rose Glass jsem kdysi slušně protrpěl, ale na tohle jsem se těšil díky stylovém traileru. Je to fajn a mám to hodně v rozhodování mezi 3-4,… Read more »

Sebastian Vaníček a jeho okamžitý ticket do Áčkové hororové ligy. EvilPhoEniX jde rozdávat ceny, protože tady se píší dějiny. Vaníček tedy natočil Debut Snů ( přesně po vzoru nedávně… Read more »

Nějaký ten rok zpát­ky jsme si bed­li­vě posví­ti­li na zněl­ky fil­mo­vých pro­dukč­ních a dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí a v našem žeb­říč­ku TOP 15 jsme vybí­ra­li tu nej­lep­ší. Se stá­le ros­tou­cí obli­bou stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem ros­te… Read more »

Duo Olpin a Gillet z Radio SIlence doručili opět jejich osvědčený recept. Proč měnit, něco co funguje. Máme tu partu zlodějů, kteří unesou malou holčičku a mají za úkol… Read more »

V tuto sobo­tu večer se při­prav­te na dal­ší vzru­šu­jí­cí epi­zo­du Superlovu, kde šest sou­tě­ží­cích se posta­ví k výzvě až do posled­ní chví­le, a to včet­ně neče­ka­ných pří­bě­hů, kte­ré vás roze­smě­jí i dojmu­tí…. Read more »

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova. Tato… Read more »

Aquarist je v zákla­du zábav­ná a ceno­vě dostup­ná simu­la­ce akvá­ria, kte­rá nabí­zí hodi­ny zába­vy pro milov­ní­ky vod­ních živo­či­chů. Nabízí širo­kou šká­lu slad­ko­vod­ních a sla­no­vod­ních ryb, kte­ré lze cho­vat v rea­lis­tic­ky simu­lo­va­ném pro­stře­dí. Hra… Read more »

Včera byla odvy­sí­lá­na osm­nác­tá epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Dobrodruzi už na ost­ro­vě vydr­že­li 44 dní. Dramata a spo­je­nec­tví na ost­ro­vě Kristina si stě­žu­je Tomášovi na jeho nedba­lost…. Read more »

Příběhy tří mla­dých zázrač­ných tenis­tů vrcho­lí během nevý­raz­né­ho, ale vel­mi napí­na­vé­ho zápa­su na sklon­ku kari­é­ry ve fil­mu Rivalové, kte­rý má ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech i ve svě­tě. Díky ino­va­tiv­ním… Read more »

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je… Read more »

Shirley MacLaine, naro­ze­ná jako Shirley MacLean Beaty 24. dub­na 1934 v Richmondu ve Virginii, je ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka, taneč­ni­ce a pub­li­cist­ka. Její mat­ka byla uči­tel­ka herec­tví a otec uči­tel a hudeb­ník, tak­že pochá­ze­la z umě­lec­ky… Read more »

Djimon Hounsou, benin­ský herec s holly­wo­od­skou kari­é­rou, se pro­sa­dil v Gladiátorovi, Strážcích gala­xie a dal­ších trhá­cích. Má dvě nomi­na­ce na Oscara a anga­žu­je se v huma­ni­tár­ní čin­nos­ti. Dětství a mlá­dí Djimon Hounsou se naro­dil 24. dub­na… Read more »

Australské dra­ma fil­ma­ře Rolf de Heer nás zave­de na tro­pic­ký sever Austrálie do komu­ni­ty domo­ro­dých sta­rou­sed­lí­ků, kde sle­du­je­me hlav­ní­ho hrdi­nu Aboridžince Charlieho, kterak boju­je zejmé­na s vlád­ní­mi naří­ze­ní­mi uplat­ňo­va­ný­mi poli­cej­ním… Read more »

V 18. epi­zo­dě Survivor Česko & Slovensko, kte­rá se vysí­lá dnes večer na Voyo, se dozví­me, kdo ten­to­krát opus­tí ost­rov. Minulá epi­zo­da zane­cha­la dozvu­ky na obou kme­nech, Titánech a Lovcích, po odváž­né… Read more »

S fil­mem Hamlet (1948) se stal Sir Laurence Olivier, teh­dy tři­krát nomi­no­va­ný na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, prv­ním her­cem nomi­no­va­ným na Oscara za nej­lep­ší režii a také prv­ním… Read more »

To čím je the Bear pro kuchyň je Bílý Lotos pro hotely. Oboje je za mne z oboru, takže rozhodně jde o záležitost, která je mi velmi blízká, navíc… Read more »

