Rebel Moon: Část 2 – Bradavice: Poražený roku? Kritika odhaluje šokující pravdu |. Recenze filmu (Jiří Borový)

Foto © Netflix

Film Rebel Moon: Část 2 – Bradavice Film režírovaný zkušeným filmařem Zackem Snyderem nezískal ohlas u kritiky. I přes Snyderův úspěch v minulosti trpí jeho nejnovější film pro Netflix extrémně slabým scénářem a nedostatkem akčních sekvencí. “Rebel Moon”, hluboce zklamaný postavami, dialogy a délkou filmu, působí spíše jako trýznivý zážitek než jako napínavé dobrodružství.

Začněme tím, kdo je vlastně režisér. No, velmi zkušený režisér s velmi úspěšnou historií za sebou. Stabilizoval a produkoval několik velmi úspěšných filmů pro DC Comics. Režisér Jack Snyder natočil od “300” mnoho filmů. Došlo ale k pár propadákům a jeho posledním filmem byl také první díl sci-fi filmu Rebel Moon pro Netflix.

Úspěšné obsazení, které přežilo až do konce Rebel Moon Part 1: Birth of Fire, je zpět poté, co jsme viděli předchozí část 1 v jeho premiéře koncem roku 2023. Hlavní padouch je samozřejmě zpět a opět bojuje o panství potopeného Měsíce rebelů.

Mnoho postav má své vlastní příběhy, které se dozvídáme v krátkých vzpomínkách, když každá z nich vypráví svou stránku příběhu. Řekněme, že jsem považoval flashback a vyprávění v baru za nejtrapnější moment z celého filmu.

Druhým nepříjemným okamžikem, který jsem zažil, byl návrat osamělého ztraceného robota, který byl vlastně nejsilnější postavou filmu, ale scénáristé ho využili jen na okamžik. Místo toho je to jen trapný bot a ještě trapnější zpráva.

Smrtijedi mají zajímavý příběh, ale v celkovém příběhu filmu prostě neobstojí. Pokud by se film výrazně zkrátil a vytáhly jen trapné momenty, byla by to jen krátká půlhodinová epizoda, kde se místo půl hodiny sbírání jídla a hloupých rozhodnutí konečně něco stalo.

Netuším, jaký je důvod smrti našeho milovaného Smrtijeda, ale spíše by to mohla být jen smyčka scénáře, aby byl hlavní hrdina poznamenán něčím, co by teoreticky mohlo vést k důležitějšímu úkolu v příštím díle. tj. Vrací se do akce se svými válečníky, aby našel princeznu, která byla ve skutečnosti “zabita” Smrtijedy.

Dobře, můžete si myslet, že jsem blázen, ale Rebel Moon mi v tomhle filmu vadil, cítil jsem se jako hloupá televizní show, kde scénáristé pili a vymýšleli další hloupé zápletky, takže film trval 120 minut.

Hodnocení: 30 %