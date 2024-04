Boys Kill the World: Vášnivý, bizarní, brutální, vysoce stylizovaný spoof (recenze)

Tento filmový rok je rokem pomsty.Jako první se na scénu vrací legendární John Woo se svou novinkou Štědrý večera pak nás překvapil v kině opičí muž Režijní debut Deva Patela, Bill Skarsgård, se vrací s pomstou v podzimním remaku kultovní klasiky vrána.Ještě před tím Bude vraždit v nejnovějších zprávách chlapec zabít světkterý se tonálně neliší od všech ostatních zmíněných filmů.

Jeden z osmi sourozenců Skarsgårdových, z nichž šest jsou herci, je to člověk, kterému říkáte, když potřebujete ve filmu děsivého, trochu divného chlapa. Není divu, že ho většina diváků stále primárně vidí jako zlého klauna Pennywise.

Ale varováním je, že je to také solidní akční hrdina. Jeho absurdně cizelovaná postava, která dokazuje i současné groteskní násilné bití, je stejně prostá jako její magicky hloupý vševědoucí název.Chci říct, že to vlastně není film, je to spíš jako Nejdivočejší sen dvanáctiletého chlapce Přenést na plátno.

Hlavním hrdinou je divoký Bill Skarsgård (kredit obrázku: TMDB)

Bill zabíjí svět

Hlavní hrdina je hluchý a němý, takže Skarsgård v podstatě hraje vražedného Bustera Keatona, který musí všechny své emoce vyjadřovat očima. Alespoň v hlase vypravěče své oblíbené videohry z dětství, který pronáší poněkud upovídaný vnitřní monolog, vždy doprovázený obrazem své mrtvé sestry. Narodil se do represivního dystopického světa, kde byla jeho rodina popravena před jeho očima jako dítě. Naštěstí se ho ujme tvrdý šaman a mistr bojových umění, který z něj vycvičí fanatický stroj na zabíjení odhodlaný popravit každého člena zkorumpované vládnoucí dynastie. Cestou hodně ošklivým způsobem naštval spoustu lidí.

Bijec Yayan Ruhian jako Šaman (Foto: TMDB)

Ambiciózní, ale odmítnutý debut

Když to víte, možná si myslíte, že se jedná o adaptaci videohry. Když pak uvidíte pár záběrů, budete přísahat, že to musí být adaptace anime nebo mangy. Ale ne takhle.Jde o první celovečerní film od frankfurtského rodáka Moritze Mohra, který se zřejmě zcela šíleně rozhodl vstoupit do světa režie, buď Staňte se kultem nebo spalte jako papír. Jsem rád, že se mu to asi povedlo hned napoprvé.

Ve skutečnosti nás vůbec nepřekvapuje, že mnoho producentů scénář odmítlo, nebo že ho nakonec vzal Sam Raimi. Údajně se rozhodl do projektu vstoupit, když mu mladý filmař ukázal krátký vizuál k filmu. Na výsledcích je jasně vidět jeho rukopis.

Jessica Rothe nahrazuje Samanthu Weaving v roli (Foto: TMDB)

Trefit nebo minout?

Výsledek je brutálně stylizovaný, přímý akční ježdění, nebere se vůbec vážně a občas mi připadá jako kýčovité parodie. Ve hře hrdina seká padouchy čímkoli, co mu přijde pod ruku, jako je struhadlo na sýr, a krev stříká litry po litrech všemi směry, zatímco vypravěč videohry poskytuje neustálý proud sebepodceňujících se bláznivých vtipů. . Vizuálně film vypadá jako hyperaktivní komiksový fanoušek sedící za kamerou.

Z tohoto popisu si možná myslíte, že tento film musíte okamžitě zhlédnout. Možná ano, ale výsledky mají své nevýhody. Režisér své nadšení rozhodně nezapře a cpe do filmu jeden trhaný nápad za druhým, ale netrefí všechny. Navíc vážnější pasáže a pokusy o vybudování vztahu mezi diváky a postavami nejsou moc efektní, ale celkově to není špatné. chlapec zabít svět velmi naštvaný. Sluší se také poznamenat, že tento film nemusí být vůbec pro vás, zvláště pokud nejste fanouškem anime estetiky, při jeho sledování budete také velmi nervózní. Ale dejte tomuto šílenému, nevinně nadšenému a vtipnému kousku odpadu šanci.



směr



skript



Fotoaparát



hudba



herec Boy Kills the World (2024) Dynamický debut mladého režiséra je plný srdce a nadšení. Polovina publika pravděpodobně nebude schopna snést tuto jízdu s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), která je tak jednoduchá jako její název, ale pro některé se jistě stane kultem provinilého potěšení.

chlapec zabít svět

Akční / Krimi / Sci-fi / Komedie / Thriller

Spojené státy americké, 2023, 110 minut

Premiéra: 25. dubna 2024, Bonton Films

směr: Moritz More

Scénář: Tyler Burton Smith/Alendremers

Fotografie: Peter Majasco

Hudba: Ludwig Fussell

hrajíHrají: Bill Skarsgård / Jessica Lord / Michelle Dockery / Brett Gelman / Isaiah Mustafa / Andrew Corgi / Famke Janssen / Sharlto Copley / Jayon Rushian / Quinn Copeland

Martin Mazári, Totalfilm.cz

Foto/Video: © Bontonfilm, TMDB 2024