Uživatelé niko­ti­nu dnes hle­da­jí alter­na­ti­vy k tra­dič­ním ciga­re­tám a vape pro­duk­tům, kte­ré by nabí­ze­ly jak zdra­vot­ní, tak soci­ál­ní výho­dy. Na trhu se obje­vu­jí ino­va­tiv­ní mož­nos­ti, jež sli­bu­jí niž­ší zdra­vot­ní rizi­ka opro­ti… Read more »

Shirley Jane Templeová o tom, jak vyrůs­ta­la jako nej­slav­něj­ší dítě na svě­tě: „Na Santa Clause jsem pře­sta­la věřit, když mi bylo šest. Matka mě za ním vza­la do obchod­ní­ho domu… Read more »

Jack Nicholson o spo­lu­prá­ci s Martinem Scorsesem ve fil­mu Skrytá iden­ti­ta (2006): „Chtěli jsme vytvo­řit oprav­du zlé­ho muže, v pod­sta­tě padou­cha, kte­rý byl dost oká­za­lý a něko­ho, koho jste chtě­li dostat pěk­ně na… Read more »

Pro Zacka Snydera bylo obsa­ze­ní Komedianta ve fil­mu Strážci (2009) obtíž­né, pro­to­že posta­va je drs­ná a drs­ná. Většina her­ců, s nimiž se setkal, mu při­pa­da­la pří­liš upra­ve­ná. Jeffrey Dean Morgan byl… Read more »

Severský doku­ment dvo­ji­ce fil­ma­řek Louise Detlefsen a Louise Kjeldsen nám před­sta­vu­je jako hrdin­ky toho­to sním­ku čty­ři oplá­ca­né bou­bel­ky Marte Nymann, Helene Thyrsted, Pauline Lindborg, Wilde Siem, kte­ré se roz­hod­ly veřej­ně… Read more »

Koprodukční živo­to­pis­né dra­ma izra­el­ské­ho fil­ma­ře Ari Folmana, drži­te­le Zlatého gló­bu, pra­cu­je s námě­tem nej­slav­něj­ší kni­hy svě­ta – dení­ku Anne Frankové a vyprá­ví její neleh­ké osu­dy za dru­hé svě­to­vé vál­ky ústy její… Read more »

Mladá Ada po vál­ce musí ode­jít z medi­cí­ny, musí se sta­rat o svou nemoc­nou mat­ku. Měla pocit, že po vál­ce je obě čeka­jí lep­ší časy. Zažila vál­ku v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře a nyní chce stu­do­vat a rado­vat… Read more »

Nejchválenější film minulého roku z Jížní Koreje je za mnou a pro Koreu jde o velmi zásadní historické dílo. V letech 1979 byly v Soulu velmi krušné časy, kde… Read more »

Milé překvapení. FIlm má zábavný námět, kde Kryštof Hádek má nemocnou maminku moc času ji nejspíš nezbývá, tak se rozhodne ji potěšit tím, že ji představí novou těhotnou sousedku… Read more »

Pracujete v mateř­ské ško­le, chce­te se dozvě­dět, jak to v ní vlast­ně cho­dí během jed­no­ho dne od rána až do zaví­rač­ky? Máte rádi zají­ma­vé vyprá­vě­ní z pro­stře­dí mateř­ské ško­ly? Ondřej Koželuh vás… Read more »

Další velké seriálové překvapení letošního roku, které v závěru graduje takovým stylem, že jsem málem dostal infarkt. Seriál má velmi zajímavý příběh. Mladá teenagerka nedobrovolně zdědí po mrtvém strýci… Read more »

Nejde o žádný převratný horor, který by šokoval násilím či byl děsivý, ale body si získává za svůj originální koncept ( a pak že to nejde!) a za svou… Read more »

Jason Kwan mě potěšil svou prvotinou Chasing the Dragon, tak jsem mu dal šanci, když má zde samé hongkongské veterány, které je radost vidět pohromadě. Dějově je to sice… Read more »

Mám rád tvorbu Alexe Garlanda a ikdyž tvoří né úplně divácky vdečné filmy, tak zatím u mne nešlápl ani jednou vedle, takže jsem byl zvědav jak si poradí s… Read more »

Nevkusné, infantilní a téměř nesledovatelné. Humor je ve stylu nejhorší práce Charlieho Chaplina, který prodělal mozkovou aneurysmu, takže jestli vám je 10+ Enjoy. Jde o sérii gagů bez příběhu,… Read more »

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což vytvá­ří spe­ci­fic­ké komič­no. Příběh je sfil­mo­ván na moti­vy auto­bi­o­gra­fic­kých memoá­rů Jense… Read more »

Chytne vás za srd­ce svou boles­tí, démo­ny a lás­kou pro­dchnu­tý umě­lec­ký záži­tek v živo­to­pis­ném dra­ma­tu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Édouarda Deluca s her­ci Vincentem Caselem a Tuheï Adams v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný pod­le… Read more »





Source link