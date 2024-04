Komentář: Soutěžící

Finále tenisového turnaje se hraje v New Rochelle v New Yorku. Nedá se říct, že by se mělo jednat o extrémně důležitou hru, ale pro tři přítomné má výsledek poslední hry skutečně velký význam. Tashi Donaldson (Duncan) je v publiku. Ona sama byla skvělá tenistka, dokud se nezranila. Dva atleti před ní byli povědomí. Běželi po hřišti a honili se za míčem s raketami v rukou. Jedním z nich je Art, její současný manžel, a druhým jeho bývalý nejlepší přítel a její bývalý přítel Patrick. Postupně se vracíme v čase, abychom viděli, jak se jejich vztah v průběhu let vyvíjel, a zjistili, jaký dopad mohl mít případný neúspěch na jednoho z nich, stejně jako na Tashi.

Ve finále se můžeme modlit za ni, Arta nebo Patricka. Můžeme se také stát zcela nezávislými pozorovateli, aniž bychom se vůbec modlili. Z různých důvodů však není možné podpořit úplně každého.To však nic nemění na tom, že scénárista Justin Kuritzkis (manžel Celine Song, loňské vydání) minulý život) vytvořili zajímavé postavy, ve kterých Mike Feist a Josh O’Connor nedělali žádné karikatury, ale pod vedením Lucy Guadagnina, který byl v podstatě odborníkem na neuvěřitelně složité vztahy, ztvárnili postavy, které by klidně mohly Člověka, který někde existuje. Stejně tak Zendaya dokázala, že dokáže podat velmi přesvědčivý výkon, i když nefláká žánry komiksů nebo sci-fi. Není divu, že oba kamarády zmátne a situace se ještě zhorší, když má na sobě tenisový úbor.

Skutečné seznámení s postavami přichází až po velmi zajímavé a poněkud matoucí expozici. Čím vícekrát se ale vracíme do vzdálenější i nedávné minulosti, tím více si uvědomujeme, že takové postavy na plátně nepotkáváme každý den, i když rozhodně nemůžeme souhlasit se vším, co dělají. Bez ohledu na to, i když nemůžeme říct, že bychom se s nikým z nich chtěli přímo přátelit (nejpohodlnější je Helen, se kterou Patrick chodí ve scéně v hotelu, kde náhodou pobývá Tashi), bude nás zajímat Podívejte se, jak se jim daří Vyřešte jejich pokřivené vztahy.Snad je třeba dodat, že jsou již vyzrálejší a uvědomělejší, takže nemají a vlastně ani nikdy neměli čistě teenagerské motivace Lyže/rafty.





I když je to pravda oponent Oficiálně nespadají do žánru komedie, ale to neznamená, že by byly příliš vážné. Místy navíc nelze uniknout dojmu, že je Luca Guadagnino použil, nebo možná vhodněji, že toho zneužil k napodobení některých svých předchozích děl, respektive je to jeho obecná tvorba, která působí v jistém smyslu poněkud hermeticky a monotónně ( se temný vítr Vzhledem ke slávě, které se těšil, musel vědět, že dává hlavu do oprátky Originál Dario Argento).Tentokrát je to úplně jiné, protože tento kousek Existuje tenisové podání, které zasáhne míč. Navíc má dobrodružnou kameru a dynamickou hudbu Reznora a Rosse, která dost zdůrazňuje parodický aspekt.

Není však fér říci, že sledujeme technicky dokonalou podívanou.Záběry pořízené z pohledu muškařského míčku určitě potěší, jako i kdy Borg/McEnroetady ne bitva pohlaví. Zpomalené záběry však nejsou tak cool jako u Zacka Snydera, nezvyšují napětí jako u Briana De Palmy, nenaznačují budoucí události jako Guy Ritchie nebo dokonce jako Sam That zdůrazňuje krutost násilí. Zpomalený záběr v podání Guadagnina je v podstatě nudný, což je otravné.Na druhou stranu to rozhodně není důvod, proč jít dál Tohle je jeho šlehač Úplně zapomíná na další slavné předávání cen.

oponent Nezobrazují sportovní boj tak přesně jako dva výše uvedené tenis projekt, protože to vůbec není záměr. Tenis lze snadno nahradit téměř jakýmkoli jiným sportem, případně i týmovým. Tento film není o tenisu, ale rozhodně je o lásce a přátelství, někdy o překonávání obrovských rozdílů. Druhá otázka, kterou si někdo může po přečtení položit, je: “Je opravdu nutné vyprávět příběh mimo chronologické pořadí?” Anne Mají spoustu skoků v čase, což je jejich výborné opodstatnění. A v “Nepříteli” by bylo ještě pozoruhodnější, kdyby se životní události tří nejdůležitějších postav daly skutečně vyprávět.

Foto: Warner Bros.