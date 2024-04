Boys Kill the World (2023)

Na přelomu století hlásaly titulky filmových časopisů smrt akčního filmu. Jak skončila devadesátá léta, skončili i svalnatí matadoři v akčních filmech. Zájem o jednoduché filmy, kde všechno střílíte hlavní a pak váš protivník spadne na zem, začal prudce klesat a studia zareagovala tím, že tyto filmy přestala natáčet. Staly se žánrem v úpadku pro klesající trh DVD/BD a rozvíjející se trhy VOD a streamování. Ale stejně jako každý filmový žánr prochází svými vzestupy a pády, i o čtvrt století později můžeme říci, že akční filmy byly částečně oživeny. Ať už jde o shromáždění staré gardy pod hlavičkou Suicide Squad (ty čtyři jsem nepočítal), motorkářské šílenství Vin Diesela nebo eskapády Toma Cruise v MI, jedna věc je jasná – akční žánr tu byl, je a vždy bude .

Svědčí o tom nabídka akčních filmů za posledních několik měsíců – „Tichá noc“ Johna Woo, německý „60 minut“, remake „Road House“ a režijní debut Deva Patela „Monkey Man“. Ne všechny se dostaly do kin a rozhodně se nejednalo o velkorozpočtové trháky, ale každý byl svým způsobem jedinečný, ale s recyklací akčních filmů se vypořádali po svém. Boy Kills World není výjimkou a to by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti. Protože s mírnou nadsázkou by se dalo říct, že jste nic podobného ještě neviděli.

Otázkou je, kde se vzal původní nápad, smíchání frenetické videoherní akce Johna Wicka, klasického obrázku 80. let o osamělém mstiteli a komedie Mikea Cheslicka 100 Beavers Together. Bez ohledu na to Sam Raimi, který působí jako producent, rozpoznal silný potenciál poskytování jedinečného obsahu publiku a dal projektu zelenou. A to i přesto, že kromě herců jsou tu téměř neznámé tváře, z nichž většina je německého původu. Ale pravděpodobně proto se všichni zúčastnění do projektu plně oddali.

Opravdu, abyste plně ocenili Boys Kill the World, musíte to vidět. Myslím hodně. Výhodně zahrnují videohry. Debutující režisér Moritz Mohr a scénáristé Tyler Burton Smith a Arend Remmers spoléhají na diváky a jeho znalost klišé akčních filmů, aby vytvořili adrenalinový thriller od prvního kliknutí. Protože záměrně boří jedno klišé za druhým ve zběsilém spěchu vzdát hold, scénu za scénou plnou groteskního násilí a přehnaných fórů, klasickou zápletku o pomstě malého chlapce, který musí dospět. Staňte se ultimátním zabijákem, dokažte se a snažte se stát ultimátním šéfem.

Film nepostrádá nádech videoher a autor na jeho vzory aktivně odkazuje a začleňuje je do hry s publikem. Buďme upřímní, Boys Kill the World je fantastický akční film. Nebo spíš břitva. Ostrý, nekompromisní, plný šílenství, explicitního násilí a skvělých nových nápadů. Ale je to také komiks pro dospělé z videoher. John Wick se vydává na cestu, kde nic není takové, jak se zdá.

Autor naskládá jednu vrstvu sendviče na druhou, protlačí ho mlýnkem na maso a udělá z něj něco jiného. Něco zvláštního, originálního, svěžího a zároveň tak známého. Nechybí bossové střední a poslední úrovně, postapokalyptický svět, desítky nepřátel, které je třeba sejmout, a navíc nespoutaný a svižný humor, který těží z charakterových prvků akčního filmu. Už jen to, že hlavní hrdina (hraje ho Bill Skarsgård), který je hluchoněmý, přejímá hlas své oblíbené videohry z mládí a neustále se s ním ke všemu vyjadřuje, dává celému filmu úplně jiný nádech úrovně. Na tom je založeno mnoho vtipů a vtipů.

Když už jsme u protagonistů – Bill Skarsgård má za sebou perfektní kariéru. Prostřednictvím zubatého šklebu klauna Pennywise trpělivě šplhá po žebříčku hollywoodského úspěchu a v blízké budoucnosti ho budeme mít dost. Kromě toho zdůrazňuje fenomén rodiny Skarsgård, ale to je jiný příběh. To, co nám říká v Boys Kill the World, je příkladem toho, jak dobře Bill zvládá akční a komediální žánry. Jeho ultimátní mlátička je stroj na zabíjení vycvičený nelítostným šamanem k zabíjení struhadlem. Ale zároveň je to stále nevinný kluk, jehož touhou je pomstít smrt své matky a sestry, ale ve skutečnosti by raději celý případ vraždy ukončil a šel hrát nějaké videohry.

Jeho reakce na situace kolem něj tomu odpovídaly, Bill je zvládal s maximálním přehledem. Když jdete z jednoho boje do druhého, chcete mít možnost získat více. Víc všeho. Výborná aranžmá, rychlé tempo, ironický až dětský humor, naprosto v souladu se zavedenými pravidly. Bohužel jsou momenty, kdy se film zasekne a změní žánry. Od pouhé parodie a krvavé komedie se začínáme dotýkat hlubokého lidského traumatu a hrubé akční hry začínají být brány vážně. Ne moc, ale v některých scénách určitě. Ale tohle nefunguje. Takže to nefunguje tak, jak by mělo.

Na rozdíl od “Monkey Mana” se režisér a herec Dev Patel ujistil, že chrlí hněv a touhu po spravedlnosti bez kompromisů. Poté upravil styl vyprávění, herecký styl, hodnocení bojů a milníky dějů. V tomto žánru odvádí opravdu dobrou práci. Naproti tomu Boys Kill the World využívá cestu spravedlnosti pouze jako záminku k šílenství v dětském pořadu, kde jsou vražděni představitelé establishmentu a revoluční odbojáři nosí kostýmy koz. Ale tu a tam si tvůrci vzpomenou na svou zápletku a nasadí vážný tón, který může být vlastně rušivý, když čekáte na další šílenství, protože autor je známý svou tvorbou jako již zmíněný Mike Cheslik a jeho groteskní sto bobříků.



Přehrát trailer Neexistuje však žádný zásadnější důvod, proč vinit Skarsgårdovo halucinační bruslení. Samozřejmě se jedná o režijní debut neznámého Moritze Morea a ani kameraman Peter Majasco (Láska mezi policemi) nemá moc zkušeností z akčního filmu, ale i tak se jim daří vytěžit trochu Pointu, hodného vyhození. Nůžky se občas stříhají, ale při tomto tempu vám nebude vadit, pokud nejste skutečný pedant. Vše ostatní zapadá na své místo – vedlejší herci přesně rozumí svým rolím a podávají krásné dadaistické výkony. Sharlto Copley jako neschopný vysoce postavený panoš a Andrew Koji jako nadšený člen odboje jsou obzvlášť všudypřítomní a vědí, co a jak dělat. Špatný rozpočet také neuškodí a postapokalyptický svět je docela těžké nastavit, ale pořád dost těžký na to, aby se někdo s někým popral a useknul mu přitom všechny končetiny.