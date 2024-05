Beta Bakilov a Michail Bakilov, kteří dokument natočili společně s Českou republikou, nehledali speciální metody. Měl jsem zjevení. Aman prohlásí Beama za bojovníka, který dokáže vyhnat zlo Kremlu a vysvětlí mu své poslání, za které je ochoten zemřít.

Tak to jde po silnici, krok za krokem, připoutat se na vozík s potřebným vybavením. Postupně k němu přicházeli poutníci, mezi nimi i Srbky, ale on stále pojímal smrt Ruska.

Přestože se Aman stal na YouTube oblíbenou postavou, den ode dne se od svého metalového řemesla vzdaluje. Veer postavil stan a postavil ho na oheň. Stejně jako v době mamutů nebyly mobilní telefony, jen oheň, uhasil. Když mu jeho společník navrhl, aby si koupil SIM kartu, zeptal se sám sebe, s kým to mluví: Vidět nás na veřejnosti? Jděte do toho a kupte si to.

Každá zastávka znamená vše, od obdivovatelů Amanových tajemství po diskutující, sympatizanty i odpůrce. Pro Putina existuje LP a prohraje debatu. V pondělí v Moskvě, ale jinak jinde, byly hlasy odpůrců drsné.

V každé fázi ztělesňuje Gabyinu přitažlivost: vezme ho na místo s nápisy a fóry, nechá lidi, aby se s ním fotili, nechal ho pohřbít své děti, z jeho úst slyšel: Ty demonstruješ, musím jít, jsem na řadě.

Aman bizarně vysvětlil, jak se chtěl zbavit Putina: Prostě bych šel do Kremlu a řekl mu, jsi bílý, odejdi, já tě udržím v bezpečí a Bůh tě bude soudit.

Monotónní strukturu filmu s průvody a debatami kompenzuje obraz Ruska, které stále čeká na spasitele. Když byla Gabueva poprvé zatčena, byla světovou celebritou a řekla The New York Times, že ji nezastaví ani vězni, ani azylové domy.

AmanfPBH 55 % Alexandr Gabyev napsal, Reie Beata a Michail Bakirovovi Databáze filmů online: 2.3

Bullova moderní éra se opakovala v obecných oznámeních, ale ukazuje, že ne každý se Putina bojí. Místo toho je pro mimořádný sen bitva tak intenzivní, že vyžaduje jednotky na dálku, helmy, tty, krev.

V jednom výmluvném detailu z divadelního představení o Ománu rozzlobený divák zavolal policii: To je protivládní, dan umn.

Film boduje i za odvahu. A Gabueva, podle psychiatra. Ve Vladivostoku se dostat co nejdál od Kremlu.