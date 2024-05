Kaskadér – Ryan Gosling zachraňuje film (recenze) |.

Fotografie @Universal Pictures

Kaskadér v původní anglické verzi „The Fall Guy“, nového filmu režiséra Davida Leitche („Deadpool 2“, „Bullet Train“). Ve filmu se kaskadér Colt Silvers (Ryan Gosling) pokouší najít svou ztracenou filmovou hvězdu (Aaron Taylor-Johnson) a získat zpět svou životní lásku a filmovou režisérku Jody Moreno (Emily Blunt). Do českých kin bude film uveden ve čtvrtek 2. května 2024.

V první řadě musím říct, že mě velmi těší oživení kaskadérských filmů v posledních letech. Od Johna Wicka Chada Stahelského přes Vykoupení Sama Hargravea až po dílo Davida Leitche, tyto filmy v posledních letech vždy vyčnívaly z většiny ostatních akčních filmů. I když mě příběh ne vždy úplně baví, jedno je vždy spolehlivé: akce je v těchto filmech zvládnuta naprosto špičkově. Kaskadér byl však lepší volbou, protože se mi líbil i příběh. Je to velmi jednoduché, je to velmi vtipné, ale je si toho velmi vědomo, nesnaží se být ničím víc, je to vtipné, je to postavené na kaskadérských kouscích a akci co nejrozumněji a vzdává hold kaskadérským kouskům a akci desetiletí. staré a nedávné klasiky. Ano, aktivity jsou zde skvělé. Tento film má v podstatě všechno. Auta se kutálela, havarovala a hořela, lidé se prali, skákali, padali, věci explodovaly a vypadalo to cool. Jedním z mých oblíbených aspektů tohoto filmu je to, že divákům nejen dává obvyklé akční věci, ale někdy ho dokonce ukazuje z trochu jiného úhlu a ukazuje, jak byl vytvořen a vyroben (i když trochu stylizovaný) a jak byl zajímavý a nejdůležitější funkční způsob je, jak tyto dva aspekty zkombinovat.

Ryan Gosling a Emily Blunt jsou rozkošné dynamické botoxové duo. Film je romantický i akční, a přestože jsou dialogy místy kostrbaté a nucené, romantiku ústřední dvojice jsem si náramně užil. Mají spolu hodně chemie a rozhodně mezi nimi přelétají jiskry. Emily Blunt, na place známá jako Stunty Blunty, byla velmi okouzlující, vtipná a milá, ale excelovala i ve vážnějších scénách a podala skvělý výkon. Ryan Gosling dělá to, co dělal posledních pár let (ve skutečnosti se vrátil ze čtyřleté pauzy po Prvním muži) a já mám na to dva názory. Na jednu stranu ho miluji jako pohodového, vtipného, ​​nonšalantního chlapa a je perfektní jak v reálném životě, tak v tomto filmu. Na druhou stranu doufám, že to pro něj nebude typické. Začátky jeho postavy jsme viděli ve filmu “The Grey Man”, který se zde natáčel, a to se trochu odrazilo v “Barbie”, zejména v propagaci kolem Barbie, a tentokrát byl ve filmu a Zhongdu naplno ztělesňuje tento charakter. To je v pořádku a funguje to, ale doufám, že ve svém dalším projektu (možná nakonec projekt Hail Mary?) bude hrát úplně jiný typ postavy. Ale zpět k kaskadérským kouskům – v hlavním obsazení jsou kromě ústřední dvojice Winston Duke (Black Panther, Mine) a Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, The Avengers : Age of Ultron), oba měli méně času na plátno, ale vytěžili z toho maximum a ATJ se mi obzvlášť líbil. V neposlední řadě zde hraje i Hannah Waddingham, kterou znáte ze sérií jako Game of Thrones nebo Ted Russo. Zajímavá postava. V malé roli hraje také herečka Stephanie Hsu, která byla nominována na Oscara za vedlejší roli v úspěšném filmu „Všechno, všude a najednou“.

Po technické stránce je film také na špičkové úrovni. Kamera, zvuk, soundtrack a hlavně licencovaný soundtrack jsou skvělé a některé písně jsou do filmu integrovány velmi dobře. Drobné problémy s dialogy jsem již zmínil, ale dodám, že si myslím, že jsou částečně zakořeněné i ve střihu. Zdá se mi, že určité scény byly vystřiženy z různých verzí, s různými dialogy, například spousta propagačních materiálů se ve filmu vůbec neobjevila, i když se jejich scény objevily, jen v jiné podobě, takže Někdy zdá se to nepřirozené. Ale takový pocit jsem měl opravdu jen u pár scén a celkově to fungovalo.

Kaskadér je vesele povedená romantická akční hra, která je milostným dopisem filmařům, zejména kaskadérům, a skvělým zážitkem ze sledování filmů.

85 %

Film je mimochodem zapsán i v Guinessově knize rekordů, když kaskadér Logan Holaday osmapůlkrát stočil auto jako sud.