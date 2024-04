Recenze: Rivalové uspořádají milostný trojúhelník na tenisovém kurtu

Luca Guadagnino dosud platil za nezávislé tvůrce na nezávislé scéně a divácky vstřícné festivalové tituly. Jeho dílo je křehké, změnilo principy filmové lásky a většina z nás si ho spojuje s letním romantickým dramatem Dej mi své jméno. Guadagnino se stal téměř předním hlasem queer kinematografie a vnesl do ní stylovou suverenitu, empatii, tvrdost a něhu lidských emocí. Na to navázal úhledným remakem kultovního hororu Suspiria a kanibalskou road movie o životě outsidera Do morku kostí. Pravidelně soutěží na filmovém festivalu v Benátkách a se svým nejnovějším filmem Rivalové si dal další poslání – proniknout do hlavního proudu americké kinematografie, aniž by ztratil svůj režisérský hlas.

Je těžké najít protějšek na obrazovce. Film měl mít původně premiéru v Benátkách minulý rok, ale nakonec byl vyřazen z plánů a zpožděn o několik měsíců kvůli stávce v Hollywoodu. Dějová synopse tohoto filmu působí průměrně a děj milostného trojúhelníku se objevuje několikrát. Tasha, talentovaná tenistka se zářnou budoucností, vstupuje do života dvou nerozlučných mladých tenistů, kteří se do ní oba zamilují. Avšak to, co začalo jako zamilovanost, se změnilo v hořkou rivalitu, která trvala několik let. Méně talentovaný Art nakonec založil rodinu s Tashou a stal se jednou z nejlepších tenistek, přičemž po vážném zranění z kariéry působila jako jeho agentka. Naproti tomu Patrick nikdy nedosáhl svých ambicí, nikdy nevyrostl a snažil se vyjít s penězi. Má však také romantickou minulost s Tashou, a když se tito dva setkají po letech na začátku filmu na kurtu, oba mají všechno v hlavě, přestože pocházejí z velmi odlišných prostředí a pozic.

Příběh je zarámován závěrečným zápasem turnaje nižší úrovně, kdy Art pátrá po ztracené sebedůvěře před velmi důležitým US Open. Postupně zpětně prozkoumáváme různé fáze propletených osudů milostného tria a postupně získáváme plnější představu o tom, o co vlastně v soudní síni jde. Guadagnino staví na zjevných paralelách mezi hraním a soukromým životem. Sází na fyzické vlastnosti a především na konkrétní a univerzálně zobrazené postavy. Neustále odhaluje nová fakta, poskytuje informace, které neustále mění divácké vnímání toho, komu v této emocionálně nabité hře skutečně fandíme. Pokud můžete někomu fandit. Malé detaily nejlépe odrážejí osobnost postavy.

Umění je páté kolo mladické představivosti. Cítíme propast mezi racionalitou jeho nejlepšího přítele, který chodí s Tashou, a impulzivní iracionalitou toho, že neváhá přistoupit k Taše. Bolest dospívání a nejškodlivější situace této věkové skupiny jsou věrně zobrazeny, a přestože je umělecký akt morálně diskutabilní, chápeme proč. V dospělosti byl pod tlakem bouřlivého světa sportu a raději skončil. Tasha byla spíše jeho manažerkou než manželkou. Její postava je závratná, neuchopitelná a rozporuplná.

Věnovala se svému sportu a kariéře a její život plynul naprosto hladce. Nikdy jsme však nevěděli, jaké byly její přesné motivace. Opravdu má v Artaudovi nelítostnou loutku? Je kořenem její lhostejnosti zranění nebo výchova? Je opravdu sobecká? Mění náladu s frekvencí svištícího tenisového míčku. Potřebuje se ovládat, ale často nedokáže ovládat své pocity. Tento rozpor pokračuje až do závěrečných titulků. Na rozdíl od dvojice mužů je chladná, ostrá a nedovolí divákům sahat na své tělo. Komplexní postava s vrstvenými a zároveň vzájemně se vylučujícími rysy a chováním, které dokonale kontrastují s mužskou přímostí, naivitou a neschopností komunikace.

Nejprůhlednější ze tří je Patrick. Věčný hédonista, soutěživý a energický, uvězněný v hlavě nadějného teenagera, který svůj talent nikdy nedokázal podpořit tvrdou prací. Guadagnino po chvíli dal jasně najevo, že za zpřetrháním vazeb s uměním může stát nejen Tasha, ale také skryté, nevyjádřené city mezi nimi. Ať už jde o úroveň laskavosti nebo úroveň potlačované lásky. Muži, kteří si vše říkají jako bratři, tuto vlastnost s přibývajícím věkem ztrácejí. Guadagnino spojuje všechny křivdy, motivace a poselství do působivé mozaiky, která vykresluje složitý a někdy zjednodušující svět, jehož katarze přesvědčivě využívá každý pohyb. Vyvrcholení také nabízí několik úrovní interpretace, protože hra, kterou hrají tři, nikdy nekončí.

Pot a energie srší nejen v motion-capture záběrech samotných tenisových míčků, ale také v intimních sekvencích. Napětí mezi postavami je udržováno na vrcholu díky atmosféře a intimní kompozici. Tento film je plný vášně a neuvěřitelně sexy. Guadagnino obratně zkrášluje lidské tělo prostřednictvím zpomalených záběrů a sluncem rozpálených kurtů, přičemž kombinuje pečlivě vytvořený příběh podobný puzzle a elektronickou hudbu, aby vytvořil vzrušující zážitek. Prohlubuje rozpoznané melodramatické tendence a výsledná podoba se odráží v rozmanitých interpretačních možnostech, vycházejících ze subjektivní zkušenosti diváka.

Hodnocení: 80 %

režie: Luca Guadagnino

skript: Justin Kuritzkes

Hrají: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Feist, AJ List, Nadhim Garcia, Hayley Gates, Nada Despotovich

Česká premiéra: 25. dubna 2024

Distributor: vertikální zábava