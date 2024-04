Kaskadér (2024)

Co si člověk sám nevytvoří, to nemá. Když si to například řekneme a spěcháme s opravou koupelny, můžeme skončit tak, že se náš soused rozzlobí, poníží a zavolá instalatéra. Když si Chad Stahelski a David Leitch řekli tato slova, vzkřísili akční žánr. Dva zkušení kaskadéři dali dohromady své miliony, najali svého přítele Keanu Reevese a výsledkem byl John Wick. Těžko říct, jestli plánovali stát se hvězdami ve svém oboru, natočit jedny z nejlepších žánrových filmů poslední dekády, školit herce, aby v akčních scénách vypadali věrohodně, a vytvářet vybroušené akční scény pro své kolegy, ale povedlo se. Takže i když se na adaptaci kaskadéra Lee Majorse jako soukromého očka v The Fall Guy pracuje už několik let, je hezké, že to konečně udělali oni. Zatímco Stahelski pokračoval v natáčení filmu „Wick“, Liss dostala režisérský kopanec ve filmech „Chill“, „Deadpool“, „Hobbs & Shaw“ nebo „Bullet Train,“ říká Abych byl upřímný, je těžké si představit někoho vhodnějšího pro natáčení filmu „The Kaskadér“ než on. A někdo, kdo si to zaslouží víc.

Už z upoutávky je vidět, že “Kaskadér” kombinuje detektivky, lehkou perspektivu a romantiku Vzdá hold i těm, kteří na place spadli z desetimetrové výšky, vjeli do odtahovky a byli. na místě činu s velkým respektem. Aby si slavnější kolegové nenechali vybělit zuby, měli rozbitá ústa. Colt Seavers je jedním z nejlepších v oboru. Nebo spíš byl, protože před pár měsíci byl jeden z jeho kousků téměř nezachránitelný a rozhodl se pověsit kariéru na hřebík, což ho bohužel stálo i vztah s fotografem Joe Dee. Nyní povýšená na režisérku plánuje velkolepou sci-fi divočinu v Austrálii a Colt jí musí pomoci. Nevolal mu přímo Jody, ale zavolal mu agent herecké superstar Toma Rydera, který beze stopy zmizel. Colt by ho měl najít. Možná mu to pomůže dát se znovu dohromady se svou starou láskou.

Pokud vám tento příběh přijde trochu kýčovitý, nemýlíte se. Přístup Davida Leitche do Kaskadér se může lišit od poskytnutého. Ano, je to velký akční film, ale od začátku je plný lásky. A o přežití. Co se týče toho prvního, upřímně si umím představit, že by mě to bavilo úplně stejně, kdyby neexplodovalo auto a nikdo se ve filmu nepral. Protože si nepamatuji, kdy naposledy byl na obrazovce pár tak sehraný jako Gosling a Emily Blunt. Jejich tápání, zjevná vzájemná přitažlivost a nevyřešená minulost dělají z “Stunt” extrémně zábavnou romantickou komedii. Víte s ní, že ti dva skončí spolu, protože musí, ale je tak skvělé sledovat, jak vysílají starou zášť (Ryan Gosling hoří). Dokonalé dialogy a naprostá chemie udělají z “Kakadéra” skvělou romantickou komedii. Ale na událost byste se asi šli podívat do kina, že? No, užijeme si to taky. Podařilo se jí to!

Leitch a jeho tým se tu zbláznili, vymýšlejí nové šílenosti v každé scéně a celá věc je posunuta na vyšší úroveň, protože nevidíme tři auta, která se pronásledují na pláži, a pak jedno Otoč se a uděláme osm a jedno půlkruhy. Navíc jsme museli sledovat pět dalších aut s kamerami, což vypadalo opravdu velkolepě. Velká část akčních scén se odehrávala po celou dobu natáčení, které působilo jako na obřím dětském táboře. Totální chaos, maximální stres, lidé, kteří milují svou práci, pobíhají, vymýšlejí kraviny, a pak to všechno realizují. I když riskují své životy, pořád je to baví. To se nakonec zjevně týká i samotných filmařů, kteří v závěrečných titulcích ukazují, jak scény vznikaly, a chlubí se svými úžasnými kousky. Radost z toho, že auto doslova letělo sedmdesát metrů vzduchem a nikdo nezemřel, se snadno přenese na člověka.

Samotný detektivní oblouk může být svým způsobem trochu zklamáním, ale způsob, jakým jej Leitch rámuje, dává překvapivě smysl. Případ není komplikovaný ani zamotaný. Proč by to hrdina dělal, kdyby byl naživu jako kaskadér místo vysloužilého policisty? Colt dělá chyby, často selhává a při pohledu na mrtvá těla se mu svírá žaludek, protože na tohle nebyl stavěný. Je navržena tak, aby skákala auta nebo se zavěsila zezadu na jedoucí náklaďák se psem Jean-Claude, který se na povel kousne mezi nohy. Dává si však do úst chránič zubů a vyhýbá se tomu, kdykoli je to možné. Protože je to stále vysloužilý kaskadér, který si nechce hrát na hrdinu. Kromě toho se Leitch pohrdavě vysmíval trendu akčního žánru a jeho snaze „nacpat se do jednoho boje za druhým“. Nebojí se ubrat tam, kde je to nutné, protože ví, že to neovlivní výsledek a bude vypadat skvěle. Proč bezdůvodně něco utrácet, když to lze udělat správně?



Přehrát trailer Kaskadéři chtěli, aby to byl především zábavný film. Je v něm něco pro každého. Lidé, kteří mají rádi akci, si přijdou na své, lidé, kteří mají rádi romantiku, zde najdou víc, než o co se domlouvali (a těm, kteří romantiku nemusí, zjistí, že jim to vůbec nevadí) a celé je to odlehčené a příjemné, místy komicky sebepodceňující a natočené se zjevným nadšením. Není těžké si na tuto kombinaci zvyknout, takže vám ke konci ani nevadí, když Leitch trochu přetrhne řetěz a finále se promění ve velkou akční divočinu. Protože on, jeho obsazení, štáb a parta kaskadérů tu společně natočili film a natočili ho s takovou vášní, že se mohli zbláznit a dát Akademii prostředníček za to, že jim odepřela Oscara. Dokážu si představit, že pro ty z branže je tento obrovský, upřímný, radostný film, který vzdává hold jejich řemeslu, víc než jen soška a noc na červeném koberci, kde každý raději řeší problémy, než Rád by padl třicet metrů jako Margot Robbie.