Jednoho dne ti bude všechno patřit

Lisa se setkala s žádostí vrátit se na venkov, kde její rodiče hospodařili. Připojují se i bratři a sestry, protože se musí něco důležitého naučit. Rodiče jsou ochotni dát pozemek a les jednomu z nich, ale nechtějí se o nic dělit, aby se “vítězem” stal pouze jeden…nebo jeden člověk. Nikdo nepředstírá, že by měl hrozný zájem o přesun do těchto míst mimo velká města. Lisa pracuje jako kreslířka a díky skvělému výkonu její představitelky Karin Franze Korlova se o ni velmi, velmi zajímáme, i když je její postava trochu výstřední. To může souviset s nepříjemnou zkušeností v minulosti, která rodinu postihla, i po takové době se dá zcela vyčistit.

Hlavní postava je v nějakém vztahu se svým vydavatelem a my máme možnost se ujistit, že ji má opravdu, ale opravdu rád, nicméně ona vlastně neví, co vlastně chce a nechce. Dokazuje to i krásná scéna, kde si volají a dělají, že se neznají. To, že na ni občas promluví bublinková koupel, strom, jídlo nebo plechovka s pitím, jí nepomohlo. Je to důsledek duševní poruchy? Těžký průmysl? Mimořádné schopnosti? Co když Lisa prostě nechce dospět a hledá někoho, nebo když na to přijde, spřízněnou duši? To by bylo skvělé, ale povaha těchto jejích „imaginárních přátel“ je také dost svérázná, takže ve skutečnosti v podstatě odrážejí ji, a tím i její (momentální) psychický stav.

Ještě znepokojivější je skutečnost, že návrat tam, kde vyrostla a její dům dětství, stále zůstává na stromech, i když je okolí vyklizeno. Rychle se ukáže, že chlapec, který se před ní objeví, s ní mluví (a nejen o zarážce času, kterou chce vymyslet), a že se ho pravděpodobně snaží zachránit, což je dost významné. Není pochyb o tom, že režisér Andreas Öhman plně realizoval svou vizi, krok za krokem nám vysvětloval svou existenci a z dovětku se na konci dozvídáme, že to celé bylo Je v něm jako tvůrci víc, než se na první pohled zdá.tým celovečerní film Ve skutečnosti to posune na vyšší úroveň, ale nejlepší by bylo, kdyby se nestalo nic, co by to způsobilo.





PROTI Jednoho dne ti bude všechno patřit Vše se točí kolem rodiny. Problém trochu nastal – i proto, že jako jediná měla tmavé vlasy – kdyby se stalo, že by Lisa nebyla adoptována, byl by to nečekaný zvrat, nicméně dělat nečekané zvraty nebylo záměrem režiséra.To má ukázat rozbité vztahy v této rodině (jak se očekávalo, i když doufáme, že k tomu nedojde, protože je to trochu klišé), kdy na veřejných akcích dochází k emocionálním scénám, zejm. tady reprezentované oslavou matčiných sedmdesátých narozenin) by věci zhoršily, takže by mohly být katarzní napravit a uvědomit si, že smutné věci by neměly rozdělovat, ale spojovat.

Jednoho dne ti bude všechno patřit Jedná se o film s dlouhým názvem, který by běžně diváky neoslovil, ale v tomto případě by to byla chyba. A není těžké si to zapamatovat. V podívané nechybí lidské, přátelské momenty, jako je sledování přírodopisného dokumentu o mravencích. Nechybí ani dojemné klipy, včetně jednoho z nich, jak hraje fotbal se svými mladšími sourozenci. Jsou tam i takové, jako osudové – vidět bobra na silnici (samozřejmě sem neskočil) odtud). Koncept magické reality jistě přidává na působivém dojmu, stejně jako cool lokace, takže příběh nepochybně zůstane v paměti na dlouhou dobu… Jako malý bonus je v něm i tento starý oblíbenec It.

Foto: European Films