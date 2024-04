Recenze: Boys Kill the World přináší akci, humor, dějové zvraty a je zatraceně originální!

Vtipné, bláznivé, chaotické a násilné.

Pokud toužíte po krvi, ale nechcete se nechat tížit nějakým temným dramatem, Boys Kill the World vám nabízí klasický příběh o pomstě, ale zabalený v novém kabátě. Nebo nosit červenou vestu. Hlavní hrdina je tak netradiční, že se mu celý svět chvílemi převrací. To je vše! Krvavý akční film, který má i dostatek humoru, je to poměrně vzácná podívaná, kterou je třeba ocenit.

Hlavní hrdina (Bill Skarsgård) je hluchoněmý a bezejmenný, jeho rodina byla vyvražděna členy rodiny Vanderkoyů a jako dítě byl zmrzačen. Chlapec je vychováván v ústraní tajemným šamanem (Yayan Ruhian), který z něj dělá dokonalou zbraň, protože je mistrem bojových umění (a psychofarmak). Životní poslání postavy je jasné: zabít Hildu van der Kooy (Famke Janssen) a každého, kdo se mu postaví do cesty. Když je ten správný čas. A v tu chvíli se hlavní hrdina zcela vymaní ze svých pout i celého filmu. I když to bude vhodné jen pro malé publikum, pro ně to bude mimořádná cesta. Pomsta je vlastně celý děj. Někomu to nestačí, jinému stačí: chceme vidět krev! Zatímco “Boys Kill the World” má svou vlastní jedinečnou atmosféru, je zde mnoho momentů, které nám připomínají jiné filmy jako “Hunger Games”, “Scott Pilgrim vs. the World”, “Kill Bill” a další.

Tato krvavá mise se odehrává během výroční oslavy rodiny Van der Koy, během níž v přímém televizním přenosu dochází k brutálním vraždám nevinných občanů, ale má své opodstatnění: celá rodina (Jessica Lord, Michelle Dockery, Brett Gelman, Sharlto Copley) by měla být znovu sjednoceni. A její členové jsou publiku vděční: bezohlední, cyničtí, těkaví, krutí, arogantní násilníci. Když se vám podaří najít Hildu a ostatní Vanderkooye, po obrazovce budou létat končetiny a vnitřnosti jejich bodyguardů a dalších přisluhovačů.

Násilí je téměř všude, ale velmi zábavné, pokud je to vaše věc.Násilí je téměř všude, ale velmi zábavné, pokud je to vaše věc. Jde to za naše limity a dál. Bojové scény nepostrádají kreativitu, svižný střih ani rozkošnou inspiraci z videoher. Německý režisér Moritz Mohr tímto filmem určitě vzbudí naši zvědavost a přiměje nás doufat, že Boy Kills the World není jen nějaký výkřik do tmy, který už nikdy nezazní.

Bill Skarsgård, který pochází ze slavné švédské herecké rodiny, je známý především jako „Pennywise“. Jeho výmluvný pohled je pro němého hrdinu výbornou volbou, a přestože jako diváci slyšíme jeho vnitřní monolog, mluví známým hlasem jiného herce (H. Jon Benjamin We talk). Tento arogantní a krvežíznivý chlapec zabíjí lidi, ale fandíme mu, protože jsou to koneckonců ti zlí a je to jen smutný sirotek, malý chlapec uvězněný v dospělém těle a jeho život nebude existovat, pokud nedostane pomoc. pokračovat. Díky tomu si jeho postava v našich očích vždy zachovává určitou nevinnost a nevinnost. Chlapcova sestra Mina (Quinn Copeland), která žije v jeho fantazii a alespoň občas symbolizuje jeho svědomí, dodává mnoha scénám ironický nadhled a jemnost. Je tu však spousta dalších herců, kteří jsou také zajímaví a obsazení rozhodně nezklame. Role Jessicy Lord je bohužel poměrně malá, ale rozhodně nás zaujala, a to jak svým výkonem, tak osudem a vizuálem své postavy.

Tento film je čistě zábavní, nečekejte žádnou hloubku, je těžké se vžít do některé z postav. Ještě lepší je, že se u filmu můžeme uvolnit a bavit se, protože se odehrává ve svém vlastním světě a dělá si, co chce. Nic v příběhu nám nepřipomíná nepříjemnosti každodenního života (a pokud ano, máte smůlu). Konec je plný zvratů, některé jsme očekávali a některé ne, což je každopádně třešnička na dortu.

Boys Kill the World je jako rychlé občerstvení ve dvě ráno: absolutně nic chutného ani zdravého, ale…prostě neodolatelná prasárna. Hledáte film plný krve, bojů a barev, smíchaný s krutostí a sarkastickým humorem? Tak tohle je on! Máme skvělý čas, když hrdinové řeší důležité problémy, a protože je vše prezentováno v perspektivě, film si dovoluje ohýbat svá vlastní pravidla a dělat úplně bláznivé věci, což nám dává bizarní postavy a bláznivé zvraty, které dobrovolně přijímáme.

Se zbraní se může bránit každý, ale co třeba struhadlo na sýr?

(Foto: Lionsgate)

Co byste dělali, kdyby vaše sestra sledovala všechno, co děláte?

(Foto: Lionsgate)

Kvůli moderním trendům a globálnímu oteplování byly kombinézy v “Bill Bill” zkráceny.

(Foto: Lionsgate)