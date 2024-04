Kaskadér (2024) – recenze, galerie, videa a články

režie: David Leitch

Hrají: Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Ryan Gosling, Winston Duke, Teresa Palmer, Stephanie Xu, Hannah Waddingham, Zara Michaels, Bennett, Matus, Adam Dunn

Premiéra v ČR: 5. února 2024

(filmové umění)

Souhrn:

Byl zvyklý na pády z výšek, nárazy, popáleniny a těžké řezné rány. Jsou ale situace, se kterými si neporadí ani rozpačitý kaskadér. David Leitch, bývalý kaskadér a režisér úspěšného filmu “Bullet Train”, produkoval film s Ryanem Goslingem a Emily Bluntovou) v hlavní roli v akční komedii.

Kaskadér Colt Sievers (Ryan Gosling) byl kdysi hvězdou ve svém oboru, dokud se během obzvlášť náročné akční scény něco nepokazilo. Coltovo tělo a sebevědomí byly poškozeny kvůli nekontrolovanému pádu z výšky. Rozhodne se navždy rozloučit s filmovým průmyslem, dokonce k tomu vykopne krásnou a nadějnou režisérku Jody (Emily Blunt).

Po roce flákání ho to ale omrzelo, a tak vděčně přijímá nabídku ambiciózního producenta hrát akční hvězdu Toma Rydera (Asia) v ambiciózním připravovaném sci-fi filmu Len Taylor Johnson. Když ale zjistil, že jeho starý plamen Jody natáčí film, musel si říct: „Kdybych to věděl, nebyl bych tady a to nebylo jediné neštěstí.“ Celé natáčení bylo marné a hlavní hrdina Tom Ryder nebyl nikde k nalezení. Pověřil Colta, aby ho našel, protože mohl dát i přijmout zásah, a kdyby náhodou zmizel i on, nikomu by chyběl. To všechno převrátilo Coltovy priority v životě. Uvědomuje si, že se mu po světě filmů tolik stýská, že režisérka Jody je jeho životní láskou a že pokud nenajde její filmovou hvězdu v bezpečí, mohlo by to zničit její kariéru. Pro běžného kaskadéra je to docela slušný honorář. Protože jak řekl: “Nejsem hrdina, jsem jen kaskadér.”

Posouzení:



