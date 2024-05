Sám v noci (2022) |.

Sám 20 ve 20 noci 202022

načítání… načítání…

Ashley Bensonová ráda natáčí „živé lechtací streamy“ pro své platící zákazníky. Ale pokud je mezi nimi nebezpečný sériový vrah, nechce jen vidět…

Poté, co se fotograf Vicki rozešel se svým přítelem, rozhodla se hledat útočiště v chatce své kamarádky Stacey. Potřeboval přijít na jiné myšlenky a odlehlé místo bylo tím nejlepším místem. Jak se dál stará o své platící klienty a natáčí pikantní živé přenosy, stává se terčem nebezpečného sériového vraha, který zlikviduje každého, kdo se mu připlete do cesty. Je jen otázkou času, kdy přestane „hrát“ a dojde k finální konfrontaci…

režie: Jimmy Giannopoulos

Rok výroby: 2022

délka: 90 minut

Země: USA

Alternativní jméno: 18 let a více

Hrají:

Ashley Benson… (Vicky)

Skye Ferreira… (Stacey)

Jon Foster… (Max)

Jack Welsh… (Jack)

Luis Guzman… (JazzyLou)

Pamela Anderson… (šéf Rogers)

Paris Hilton…(Paris Hilton)

…Darcy

Nechť tento nízkorozpočtový film slouží jako varování pro všechny dámy a pánové OnlyFans…! Pořizování žhavých fotografií a lechtivých videí – dostat za to zaplaceno, nebo dokonce jít o krok dále k „živému vysílání“, abyste škádlili a uspokojili své platící zákazníky, je dobrý způsob, jak vydělat peníze, ale také přináší riziko předpojatosti a vytrvalost stát se cíl různého druhu.

Opravdu nevím, co se autor snaží vyjádřit, protože na jednu stranu to vypadá jako z hororu, ale na druhou stranu mi to připadá jako herec z reality show, který má možnost sledovat kdysi populární – dnes už starší celebrity , jako je nabušená Pamela Anderson, Luis Guzman nebo Paris Hilton (kromě dědictví se do povědomí diváků dostala nejspíš jen svými domácími videi, protože nikdy neuměla hrát ani zpívat, ačkoliv si myslela, že to dokážeš. Tady však hrají jen vedlejší roli.

Hlavní hvězdou je zde Ashley Benson a jako jediná stojí za pozornost. Nahoty se nikdy nebála a snadno se obnažuje, dokonce se pouští do divokých hrátek v koupelně – no, pokud všechno kolem ní stojí za to… no, dojde k nějaké vraždě, ale nic slavného. Atmosféra je slabá, nejdůležitější věci se odehrávají mimo objektiv kamery nebo je vše vystřiženo – kvalita kamery je špatná a tempo příběhu špatné. Konec měl přinést šokující zvrat, ale kdo nemohl spát, to stejně nedokázal ocenit. Ten štáb reality show byl děsivé panoptikum. Zde je podprůměrné hodnocení více než na místě.

skóre: 30 %