Blackbird na BlackBerry (2023)

Tento gruzínský film začíná záběrem na rozbouřenou řeku prořezávající klidné, možná až příliš klidné ostružiní. Hrdinka je hypnotizována nespoutaným černým ptákem letícím kdesi na obloze, zatímco se jí propadá zem pod nohama. Řeka, symbol ženskosti a vitality, se jí stala málem osudnou, přece jen si zvykla na téměř asketický život o samotě. Těší se do důchodu, až se konečně bude moci věnovat naplno. Není to však forma sebeklamu, užitečná jen díky své dvojznačnosti a vzdálenosti?

Ve starověkém Řecku slovo „hetera“ označovalo svobodnou, neprovdanou ženu, která obvykle vystupovala jako společnice nebo prostitutka. Není náhodou, že podobný rozruch ve vyšší třídě vyvolalo i jméno hlavního hrdiny Etera ve filmu „Kos v BlackBerry“. Ale místo toho, aby téměř padesátiletá majitelka koloniálního domu (v okouzlujícím a uznávaném představení Eka Chafuleshvili, rozhněvala obyvatele odlehlé gruzínské vesnice svou promiskuitou), je osamělá, uzavřená osoba.

I ona se však tajně a nečekaně rozhodne otevřít světu a svou nahromaděnou energii uvolní prostřednictvím románku s ženatým speditérem. Emocionální investice však netrvá dlouho, protože hrdinka zjišťuje, že vztahy jsou složité a nepředvídatelné a mohou způsobit spoustu bolesti. Přesto i tvrdohlavý a tvrdohlavý Etro by si mohl uvědomit, že každá forma intimity s jinou osobou vytváří prostor pro vytvoření něčeho věčně krásného.

Nebinární režisérka Elene Naveriani se loni pomalu prosazovala na evropské filmové festivalové scéně svými dvěma předchozími snímky Mokrý písek a Záblesk štěstí , které měly premiéru v Cannes, byly dokonce nominovány na filmový festival v Cannes . Tuzemskému publiku je již k dispozici v Karlových Varech a toto skromné, citlivé, postupně spalující melodrama s žánrově standardními psychologickými detaily se chystá s odstupem času vtrhnout i do tuzemských kin.

Navillians chytře zvolili převážně banální a čtivý příběh a nesnaží se svému publiku předat transcendentní myšlenky, ale spokojí se s tím, že ilustrují soucitné a důležité pravdy o soužití lidských bytostí s ostatními. Hlavním viníkem těchto strastí je patriarchát, který zatěžuje už tak složitou sféru vztahů a citů falešnými očekáváními a vzorci, které jsou pro každého (v našem případě pro hlavního hrdinu) nepříjemné. Tento systém zde reprezentují neživé, ale přesto důležité postavy Ethřina otce a bratra, jejichž restriktivní duch jako by bránil ženám uniknout absurdním nařízením a žít svůj život naplno.

Přestože je od začátku cítit příchuť magického realismu, drtivá většina filmových záběrů se drží reality a zvláštnosti Etlina života zobrazují střízlivě, pozorně a téměř bez ozdob. Ve druhém schématu imaginace odráží výhody být sám a žít v páru či komunitě, přičemž všechny přístupy mají své výhody i zásadní nevýhody. Navirians vytvořili umělecké dílo, ale zároveň odlehčené, tematicky připomínající nedávnou Mama Cruz, Ice Baby a možná v některých ohledech i kariéru Jacka Nicholsona Bolestivé komedie na konci kariéry („O Schmidtovi“ , “Lepší pozdě” než později).

Vždy je však nohama na zemi, a protože se drží současných evropských produkčních principů, aby uspokojil náročnější publikum, není to v první řadě příliš vtipný, dobrý vtip; Film je ale zároveň založen na láskyplném poselství, které zdůrazňuje naději na nové začátky, takže obavy z příliš depresivního dramatu nepřekvapí. Občas se nám všem dějí dobré věci, i když to nečekáme nebo si to dokonce přejeme – a uvedení tohoto působivého filmu do našich kin k takovým zážitkům patří.