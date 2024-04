Nepřátelé (2023)

Konkurenti do něj vkládali velké naděje a v zámoří se mu později dostalo pochvalných ohlasů, ale byla potřeba jistá opatrnost. Italský režisér Luca Guadagnino v předchozích filmech jako „Gimme Your Name“, „Suspiria“ a „Bones“ dokázal, že dokáže zachytit působivé a skutečně strhující momenty Ale celkově jeho tvorbě často něco chybí. A mnozí se jistě budou cítit podobně i ve „Feud“, i když zde režisér dokáže skloubit své osobní stylistické prvky do nejkompaktnější, divácky nejpřívětivější podoby.

Český název díky své identitě oblíbeného sportovního dramatu o závodech Formule 1 jistě spoustu lidí zmátne a někteří navrhli, že by byl vhodnější slepější překlad původního názvu Challengers (např. Vyzyvatelé). . Kromě přátelského soupeření obou kamarádů je příběh rámován tenisovým turnajem v kategorii druhořadých vyzyvatelů.

O finále se utkají dvě zcela odlišné tenistky. Na jedné straně je Art, elegantní profesionál, který se po sérii špatných výsledků snaží získat zpět formu a na konci své kariéry udělat poslední pokus o vítězství v Grand Slamu. Doslova na druhém konci hřiště je zarostlý, dravý a živočišný Patrick – kdysi velký sportovní talent, který však odmítl obětovat život kariéře, a tak i po třiceti letech stále bojuje bez peněz a střechy nad jeho hlava.

Jejich urputný souboj sledovala z tribuny bývalá juniorská šampionka Tashi, která musela po vážném zranění předčasně ukončit slibně se rozvíjející kariéru. Prostřednictvím rychle střižených flashbacků sledujeme na obrazovce vývoj jejích vztahů s oběma muži během nějakých třinácti let – od chvíle, kdy se poprvé setkali jako osmnáctileté tenisové naděje, až po současnost, kdy se Zara Sy a Art ocitnou v obtížná situace.

Přestože mají v jádru klasický melodramatický milostný trojúhelník, Guadagnino a scenárista Justin Kuritzkis stále dokážou vytvářet živé a uvěřitelné postavy. Mimochodem, pro Kuritzkese, manžela autorky “Život před a po” Celine Song, je to jeho scenáristický debut, ale zjevně zde čerpá ze svých spisovatelských a divadelních zkušeností. Ne náhodou se Artovi a Patrickovi přezdívá „Ice and Fire“, protože jejich chování zapadá nejen do stereotypu závodních rivalů, ale také do úspěšného tenisového dramatu Borg/McEnroe z roku 2017.

Se samotným tenisem to však nemá nic společného. Guadagnino přitom dokáže natáčet záběry na hřišti opravdu strhujícím způsobem, a to díky nápadité kinematografii svého dlouholetého spolupracovníka Sayombha Mukdeeproma, který neváhá použít nečekané úhly nebo třeba záběry z “Úhel” tenisu a strhující elektronické skóre skvělých Trent Reznor a Atticus Ross. Díky tomu film nabízí skutečně opojnou audiovizuální hostinu s podrobnostmi, jako je různé hecování netopýrů jednotlivých postav.

Sportovní aspekt byl však nepřekvapivě odložen. Čůrání do klubíčka má význam pouze z hlediska změn ve vztazích postav a reflexe jejich křehkého sebevědomí. Nedá se přitom říci, že by se film spokojil s prostým poselstvím „když budeš hodně cvičit, budeš se držet dál od rodiny“. Ani předchozí Guadagninovy ​​fotografie nelze zredukovat na jednověté vysvětlení, je třeba z jejich rozporuplnosti a neuchopitelnosti vytěžit momenty, na kterých záleží každému z nás. To platí i pro Rivaly, i když v poněkud divácky přívětivějším formátu.

Žádnou z postav nepoznáme natolik, abychom jim plně porozuměli, ale zároveň získáme dostatek indicií k vytvoření určitého obrazu. Chování Arta, Tashi a Patricka je v některých situacích naprosto nepřijatelné a odsouzeníhodné, jindy s nimi ale snadno soucítíme. Kamera snímá detaily těla hlavního hrdiny a ukazuje, že podoba sportovce je spojena se smyslností a bestialitou, stejně jako zdrženlivostí a tvrdohlavostí. Každá postava se s těmito zjevnými, ale nevyslovenými tlaky vypořádává různými způsoby, k čemuž jim pomáhají hvězdné výkony základního tria Zendaya, Josh O’Connor a Mike Feist.



Přehrát trailer Prostřednictvím zdánlivě nepřehledné, ale chytře vystavěné nelineární narativní struktury se postupně vymezují různé postavy, přičemž často se překrývající a silná hudba v tenisových zápasech a dialozích neustále připomíná, že i vztahy lze do značné míry vnímat jako hru. Na rozdíl od jiných sportovních dramat nebo romantických komedií má podobnosti se smrtícím melodramatem nebo intrikami ve stylu Nebezpečných přátel – ale díky své sebereflexi, rozporům a podcenění je to melodrama plně aktualizované pro 21. století.

To se odráží i v závěru filmu, který mohl být zpočátku snadno přehnaný a zábavný, ale Guadagninova brilantní režie závěr zpomaluje spoustou přehnaného rozkouskování ve zpomalených záběrech a flashbackech, záměrně a zcela v souladu s zbytek filmu zpoždění duchovního filmu uspokojuje publikum. Zatímco Guadagnino byl doposud „zajímavým režisérem“, který v projektu za projektem přebíral větší jména a zajímavější témata, díky „The Rivals“ můžeme tvrdit, že je osvědčeným filmařem se schopností pobavit a inspirovat publikum stejnou měrou. opatření. To je v dnešní většinové společnosti velmi vzácná dovednost.