Recenze Kos v BlackBerry: Intimní drama o nekonvenční hrdince, která vás šokuje a fascinuje

Poetická romance o ženě, která se nebojí jít vlastní cestou.

Osmačtyřicetiletý Etro prodává v malé vesnici kosmetiku a čisticí prostředky. Nikdy se nevdala, protože její otec a bratr úspěšně odehnali všechny nápadníky. Etro nyní žije sám a rád sbírá ostružiny u řeky. Nikdo z vesnice nechápal, že jí tento životní styl vyhovuje. Všechno se změní, když málem spadne z útesu. Tento incident probudil její život a ona byla naplněna láskou k vdané Moman, která její city opětovala.

Za tímto nekonvenčním gruzínsko-švýcarským dramatem stojí režisérka Elene Naveriani. Film je adaptován ze stejnojmenné knihy z roku 2020 od autorky Tamta Melashvili. Není divu, že tato dvě díla vzbudila širokou pozornost, protože nejde o současná díla. Ve světě si získala značné uznání.

Pokud dáte tomuto příběhu šanci, pomalu a záhadně si vás získá. Nejspíše za to může způsob vyprávění, který vám neustále připomíná hlavního hrdinu. Nejprve vidíme její poněkud neobvyklé chování, takže nás přirozeně zajímají její motivace. Z nápověd a připomínek obyvatel obce jsme postupně poskládali její osobní obrázek.

Přestože ji otec v dětství fyzicky neurážel, cítila, že ji obviňuje ze smrti její matky. Kvůli tomu vyrůstala v domově pouze se svým otcem a bratrem, kteří jí vždy říkali, co má dělat. Když zmizeli – otec pravděpodobně zemřel a o našem bratrovi jsme už nikdy neslyšeli – začala si Etro užívat své nezávislosti a svobody. Jestli ve svém životě něco nechtěl ztratit, byly to tyto dvě věci.

To z ní dělá nestoudnou feministickou hrdinku, která se vzpírá společenským normám. To však také znamenalo, že se na ni lidé ve vesnici dívali ve špatném světle. Zvlášť když se svým přátelům otevřeně tváří, že manželství a děti ještě nezaručují šťastný život, jsou zářným příkladem.

I když zatím vše zní dobře, ve filmu je poměrně dost momentů, které lidé pravděpodobně vůbec nepotřebují vidět. Publikum se stává nevítaným svědkem milostných činů Etra a Murmana. Nutno dodat, že žádná z nich nemá vycizelovaná těla jako hollywoodské hvězdy a to jim ještě není dvacet let. Ale možná právě to dělá jejich příběhy věrohodnějšími a lidštějšími. Zkrátka jsou to dva obyčejní lidé, kteří k sobě ve stejném věku vyvinuli nečekané city.

Přestože je její vystoupení zcela minimalistické, její výrazy odrážejí velmi hluboké emoce. Při sledování možná zjistíte, že vás jejich hledání baví, protože to s předváděním nepřehání.

Nižší snímková frekvence by vás také neměla odradit. I když to může trvat trochu si zvyknout. Stejně jako Etero vnímá krásu přírody a všeho kolem sebe, vnímá to i kamera. Zvláště poetické obrazy jsou pak prokládány hudbou, která tak akorát dotváří celkový dojem.

Drama “Kos v trní” může divákům od začátku přinést nemalé překvapení. Pokud však dáte šanci pomalejšímu vypravěčskému tempu a nečekanému veřejnému přiznání ženy středního věku, bude to skvělý filmový zážitek. Pokud vás obraz nutí vidět věci z jiné perspektivy, než je ta vaše, pak je to dobře udělané. I když to nemusí být vždy úplně příjemný pohled. Některé až příliš intimní momenty filmu diváci snadno přehlédnou. Zároveň je velmi zajímavé sledovat, jak hlavní hrdina uniká ze stereotypního života a společenských konvencí. Tento film jistě neocení každý, ale kdo bude mít možnost ho vidět, bude z něj pravděpodobně nadšen.

