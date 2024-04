Rivals: Zendaya slouží v žíznivém tenisovém dramatu Luky Guadagnina |. (Jason Pirodsky)

Foto © Niko Tavernise/Metro Goldwyn Mayer Pictures

Film “Nepřítel”, který vypráví příběh tří mladých tenisových zázračných dětí vyvrcholených skromným, ale napínavým zápasem na konci kariéry, bude mít premiéru tento víkend v kinech v Praze a po celém světě. Je to nečekaně strhující film díky inovativním filmařským postupům režiséra Lucy Guadagnina (Call Me By Your Name) a pulzující partituře ze sportovního dramatu Trenta Reznora a Atticuse Rosse, které skvěle využívá ústřední hru jako alegorii potlačovaného sexu napětí.

Zúčtování, alespoň na první pohled, vypadá intenzivně: Rivalita začíná na Phil’s Tire City Challenge v New Rochelle, New York, kde Patrick Zweig (Josh O’Connor) proti Art Donaldsonovi (McFest) obdržel cenu 7 000 $.

Jak však Artova manželka Tashi (Zendaya) pozoruje dva hráče ve vedlejší hale ve zpomaleném záběru připomínajícím Hitchcockovu „Cizinci ve vlaku“, je jasné, že v této hře je víc než jen Co se děje na hřišti. Rivals se rychle rozpadne do tří příběhů, které sledují propletené příběhy tří postav, od samotné hry až po týdny a 13 let, které jí předcházely.

Začátkem roku 2022 Tassie přihlásila svého 33letého manžela na turnaj s nízkými sázkami v New Rochelle, aby mu posílila sebevědomí před posledním turnajem své kariéry, US Open, který jako jediný grandslamový šampion ještě nevyhrál . Mezitím Zweig, který byl příliš na mizině, než aby si mohl dovolit motel v New Rochelle, hledal na Tinderu v naději, že během hry získá postel na spaní.

V roce 2009 byli Zweig a Donaldson šampiony týmu Fire & Ice: Teen Tag a nejlepšími přáteli. Ale Zendayina Tashi – sama ctižádostivá tenisová hvězda – se mezi ně postaví v sérii intenzivních sexuálních scén, které vyvrcholí téměř trojkou, která končí polibek mezi dvěma chlapci skončil a Tashi ho pozorně sledovala, plně si vědoma síly, kterou v sobě má. nad nimi.

V New Rochelle vyvrcholí třináct let sexuálního napětí mezi třemi postavami, když se dva chlapci (nyní muži) postaví proti sobě na kurtu. Tashi se opět ocitla v roli pozorovatele, ale nyní ji zajímal vztah více než samotné zúčastněné.

Zendaya bude pro většinu diváků vrcholem “Feud” a také hvězdnou atrakcí pro její mužské kolegy. V zápase proti juniorskému soupeři září na obrazovce. Přitažlivosti Feista a O’Connora však odpovídají i jejich kolegové a tři herci si zaslouží uznání za přesvědčivé ztvárnění těchto postav jako teenagerů a třicátníků.

Pro fanoušky je mezitím největší přitažlivost “Feud” Guadagninovo zacházení s materiálem, ke kterému přistupuje se stejným nadhledem, jaký přinesl do remaku “Suspiria”. Scény na kurtu jsou plné kreativních jeřábových kamer a čárových rozhodčích plazících se po kurtu, záběrů z tenisových úhlů pohledu (!) a dokonce i triku se skleněnou podlahou, který ukazuje dění zespodu kurtu.

Vrcholná scéna mezi Tashi a Zweigem se odehrává během bouře, dramaticky oživená širokými záběry postav na pozadí nočního New Rochelle a neúprosným foukáním konfet po obrazovce. Intimní momenty postav jsou prostřednictvím kinematografie zprostředkovány tak živě, že to působí jako vyvrcholení filmu Návrat do budoucnosti.

Vzrušující soundtrack EDM proměňuje nevýrazné sportovní drama v plnohodnotný audiovizuální zážitek, který skutečně rozproudí krev v žilách. Režisér Guadagnino dal soundtracku dostatek prostoru, často z filmu udělal hudební video, a Reznor a Roth (kteří spolupracovali s Davidem Fincherem na filmech jako Gone Girl nebo The Social Network) dosáhli vrcholu své kariéry a vytvořili jeden z nejlepších filmových partitur všech dob.

Jestli něco brání Rivals v dosažení stejné úrovně velikosti, pak je to to, že pod všemi nádhernými vizuály a hudbou se skrývá poměrně jednoduchý a nijak zvlášť hluboký příběh. I když je nelineární vyprávění samo o sobě inovativní, nastává okamžik, kdy je jasné, že film nemá žádný jiný účel, než nás zaujmout na povrchní úrovni.

Těžko si však stěžovat, když je hotový produkt tak okouzlující. Jako vzácné původní drama o dospívání, které je připraveno dobýt celosvětovou pokladnu a zachytit současný duch doby, si Feud zaslouží veškerou chválu, kterou může získat. Zapomeňte na nejnovější superhrdinský film, tohle je ten, který opravdu chcete vidět na velké obrazovce.

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový