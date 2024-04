Festival ARENA 2024: Divadlo bratří Formanů se připravuje na rok plný novinek a kreativity

počínaje pátkem 24. května do soboty 1. června Tento prostor zaplní (nejen) cirkusová představení ERPET centrum Praha 5. Festival ARENA v Divadle bratří Formanů přesunul hlavní dějiště do prostoru jen pár minut chůze od Smíchovské náplavky. Na návštěvníky zde čekají doprovodné akce v cirkusovém šapitó a festivalové kulisy včetně koncertů a oblíbených seminářů a občerstvení.Loď záhad i letos kotví a nabízí především představení českých scén a pohádek poblíž vitonu.

“Letošní program festivalu je fantastický, bude to opravdová cirkusová show! Poprvé jsme do Prahy úspěšně přivezli umělce z Le P’tit Cirk na poetickou akrobatickou show “The Dodo” (Les Dodos). The My! Soubor Laika uvede dvě ze svých nejnovějších představení: „La Soirée“ a „Winter“ a troufám si říci jedno z nejoriginálnějších sólových představení nastupující cirkusové generace „Hledá se John“ a končí ztvárněním legendární Píseň Blues Brothers byla třešničkou na dortu pro náš letošní mix. vysvětlit Petr Foremanumělecký ředitel hudebního festivalu ARENA.

Loď Tajemství bude i letos hostit vystoupení mladých umělců a dětská představení.Několikrát opakovaná strukturovaná improvizace ponorka dokument Ti z nás, kteří spolu chodíme.Děti se mohou těšit na loutky a klasické pohádky a příznivci Divadla bratří Formanů jistě uvítají oblíbené narativní činoherní představení Aladin.Když už nic jiného, ​​po loňském úspěchu je do sestavy opět zařazena Motorcycle Wall of Death zeď smrti.

“V doprovodu dobrého jídla a vína si návštěvníci mohou vychutnat atmosféru často zapomenuté cirkusové poutě nedaleko Vltavy a vstoupit do kouzelného světa putovního divadla, nového cirkusu i světské zábavy. Jen pár kroků od centra Prahy Z dálky se ocitnou v centru dění mezi pěti stany a pomocí přírodního stánku nad areálem mohou na dálku pozorovat život pojízdného cirkusu i tváří v tvář této vzácné atmosféru OPĚT ERPET CENTRUM Stejně jako v minulých letech je vstup do areálu festivalu zdarma. dodal Peter Forman.

28. dubna 2024 | Lea Ukhková

